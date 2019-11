Gustavo Scarpa é convocado pela primeira vez e representa o Fluminense

Na manhã desta quinta-feira (19), o técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para o Amistoso da Amizade, contra a Colômbia, na próxima quarta-feira (25), no estádio Nilton Santos, às 21h45 (de Brasília). Entre os convocados está o destaque do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2016: Gustavo Scarpa.

Revelado pelo Fluminense, Gustavo Scarpa já teve passagem pela Seleção Brasileira nas categorias de base, mas com pouco destaque. Uma das últimas grandes revelações de Xerém, o meia começou a se destacar no time profissional em 2015, após retornar de empréstimo. Em 2016, se consolidou como o principal jogador do time após as saídas de Diego Souza e Fred, e assumiu a camisa 10.

Gustavo Scarpa foi o destaque do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2016. Foi o vice-artilheiro da equipe na competição com oito gols (atrás apenas de Cícero) e liderou o time em assistências com dez passes para gols no total.

Recentemente, Gustavo Scarpa renovou com o Fluminense até 2019, mas o clube já encaminhou uma nova renovação até 2021 após o destaque do meia em 2016, restando apenas a assinatura final. As boas atuações no último Brasileirão lhe renderam o interesse do campeão Palmeiras, mas as negociações não avançaram.