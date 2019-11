Brasil x Colômbia: confira os convocados de Tite de acordo com suas equipes

Tite divulgou na manhã desta quinta-feira (19) os convocados para o amistoso beneficente entre Brasil e Colômbia, com renda destinada às famílias das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense que matou 71 pessoas. Com 23 nomes, a maioria de acordo com a condição física dos atletas neste início de temporada, Flamengo, Atlético-MG e Grêmio se destacam no número de atletas chamados.

O rubro-negro carioca lidera no Rio de Janeiro com quatro convocações, contra apenas uma de Fluminense, Botafogo e Vasco. Campeão brasileiro, o Palmeiras teve apenas dois nomes - mesmo número do Corinthians, contra um de São Paulo e Santos. Em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, vitória para Atlético-MG e Grêmio com três chamados - contra também um de Cruzeiro e Internacional. Atlético-PR e Sport completam a lista.

Confira os convocados dividido por estados:

