Resultado Chapecoense 2-2 Palmeiras no jogo amistoso 2017

A VAVEL Brasil agradece sua audiência, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós-jogo. Um grande abraço a todos e até a próxima.

A Chapecoense está de volta. Em um amistoso com muitas emoções a Chape apresentou seu elenco para 2017 enfrentando o Palmeiras, em um dia com homenagens antes e durante a partida a Chapecoense empatou com o Palmeiras por 2 a 0

50 ' FINAL DE JOGO!!!!

47 ' Hyoran abriu na direita para Fabiano que cruzou muito forte e a bola foi direto pela linha de fundo

45' Cinco minutos de acréscimo

44' Jailson!!! Em cobrança de falta ensaiada Martinuccio bateu cruzado e o goleiro fez boa defesa

41' Diego Renan cobrou falta, a bola passou por cima do gol

33' UM SENHOR GOLAÇO O novato Vitinho recebeu pela esquerda cortou para o meio e mandou uma bomba na gaveta!!! tudo igual.

33' GOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!! VITINHO!!!!! UM GOLAÇO!!!

30' Substituição no Palmeiras: Sai: Antônio Carlos. Entra: Mailton

29' Vitinho limpa a jogada e enfia para Hyoran que bate cruzado e a bola passa por todo mundo

27' Recomeça a partida e é escanteio do Palmeiras

26' Jogo parado aos 71 minutos de jogo ( o mesmo número de mortos no acidente ) e durante todo o minuto o estádio pulsa gritando " VAMOS, VAMOS, CHAPE"

23' Vitinho chutou forte na intermediária, a bola desviou e foi para escanteio

20' ELIIIIIIIIIAAAAASSS !!!!! Keno deu uma linda enfiada de bola para Erik que ficou cara a cara, o atacante foi tentar driblar o goleiro, Elias saiu no pé para fazer a defesa.

17' Substituição na Chape Saem: Douglas Grolli, João Pedro, Reinaldo e Fábricio Bruno entram: Nathan, Zeballos, Diego Renan e Luiz Otavio

12' Substituição na Chapecoense : Saem: Niltinho, Wellington Paulista, Rossi . Entram: Tulio de Melo Artur e Osman

10' Vitinho deu um belo passe para Erik que soltou para Hyoran o qual estava em posição irregular

9' Erik partiu em velocidade dividiu com o zagueiro a bola sobrou para Arouca na hora de finalizar, foi travado

8' Egídio cobra falta, Fabiano cabecea mal e a bola vai para linha de fundo

5' Substituição no Palmeiras: Entram : Jailson, Fabiano, Erik, Keno, Arouca Thiago Santos Hyoran e Vitinho. Saem: Fernando Prass, Jean, Alecsandro, Dudu, Tchê Tchê, Thiago Santos, Raphael Veiga e Róger Guedes

4' Substituição na Chape: Entram: Elias e Dodô . Saem: Artur e Neném

1' Em cobrança de escanteio ensaiada Niltinho cruzou para Amaral que cabeceou sozinho para o fundo do gol!!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE!!!!! AMARAL!!!!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

Os dois times estão em campo para a segunda etapa

47' Final de primeiro tempo !!

46' Niltinho cobra falta sem perigo

44' Dois minutos de acréscimo

41' Niltinho cobra falta nas mãos de Fernando Prass

40' Róger Guedes faz falta em Reinaldo e recebe o cartão amarelo

35' IMPEDIDO!! Rossi finalizou na entrada da área, Fernando Prass espalma e Wellington Paulista marca o gol o qual não foi validado, pois o atacante estava impedido.

30' Wellington Paulista rouba a bola de Egídio na intermediária e chuta para o gol, a bola passa por cima da trave

27' Dudu pela esquerda limpou e tocou para Tchê Tchê na meia lua finalizar para a defesa do goleiro

25' Palmeiras troca muitos passes no meio de campo, buscando um espaço na defesa da Chape

19' Felipe Melo tenta um lançamento para Alecsandro, mas a bola vai direto nas mãos do goleiro

14' Em cobrança de falta na segunda trave, Andrei Girotto cabeceou para o meio da área e Douglas Grolli completou para o gol. Tudo Igual na Arena Condá !!

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSEEEEE!! DOUGLAS GROLLI

11' Tabela do Palmeiras pela esquerda, Dudu cruzou Raphael Veiga bateu mascado a bola foi no cantinho e morreu no fundo do gol!! Palmeiras na frente

11' GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!! RAPHAEL VEIGA!!!!!

9' Palmeiras começou jogando errado, a bola ia sobrar para Rossi, mas Fernando Prass saiu do gol e fez a defesa

7' Niltinho foi lançado pela esquerda, dominou e mandou uma bomba a bola desviou e foi para escanteio

5' Dudu cobra falta na segunda trave, o goleiro Artur saiu do gol para fazer a defesa

2' IMPEDIDO!! Jean cobra falta na área Alecsandro cabecea e Artur faz ótima defesa, mas o atacante estava em posição irregular

1' Róger Guedes tabela com Jean e sofre falta pela direita.

0' COMEÇA O JOGO!!!!!! A CHAPECOENSE ESTÁ DE VOLTA!!!!

Hino Nacional Brasileiro é executado neste momento na Arena Condá

Chapecoense e Palmeiras entram ao gramado lado a lado !!

As duas equipes aquecem no gramado. Logo mais a bola rola para jogo Chapecoense e Palmeiras.

Agora o novo elenco da Chapecoense é apresentado no gramado da Arena Condá

#GuerreirosChape: conheça os jogadores da Chapecoense que estavam no voo para Medellín

Agora os familiares das vítimas recebem as medalhas de campeão. Momento de muita emoção

Follmann muito emocionado ergue a taça da Copa Sul-Americana!!

Aos gritos de " Vamos, Vamos, Chape" Neto, Alan Ruschel e Follmann recebem suas medalhas de campeões Sul-Americanos no gramado da Arena Condá

Futebol é mais que um jogo: Chapecoense deixa legado de união e glórias

Palmeiras escalado!! Fernando Prass, Jean, Thiago Martins, Antônio Carlos, Egídio; Felipe Melo, Tchê Tchê, Raphael Veiga; Róger Guedes, Dudu e Alecsandro

Chapecoense escalada!! Artur; João Pedro, Grolli, Fabrício Bruno, Reinaldo; Amaral, Girotto, Nenén; Rossi, Niltinho, W. Paulista.

Chapecoense e Palmeiras já estão na Arena Condá

Palmeiras jogará com o escudo da Chapecoense em sua camisa e a Chape estará com o escudo do Alviverde paulista em seu uniforme

Ressurgindo após tragédia, Chapecoense enfrenta Palmeiras em amistoso

Aos 26 minutos do segundo tempo, o sistema de som da Arena Condá junto com os torcedores vão cantar por um minuto " Vamos, vamos, Chape"

Aos 26m2T (71min) o jogo será paralisado para uma homenagem à aqueles que dedicavam suas vidas à Chapecoense! #VamosChape pic.twitter.com/QmiajXneAz — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 21 de janeiro de 2017

A Chapecoense divulgou na última sexta-feira (20) o seu novo elenco para a temporada. Ao todo serão 37 jogadores que vestirão a camisa do Verdão do Oeste em 2017

Leia Mais: Todos pela Chapecoense: a prova de que não é só um esporte

Está marcado para as 15h00 uma série de homenagens relembrando as vitimas do acidente e celebrando o título da Copa Sul-Americana. Os jogadores Neto, Alan Ruschel, Follmann devem entrar no gramado para receberem a taça da Sul-Americana e a medalha de campeão, junto com os familiares das vítimas.

Além de pagar os custos do amistoso, o Palmeiras emprestou três jogadores para a Chapecoense: o lateral João Pedro, o zagueiro Nathan, e o volante Amaral.

O amistoso entre Chapecoense e Palmeiras faz parte do processo de reconstrução da Chape. Todas as despesas do jogo serão bancadas pelo clube paulista. Metade da renda da partida será destinada aos familiares das vítimas, enquanto a outra parte ficará com o clube catarinense.

Foi justamente o Palmeiras o último adversário da Chapecoense em 2016. Antes de viajar para a disputa da final da Sul-Americana, a equipe catarinense foi derrotada pelo Palmeiras, o que consagrou o time paulista campeão brasileiro. Depois disso, a delegação da Chape viajou rumo a Medelín, mas próximo do local de chegada o avião caiu e vitimou 71 pessoas.

A Chapecoense tenta se reerguer e começar a escrever uma nova história após este momento difícil. A equipe catarinense recebeu diversas propostas para amistosos - até internacional - e o primeiro deles será contra o atual campeão brasileiro, o Palmeiras.

Após a tragédia que vitimou 71 pessoas - incluindo quase toda a delegação da Chapecoense - o Brasil e o mundo se chocou com o acidente e se uniram em prol do clube catarinense.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real do amistoso entre Chapecoense x Palmeiras. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá. Fique ligado!