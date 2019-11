Resultado Fluminense x Criciúma na Primeira Liga 2017 (3-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Fluminense x Criciúma. Até a próxima!

Fluminense e Criciúma agora voltam suas atenções para as estreias dos estaduais. A equipe carioca enfrenta o Vasco no domingo (29), enquanto o time catarinense recebe o Avaí, sábado (28).

A vitória diante do Criciúma deixa o Fluminense na liderança do Grupo A, que ainda contém Brasil de Pelotas e Internacional.

Em jogo bastante movimentado, Fluminense bate o Criciúma por 3 a 2 e estreia 2017 com vitória. Henrique, Pedro e Marquinho marcaram para o time carioca, enquanto Raphael Silva e Hélio Paraíba descontaram.

49' FIM DE JOGO!

48' Juiz dá mais um minuto de acréscimo

46' Criciúma não desiste e vai pra cima em busca do empate.

45' Vamos até 48'

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMA!! Hélio Paraíba aproveita cruzamento da esquerda e cabeceia sem chances para Cavalieri!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! Em seu primeiro lance, Marquinho recebe belo passe de Sornoza e amplia!

40' Substituição no Fluminense! Sai: Wellington; Entra: Marquinho

40' QUASE CONTRA! Pimentinha levanta na área, mas bola bate sem querer no pé direito de Renato e quase entra.

36' Pimentinha arrisca do meio, mas bola sai sem perigo.

34' Substituição no Criciúma! Sai: Alex Maranhão; Entra: Hélio Paraíba

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! Pedro avança, ganha no corpo e bate no canto alto e direito do goleiro. É o seu primeiro tento pelos profissionais!

31' Caíque chuta de primeira, mas manda longe do gol

29' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS FERNANDES!

27' Substituição no Criciúma! Sai: Douglas Moreira; Entra: Caíque.

26' Lucas Fernandes solta bomba da entrada da área e Luiz faz a defesa.

24' Substituição no Fluminense! Sai: Henrique Dourado; Entra: Pedro

22' Pimentinha cruza e a defesa afasta.

20' RESPOSTA! Kalil faz bela jogada individual e chuta com a perna esquerda, mas a bola acerta a trave.

19' MAIS FLU! Douglas manda uma bomba, mas a bola passa raspando o travessão do Criciúma

19' UUH! Sornoza fica de frente para o goleiro, mas bate mal e o goleiro consegue defender.

18' Jogo fica bastante movimentado. Tanto Fluminense quanto o Criciúma criaram chances de gol!

17' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Lucas Fernandes

16' UUH!! Pimentinha toca para Adalgiso Pitbull, que bate com a perna esquerda, mas a bola vai para fora

14' Substituição no Criciúma! Sai: Jheimy; Entra: Kalil

11' Marlon tenta cruzar de primeira com a perna esquerda, mas pega mal na bola

10' CARTÃO AMARELO PARA PITBULL!

8' UUH! Dourado finge que chuta com a perna direita, puxa para a esquerda e bate para o gol, mas ela vai à direita da trave.

6' Henrique Dourado cai, mas juiz manda o jogo seguir.

5' TRAVE! Wellington faz boa jogada individual pela esquerda e solta a bomba. Bola explode na trave!

3' Fluminense é superior nesse começo de segundo tempo

1' Marcos Jr cruza e defesa afasta

0' Começa a etapa final!

Times em campo para o segundo tempo. Sem alterações.

Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

Fluminense x Criciúma vão empatando em 1 a 1 em Juiz de Fora. Rafael Silva abriu o placar para a equipe catarinense, mas Henrique deixou tudo igual.

47' FIM DO 1º TEMPO!

46' Marcos Jr manda um belo voleio para o fundo da rede, mas juiz anula por impedimento.

45' UUH!! Pitbull bate para o gol, mas a bola passa raspando a trave direita.

44' Douglas sente a coxa esquerda e cai no gramado.

41' Além disso, muitos impedimentos foram marcados.

39' Os erros de passes ainda prevalecem, principalmente por parte do Fluminense.

37' A última vitória do Fluminense em jogo oficial foi contra o Sport, no dia 01/10, pelo Brasileiro. Nessa temporada, venceu três jogos-treino.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! Sornoza cruza, Renato Chaves escora de cabeça para Henrique, que se estica para completar para o gol!!

34' Wellington erra passe e torcida já demostra insatisfação

31' O Criciúma, por sua vez, mostra mais organização nesse primeiro tempo.

30' Após o gol sofrido, o Fluminense foi mais ao ataque, mas a falta de entrosamento pesa.

28' Wellington recebe de Léo e bate cruzado para o gol, mas o goleiro defende.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMA!! Após cobrança de falta, Raphael Silva aparece livre na segunda trave para cabecear e abrir o placar!!

22' Dourado faz boa jogada individual, e após aplicar caneta no adversário, arrisca de muito longe, mas sem perigo

20' Jogo bastante movimentado até aqui, apesar dos erros de passes.

19' UUUH!! Em jogada ensaiada, Sornoza cobra na área para Renato Chaves, que desvia para o meio para boa defesa de Luiz.

17' CARTÃO AMARELO PARA GIARETTA!

16' Sornoza cobra falta e carimba a barreira

15' Wellington recebe no campo de ataque e é derrubado com falta.

13' UUUH!! Pimentinha emenda um voleio, Cavalieri defende e no rebote, Jheimy chuta de primeira, mas a bola passa por cima do gol.

10' Renato volta a sentir dores e recebe atendimento médico fora do gramado

9' Douglas Moreira gira e bate para o gol, mas bola passa por cima.

7' UUUH!! Estreante Sornoza faz ótimo lançamento para Marcos Jr, que tira do goleiro, mas chuta na rede pelo lado de fora!

6' Renato cai de mau jeito e fica no chão

5' Os dois times têm errado muitos passes no campo de ataque

3' Giaretta não consegue dominar e cede o arremesso lateral

2' Criciúma mais no campo de ataque nesse início.

0' COMEÇA O JOGO!

Times em campo. Tudo pronto para a bola rolar em Juiz de Fora!

CRICIÚMA TAMBÉM ESCALADO!

FLUMINENSE ESCALADO!

Em breve, divulgaremos as escalações oficiais de Fluminense x Criciúma.

A arbitragem do confronto Fluminense x Criciúma fica por conta de Adriano Milcviski (PR). Ele terá como auxiliares Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR).

O estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), é o palco da partida entre Fluminense x Criciúma. O estádio tem capacidade para 30 mil torcedores e promete receber bom público.

Já o Criciúma joga com: Luiz, Maicon Silva, Raphael Silva, Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha, Jheimy e Pitubll.

Sendo assim, o Fluminense deve ir a campo com: Diego Cavalieri, Renato, Renato Chaves, Henrique e Léo; Douglas, Orejuela e Sornoza; Marcos Júnior, Wellington e Henrique Dourado.

Sem jogar desde o dia 7 de setembro, quando sentiu um estiramento grau 2 na coxa esquerda, o goleiro Diego Cavalieri está de volta ao Fluminense. Para ele, esses cinco meses longe dos gramados foram de aprendizado: ''Nunca tinha ocorrido isso na minha carreira, um período longo, uma lesão tão grave. Foi um processo de aprendizado grande. Agora, treino sem limitação, sem dor, estou zerado. Pude realizar a pré-temporada desde o início, o que era uma das preocupações no ano passado. Graças a Deus e ao trabalho de todo o departamento médico e da fisioterapia comecei bem, trabalhei bem. Estou 100% e espero fazer uma boa temporada'', disse o goleiro

No Criciúma, o técnico Deivid quer que a sua equipe tenha uma postura ofensiva em Juiz de Fora: ''Agora é ir firme para enfrentar o Fluminense. Temos que jogar para a frente e fazer gols. Não sou muito daquela história de que fora você se protege e em casa é agressivo. Temos que ter um padrão, independente de ser fora ou em casa'', comentou

Para o time que vai a campo, o Fluminense não poderá contar com o meia Gustavo Scarpa, que está a serviço da Seleção Brasileira. Para o seu lugar, o técnico Abel Braga confirmou o atacante Marcos Jr. Também, o comandante falou sobre a estreia da dupla equatoriana: ''Estão treinando bem e entrosados. Não tendo problema, eles dois estão escalados, já que estão treinando com a equipe titular'', disse.

O Fluminense é o atual campeão da Primeira Liga. Na edição passada, no mesmo estádio em Juiz de Fora, o Tricolor bateu o Atlético-PR na final por 1 a 0. Marcos Jr foi o autor do gol que sacramentou o título.

Já o Criciúma acertou as contratações do lateral Maicon Silva e do atacante Pimentinha. Ambos foram relacionados e viajam com a delegação para Minas Gerais.

Dentro das quatro linhas, Fluminense x Criciúma também se reforçaram. No Tricolor, o volante Orejuela e o meia Sornoza, ambos equatorianos, foram contratados e estreiam nesta terça-feira. Além desses, o lateral-direito Lucas, ex-Botafogo e Palmeiras, foi outro reforço anunciado. Entretanto, não teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e, com isso, está fora do confronto.

O jogo marca as estreias oficiais de Fluminense e Criciúma nessa temporada. As equipes vêm bastante modificadas em relação ao ano passado, a começar pelos técnicos. Abel Braga assume o time carioca, enquanto Deivid passa a ser o novo comandante da equipe catarinense.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Criciúma minuto a minuto, partida válida pela 1ª rodada da Primeira Liga, a ser disputada no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), nesta terça-feira (24), às 20h (horário de Brasília).