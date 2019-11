Pedro e Criciúma: estreia no profissional e primeiro gol na Copa da Primeira Liga

Na noite da última terça-feira (24), o Fluminense entrou em campo diante do Criciúma na estreia da Copa da Primeira Liga, em Juíz de Fora. Autor de um dos gols do Tricolor na vitória de 3 a 2, o atacante Pedro estreou há um ano com a camisa do Flu diante do mesmo adversário também no Estádio Radialista Mário Heleno.

Conhecido nacionalmente por revelar jogadores, o Fluminense hoje conta com um elenco repleto de "Moleques de Xerém", como costumam ser chamados pela torcida aqueles que vêm da base. Dentre os jogadores, Marcos Jr e Gustavo Scarpa se destacam. O segundo atualmente é titular absoluto e dono da camisa 10 do Tricolor das Laranjeiras. Um dos novos jogadores advindo da base é o atacante Pedro. O atleta, que chama atenção do treinador e dos torcedores, estreou no profissional há quase um ano diante do Criciúma, em Juíz de Fora.

A partida de estreia de Pedro:

A partida, curiosamente também válida pela Primeira Liga, aconteceu em março de 2016. Pela última rodada da fase de grupos, o Fluminense precisava vencer o Criciúma, que já não tinha chance de classificação, para avançar à fase eliminatória do torneio. Com ambas as equipes com times alternativos, a partida serviu para alavancar a carreira de jogadores que não costumavam ter maiores chances na equipe titular do Tricolor.

Marcando bem e explorando as laterais, o Fluminense quase não foi ameaçado no primeiro tempo do confronto. Além disso, levava perigo a cada ataque à meta do Criciúma. E então, não demorou muito para o primeiro gol sair. Foi logo aos quatro minutos com Gerson aproveitando desvio de Renato Chaves após cobrança de escanteio. O mesmo, minutos depois, ampliou em falha da zaga do Tigre. Ainda no primeiro tempo, Pedro teve sua primeira chance de gol, após boa assistência do então camisa 11 Gerson, mas disperdiçou.

Na segunda etapa do confronto, o Cricíuma melhorou. Mas, sem conseguir maior êxito nas jogadas, dava oportunidade de contra ataque ao Tricolor. No entanto, restou ao clube carioca administrar o resultado positivo, classificando-se assim para a semifinal da competição diante do Internacional, que levaria posteriormente ao título do torneio.