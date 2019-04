Guia VAVEL do Campeonato Piauiense 2017

A 77ª edição do Campeonato Piauiense de Futebol começa nesta terça (31). O River tenta seu tetracampeonato consecutivo, mas as outras equipes também almejam o título da competição. Por outro lado, o Flamengo e outros grandes adversários buscam surpreender o atual campeão.

O “Piauizão” é organizado pela Federação de Futebol do Piauí desde 1941. O principal campeão é o River, com 30 títulos, seguido por Flamengo, com 17, e Parnahyba, com 12.

Regulamento

A competição segue com a divisão em dois turnos. O primeiro turno é nomeado de Taça Estado do Piauí, segue um sistema de classificação por pontos corridos em um grupo único com as oito equipes. Os quatro melhores colocados avançarão para as semifinais, em jogos de ida e volta. O vencedor da final, também disputada em dois jogos, é um dos finalistas do Campeonato Piauiense.

Após o primeiro turno, iniciará a Taça Cidade de Teresina. Ela segue o mesmo padrão da Taça Estado do Piauí, em pontos corridos. A diferença é no mando de campo, que será o inverso do outro torneio, uma espécie de returno da competição. Terá finais e semifinais disputadas em dois jogos, e o campeão deste turno confrontará com o do primeiro.

Os campeões dos turnos disputam a final do Campeonato Piauiense, que será disputada no dia 14 de maio de 2017. Caso uma equipe vença os dois turnos, não há a necessidade desta partida.

Os finalistas da competição ganharão vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste do ano seguinte. O campeão ainda tem uma vaga garantida na série D do Brasileirão de 2018. Caso o vencedor seja o River, porém, a vaga é encaminhada para o vice-campeão.

Já os rebaixados serão os dois times que fizerem a menor pontuação somada nos dois turnos.

História recente

Nos últimos cinco anos, o Piauizão só teve dois vencedores: o Parnahyba e o River. O primeiro citado venceu em 2012 e em 2013, sobre o River, e desde então não chegou mais à final. O River venceu o últimos três campeonatos, contra adversários diferentes: Piauí, Flamengo e Altos

O River não começou muito bem na fase de grupos do primeiro turno de 2016. Sua estreia foi um empate diante do Parnahyba por 1 a 1. Depois de sofrer uma derrota para o Picos, engatou três vitórias seguidas, mas a campanha na fase de grupos não foi empolgante. Apenas o quarto lugar, com 11 pontos em sete jogos.

Nas semifinais, tudo mudou. Se classificou para a final da Taça Estado do Piauí e venceu a disputa contra o Picos, por 3 a 1.

Quem fez a melhor campanha do segundo turno foi o Altos, mas o River também ficou com o título da Taça Cidade de Teresina. A campanha do Altos na fase de grupos foi de cinco vitórias em sete jogos, garantindo o primeiro lugar. Enfrentou nas semifinais o Piauí, onde venceu os dois jogos, e disputou a final contra o River, e também se classificaria para a grande final, mas ocorreu um problema de escalação irregular de um jogador no segundo jogo, que ganhou por 3 a 1 e matematicamente ficaria com o título. O Altos perdeu todos os pontos da partida e o River se sagrou tricampeão piauiense sem a necessidade de mais dois jogos.