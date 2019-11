Resultado Veranópolis x Internacional pelo Campeonato Gaúcho 2017 (1-1)

19:15 | Obrigado a você que acompanhou a estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho 2017. Daqui a pouco estará disponível o pós jogo e toda a repercussão deste jogo. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado. Boa noite!

19:11 | O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (1º). Em casa o Colorado encara o Brasil de Pelotas pela Primeira Liga.

19:10 | O Veranópolis volta a campo no próximo domingo (5). Fora de casa o VEC vai encarar o São José pelo Campeonato Gaúcho.

90+3' FIIIIIIIIIIM DE JOGO NO ANTÔNIO DAVID FARINAS. VERANÓPOLIS E INTERNACIONAL FICAM NO 1 A 1.

90+2' Boa chegada do Inter. Roberson lança D'Alessandro que busca o cruzamento para dentro da área, mas a bola fica com o goleiro.

TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO SEGUNDO TEMPO!

90' Escanteio cobrado sem perigo.

90' REYNALDO! Nico López recebe a bola na lateral da grande área e chuta. De mão trocada o goleiro faz a defesa e manda a bola para escanteio.

89' Mais uma vez Nico López tenta encobrir o goleiro, mas o chute saiu fraco de mais.

88' Eduardo tenta lançar Nico López dentro da grande área, mas a bola foi muito longa. Fica com o goleiro Reynaldo.

85' Ceará fica caído em campo. Parece sentir câimbras. É o início de temporada.

84' Eduardinho não consegue o domínio na entrada da grande área.

83' D'Alessandro faz tabela com Nico López e finaliza, mas a bola acaba indo para fora. Grande chance Colorada.

81' Andrigo tenta o passe para Nico López, mas o passe saiu curto e acabou ficando com a defesa do VEC.

80' Murilo chega no ataque pelo lado esquerdo e tenta o cruzamento para a área. Tira a defesa do Inter.

79' Dourado faz o cruzamento para a grande área, mas não havia ninguém de vermelho lá dentro.

78' Inter vai mantendo a bola no campo de ataque.

SUBSTITUIÇÃO NO VERANÓPOLIS! SAI: ATHOS. ENTRA: FAVONI.

SUBSTITUIÇÃO NO VERANÓPOLIS! SAI: KEKÉ. ENTRA: RAFAEL MINEIRO.

72' Após cobrança de escanteio a bola ia sobrando para Rodrigo Dourado, mas afastou a defesa do VEC.

72' Boa tabela do Inter na entrada da grande área. A bola sobrou com Andrigo que arriscou o chute, mas ela desvia e sai. É escanteio.

69' Nico Lópes recebe a bola dentro da área e tenta encobrir o goleiro, mas a bola foi alta de mais.

68' Athos chuta de muito longe mas a bola leva perigo. Danilo joga para escanteio.

66' D'Alessandro foi derrubado ao tentar dominar a bola. Falta para o Inter.

63' Ernando cai no gramado e está com o nariz sangrando. Kayron leva cartão amarelo no lance.

63' EQUIPES VOLTARAM MELHORES DO INTERVALO. OS ATAQUES SÃO 'LÁ E CÁ'.

62' D'Alessandro e Nico López fazem boa tabela e tentam chegar ao ataque. Afastou a defesa Pentacolor.

61' FALTA NO MEIO DE CAMPO! Zé Roberto derruba Roberson.

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: AYLON. ENTRA: NICO LÓPEZ.

57' D'Alessandro faz passe para Roberson, o atacante passa para Dourado que tenta o cruzamento, mas a bola fica com o goleiro do VEC.

SUBSTITUIÇÃO NO VERANÓPOLIS! SAI: JEAN CARLOS. ENTRA: KAYRON.

53' D'Alessandro recebe bom passe e arrisca de fora da área e quase acerta o gol. Segue empatada a partida.

51' GOOOOOOOOL DO VERANÓPOLIS! KEKÉ! Uma jogada de muita velocidade. Keké recebe o passe, entra na área e toca na saída de Danilo Fernandes. Empata o VEC. 1 a 1.

O próprio volante iniciou a jogada e foi para a área para finalizar. Bonito lance.

48' GOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! RODRIGO DOURADO! Roberson faz cruzamento na cabeça do volante que consegue a finalização. Inter 1 a 0!

47' D'Alessandro faz bom passe para Ceará que arrisca o chute, mas a bola sai muito fraca.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! VERANÓPOLIS TEM A POSSE DE BOLA.

A se lamentar tivemos a confusão na torcida do Internacional.

O meio de campo do Veranópolis foi muito bem. Outro ponto a se destacar do VEC foi a marcação avançada.

Diego foi o destaque do Inter na primeira etapa, mas não conseguiu ficar em campo após o lance com o goleiro Reynaldo.

45+15' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO. VERANÓPOLIS 0 X 0 INTERNACIONAL!

45+14' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL. SAI: DIEGO. ENTRA: ANDRIGO.

45+13' CARTÃO AMARELO PARA O GOLEIRO REYNALDO.

45+12' Goleiro do VEC entra forte em cima de Diego. O lance já estava paralisado. O jogador fica caído em campo e sente dores.

45+10' Após levantamento de D'Alessandro para a grande área, Diego tenta cabecear a bola, mas acerta a trave. Quase saiu o gol do Inter.

45+8' DANILO FERNANDES! Matheus Santana arrisca um chute forte e Danilo faz mais um 'milagre'. No rebote Keké chutou e o goleiro fez outra defesa. Danilo vai salvando o Internacional.

45+6' REYNALDO! Rodrigo Dourado faz bom passe para Diego que faz o corte no marcador e finaliza. O goleiro faz boa defesa.

APÓS O CONFUSÃO NA TORCIDA O ÁRBITRO DO JOGO ADICIONA 15 MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO PRIMEIRO TEMPO. VAMOS A 60'.

45+2' Veranópolis segue com a marcação no campo de ataque. Inter encontra dificuldades para sair pro jogo.

45' DANILO FERNANDES MAIS UMA VEZ! Athos recebe bom passe na entrada da área e arrisca um chute. Danilo Fernandes salva o Inter.

41' Após cobrança de escanteio Ernando sobe e toda de cabeça em diração ao gol. Segura Reynando. O Inter está melhorando na partida.

41' Diego levanta na área e o goleiro Reynaldo afasta para escanteio.

40' Após passe da D'Ale, Ceará cruza na área, mas tira a defesa do VEC.

39' D'Alessandro tenta armar as jogadas do Inter, mas é fortemente marcado pelo time do Veranópolis. Não tá fácil a vida do gringo.

Nada justifica violência. Desculpa, torcedores que acompanham a partida. #NadaVaiNosSeparar — S. C. Internacional (@SCInternacional) 29 de janeiro de 2017

36' Falta para o Internacional. Diego é derrubado no lado esquerdo de campo.

35' RECOMEÇA A PARTIDA. 18 MINUTOS DE PARALISAÇÃO.

Alguns torcedores estão sendo atendidos dentro do gramado do Antônio David Farina.

A BRIGA TERIA SE INICIADO NA RUA, FORA DO ESTÁDIO. PEDRAS FORAM ARREMESSADAS PARA DENTRO DO ESTÁDIO - Informação da Brigada Militar.

20' D'ALESSANDRO E DANILO FERNANDES TENTAM CONVERSAR COM OS TORCEDORES. PRECISA ISSO?

19' JOGO PARALISADO POR CONTA DA BRIGA NA TORCIDA DO INTERNACIONAL. A BRIGA É ENTRE A PRÓPRIA TORCIDA! POLÍCIA DE CHOQUE ENTRA NO MEIO DA CONFUSÃO NO MOMENTO.

15' TORCIDA DO INTER COMEÇA A BRIGAR NAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO ANTÔNIO DAVID FARIAS. CENAS LAMENTÁVEIS!

13' Escanteio cobrado sem perigo, afasta a defesa do Inter.

13' Chegada do VEC pelo lado direto é cortado pela defesa Colorada. Escanteio!

12' Veranópolis tenta o cruzamento para a área, mas a bola vai direto nas mãos de Danilo Fernandes.

9' DANILO FERNANDES! D'alessandro perde a bola no meio de campo e o VEC sai em velocidade. Jean Carlos fica de frente para o goleiro do Inter que faz grande defesa.

7' Internacional tenta colocar uma pressão no Veranópolis, mas a equipe da casa recupara a posse de bola.

4' Internacional tenta propor o jogo, mas Veranópolis marca avançado.

1' Danilo Fernandes já faz a primeira defesa do jogo. Após levantamento na área o goleiro estava atento e fez a defesa.

0' BOLA ROLANDO. COMEÇA O CAMPEONATO GAÚCHO 2017!

16:59 | Tudo pronto no estádio. Já já a bola deve rolar para a abertura do Gauchão 2017. Francisco Novelletto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, dá o ponta pé inicial.

16:50 | Times entrando em campo nesse momento.

16:30 | Faz nove anos que o Internacional não vence o Veranópolis fora de casa. Mais uma vez o VEC vai apostar na força de sua torcida para triunfar sobre o Colorado.

VERANÓPOLIS TAMBÉM ESCALADO:Reynaldo; Vinícius, Zé Roberto, Jadson e Murilo; Jonatan Silva, Matheus Santana, Athos, Eduardinho; Keke e Jean Carlos - TÉC.: TIAGO NUNES

Nem começou a temporada e o Internacional já tem muitos desfalques. Confira quem está de fora do time no momento no Inter x Veranópolis ao vivo hoje: Gustavo Ferrareis (lesão muscular na coxa direita), Valdívia (entorse no tornozelo direito), Fabinho (tendinite no pé esquerdo), Ariel (lesão muscular na panturrilha esquerda), Eduardo Sasha (cirurgia no tornozelo direito). Além de William e Anderson, que estão treinando em separado do restante do elenco.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL x Veranópolis: DANILO FERNANDES; CEARÁ, EDUARDO, ERNANDO E UENDEL; RODRIGO DOURADO, ANSELMO (FERNANDO BOB), DIEGO E D’ALESSANDRO; AYLON (NICO LÓPEZ) E ROBERSON - TÉC.: ANTÔNIO CARLOS ZAGO.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VERANÓPOLIS: REYNALDO; VINÍCIUS BOVI, LÉO D’AGOSTINI, ZÉ ROBERTO (DOUGLÃO) E MURILO; JONATAN LIMA, MATHEUS SANTANA, EDUARDINHO E ATHOS; RAFAEL MINEIRO E JEAN CARLOS - TÉC.: TIAGO NUNER

O goleiro do Veranópolis, Reinaldo, não participou do amistoso da equipe no dia 22/01, mas esteve presente no último treino realizado pelo Pentacolor Serrano.

Veranópolis e Internacional nunca foram rebaixados para a segunda divisão gaúcha. Desde que subiu para a Série A em 1993 o VEC nunca mais saiu. O objetivo principal do clube nesta temporada é a manutenção na elite. "A partir do momento em que cumprirmos esse objetivo a gente vai tentar galgar alguns espaços maiores" - disse Tiago Nunes, treinador do VEC.

Outra reforço importante para o Internacional foi a volta do meia D'Alessandro. O camisa 10 passou a última temporada no River Plate/ARG.

O Internacional também teve que se reforçar para a temporada 2017. Após a queda para a Série B no campeonato nacional, a equipe perdeu alguns jogadores, mas também buscou algumas contratações importantes. Após uma temporada na qual cinco jogadores passaram pela lateral esquerda, o clube buscou a contratação do lateral Uendel - que estava no Corinthians.

Os clubes do interior encontram dificuldades para manter a mesma equipe de uma temporada a outra. Assim o VEC teve que montar um time praticamente novo para a disputa do Gaúchão 2017. A principal atração do time é o meia Eduardinho, que vai para o 8º gauchão com a camisa do Veranópolis.

O Internacional realizou sua pré temporada na cidade de Viamão. Lá a equipe comandada por Antônio Carlos Zago realizou dois jogos treinos. O primeiro foi diante do Inter de Lages e o jogo, que teve quatro tempos de 30 minutis cada, terminou empatato em 0 a 0. Já o segundo foi pior para o Colorado. O time perdeu o jogo para o Tubarão/SC pelo placar de 2 a 1. Esta partida também teve quatro tempos de 30 minutos cada.

Na pré temporada o Veranópolis realizou dois amistosoa. Um contra a equipe do Tubarão/SC. Os gaúchos conseguiram vencer os catarinenses pelo placar de 1 a 0. O outro foi diante do Ypiranga/RS e o time da serra também venceu. Mais uma vez pelo placar de 1 a 0.

Saiba mais sobre o Campeonato Gaúcho 2017 clicando aqui!

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Fique ligado em todos os lances do jogo entre Veranópolis x Internacional, partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo será disputado no domingo (29), às 17h no estádio Antônio David Farina, Veranópolis/RS. Fique Conosco!