Resultado Cruzeiro x Atlético-MG pela Primeira Liga 2017 (1-0)

Torcedor (a), há sempre as possibilidades de vitória e de derrota em uma partida de futebol. Em meio a isso, uma das lições que fica nesta noite é a demonstração das torcidas cruzeirense e atleticana de que é possível colorir o Mineirão de azul e branco, tanto quanto preto e branco no mesmo jogo, sempre com os princípios da paz no estádio.

Na segunda rodada, o Cruzeiro pega a Chapecoense, enquanto o Galo enfrenta o Joinville.

MANO EXPULSO - Logo depois que Robinho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, o comandante celeste reclamou com o juiz e foi para o vestiário mais cedo também.

SÚMULA CHEIA - Caminhando para o fim da partida, o clima começou a esquentar. O juiz, então, não poupou nos cartões, para evitar eventuais lances mais perigosos e para conter os jogadores.



Cartões amarelos:

Cruzeiro: Sóbis, Robinho (2), Ezequiel e Alisson

Atlético-MG: Yago, Lucas Pratto, Ralph e Fábio Santos



Cartão vermelho:

Cruzeiro: Robinho

PÚBLICO E RENDA!

Público presente: 41.530

Público pagante: 39.811

Renda: R$ 1.139.052

TORCIDA DIVIDIDA - Ahhh, o Gigante da Pampulha estava com saudades!!! Depois de quatro anos, a principal casa do futebol mineiro recebeu o maior clássico do estado com torcida dividida.

GOL SOLITÁRIO - Ariel Cabral fez um longo lançamento, e Felipe Santana tentou o corte de cabeça, mas a bola foi para o lado errado. Oportunista, Arrascaeta pegou a sobra e avançou, driblou o goleiro Giovanni e fez o único gol da partida.

O que rolou de melhor no clássico?



ESTREIAS - Jogadores como Felipe Santana e Ralph, pelo Galo, como Ezequiel, Diogo Barbosa e Hudson, pela Raposa, fizeram suas estreias em clássico.

FALE, HUDSON!

"Início de temporada, a equipe ainda está buscando o melhor. Mas foi merecido, construímos mais que o Atlético-MG. A vitória dá confiança, é importante", disse o volante celeste, que estreou em clássicos.

E AÍ, MARCOS ROCHA?

"Pesou a falha individual, que todos nós, jogadores, nos responsabilizamos. Se não tivesse havido a falha, não tínhamos perdido o jogo", avaliou o lateral do Galo.

A Raposa quebrou um tabu de sete jogos sem vencer o Galo no Mineirão. Além disso, aumentou uma sequência sem derrotas para o rival para seis partidas.

Tabela do Grupo C ao final da primeira rodada:



1º Cruzeiro - 3

2º Chapecoense - 1

3º Joinville - 1

4º Atlético-MG - 0

Com a vitória, o Cruzeiro assumiu a liderança do Grupo C da Copa da Primeira Liga, tendo Joinville e Chapecoense com um ponto, e Atlético com nenhum.

Jogadores cruzeirense são os últimos a deixarem o campo, sob aplausos e gritos do seu torcedor.

Torcida do Cruzeiro vibra e canta no Mineirão. Vitória da Raposa!

Cruzeiro derrota Atlético por 1 a 0, com gol de Arrascaeta aos 27 minutos do primeiro tempo.

ACABOU!

48' Rafinha lança Ábila, mas Giovanni fica com a bola.

48' Rafael tem tiro de meta para cobrar.

47' Atlético com pressa pelo gol de empate.

46' Juiz tendo que mexer no bolso neste fim de jogo! Muitos cartões!!!

46' Cartão amarelo para Gabriel, que parou ataque de Ábila com falta.

VAMOS A 49!

45' Galo na ataque!

44' Cartão amarelo para Fábio Santos, por falta em Ábila.

44' Cartão amarelo para Ralph.

43' Sidnei Lobo orienta Raposa à beira do campo.

42' Por reclamação, Mano Menezes também é expulso.

42' Cartão vermelho para Robinho, por falta em Ralph. Com segundo amarelo, meia está expulso!

40' NA LAGOA! Hudson pega bola de longe, mas manda para fora.

40' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO

SAI: Cazares

ENTRA: Rafael Moura

39' Atlético tenta ter mais domínio no meio-campo e empurra Cruzeiro para seu campo de defesa.

37' Robinho lança Rafinha, mas Felipe Santana só protege a bola e é tiro de meta para Giovanni.

Autor do único gol do jogo até agora é ovacionado pela torcida do Cruzeiro ao deixar o campo.

36' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

SAI: Arrascaeta

ENTRA: Rafinha

35' Cazares cruza para Otero na direita, que tenta entrar na área, mas Hudson faz o corte.

34' Cartão amarelo para Alisson, por cotovelada em Marcos Rocha.

34' Otero tenta avançar, mas Diogo faz o corte.

32' Clayton lança bola na linha de fundo, mas Fábio Santos não consegue chegar.

31' QUAAASE! Cazares cobra escanteio, Pratto tira de cabeça e por pouco Felipe Santana não empata.

30' Clayton cruza na pequena área do Cruzeiro, mas Manoel tira o perigo.

29' Em primeira participação de Clayton, jogador arrisca contra o gol de Rafael. Tiro de meta para o Cruzeiro.

28' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO

SAI: Maicosuel

ENTRA: Clayton

28' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

SAI: Rafael Sóbis

ENTRA: Ramon Ábila

27' Rafael Carioca e Cazares trocam passes, tentando encontrar espaço na marcação do Cruzeiro.

26' Falta sobre Robinho, em tentativa de contra-ataque do meia.

25' Cazares tenta avançar em contra-ataque, mas Diogo Barbosa recupera para a Raposa.

25' Fábio Santos tira bola com a mão. Falta para o Cruzeiro.

23' Arrascaeta tenta drible sobre Marcos Rocha, que vai na perna do jogador cruzeirense.

23' RAFAEEEEL! Cazares cobra falta, e a bola tinha o caminho do gol. Rafael sobe bem e espalma para longe.

22' Cartão amarelo para Ezequiel, por falta em Otero.

21' Mano manda Ábila reforçar aquecimento. Atacante pode pintar em campo.

20' Hudson rouba bola de Ralph no meio-campo, mas foi com falta.

Clayton, Carlos, Rafael Moura, Hyuri... quem Roger pode sacar do banco para melhorar o poder ofensivo do Galo?

17' Marcos Rocha sofre falta.

16' QUAAAAAASE! Robinho subiu pela direita e tocou com Sóbis, que chutou em cima de Giovanni. Na sobra, Alisson mandou para fora.

15' Falta sobre Ralph no meio-campo.

13' FORA! Robinho cruza na área, Arrascaeta fura, e bola sobra com Alisson, que manda para fora.

12' Sóbis solta uma bomba de longe, mas Giovanni, no meio do gol, defende.

12' Mão na bola de Rafael Carioca! Falta para a Raposa.

11' GIOVAAAAAAAAAANI! Alisson recupera bola na lateral, passa por Marcos Rocha, entra na área e chuta contra a meta atleticana. Goleiro alvinegro faz grande defesa.

10' Cazares cobra falta, mas goleiro da Raposa fica tranquilamente com a bola.

9' Cartão amarelo para Robinho. Meia acerta tornozelo de Fábio Santos, que tentava o domínio no meio-campo.

8' Otero arrisca, mas Rafael defende bola rasteira.

8' Juiz flagra impedimento em Alisson, que subia pela esquerda. Felipe Santana, no entanto, dava condição.

7' Galo troca passes no meio-campo e tenta avançar contra a marcação cruzeirense.

6' Cazares cobra escanteio, mas Leo tira.

5' Maicosuel disputa bola com Diogo Barbosa na linha de fundo, e é escanteio para o Galo.

5' LEO! Diogo Barbosa cruza na área, zagueiro Leo tenta o cabeceio, mas é tiro de meta para Giovanni.

4' Escanteio para o Cruzeiro.

4' Falta para o Cruzeiro cobrar pela esquerda.

Ralph, pelo Galo, e Hudson, pelo Cruzeiro, jogam o clássico pela primeira vez!

E não voltou..

Henrique sentiu mesmo a pancada e não retornou no time titular para o segundo tempo.

1' Otero tenta lançar Rafael Carioca, mas o outro Rafael, goleiro do Cruzeiro, foi quem ficou com a bola.

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO

SAI: Yago

ENTRA: Ralph

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

SAI: Henrique

ENTRA: Hudson

Equipes mexem no intervalo!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Na primeira etapa do clássico, as equipes tiveram boa marcação. Com um pouco mais de ousadia ofensiva, no entanto, foi o Cruzeiro quem assustou mais o goleiro adversário. Bolas cruzando a área, passando ao lado e defesa difícil de Giovanni, e a Raposa pressionou mais.

FALE, FÁBIO SANTOS!

"O Cruzeiro está sabendo marcar bem a nossa saída de bola, eles têm conseguido rodar pouco a bola atrás. Não estamos conseguindo achar jogadores do meio para frente com qualidade. Temos que melhorar nossa saída de bola, procurar ficar mais com ela. Precisamos jogar mais do que jogamos no primeiro tempo", avaliou o lateral atleticano.

FALE, HENRIQUE!

"Tomei uma pancada e dói muito. Vou ver no intervalo como vai reagir, mas vou tentar voltar", comentou o volante cruzeirense sobre pancada em lance com Yago.

Com gol de Arrascaeta, aos 27 minutos, Cruzeiro larga na frente no clássico.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Otero cruza na área, mas Pratto é flagrado em posição de impedimento.

45' Otero cobra em cima da barreira.

44' Galo tem falta na esquerda para cobrar.

VAMOS A 47! Juiz dá 2 minutos de acréscimo.

43' Yago escapa bem da marcação e tenta com Maicosuel novamente.

42' Falta de Manoel em Pratto. Os dois seguem travando batalhas em campo.

41' ALISSON! Cruzeirense arrisca de longe, mas bola sai pelo lado do gol de Giovanni.

40' Atlético tenta avançar com Yago, que toca para o Maicosuel. Bola escapou e foi para fora.

39' Lateral para o Galo.

39' Otero rouba a bola e sobe em contra-ataque.

38' Torcida atleticana acorda no Mineirão e grita "GALO, GALO".

36' NOSSA! Diogo Barbosa dá uma linda caneta em Pratto, que revida com falta. Cartão amarelo para o atacante atleticano.

35' Robinho cruza, e Yago sai com bola e tudo pela linha de fundo. Escanteio para a Raposa.

34' Alisson tenta cruzamento, mas bola bate em Marcos Rocha.

33' Fabio Santos chega à linha de fundo, mas é só tiro de meta para o Cruzeiro.

Estreia de Felipe Santana em clássicos não tem sido das melhores. Zagueiro falhou no gol, fazendo o corte para o lado errado. Arrascaeta aproveitou.

31' Otero tenta subir pela intermediária, mas zaga do Cruzeiro faz o corte.

30' Galo cobra falta, mas bola cruza a área cruzeirense.

29' Cartão amarelo para Sóbis, por reclamação.

Festa azul! No momento, torcedor cruzeirense é quem grita mais forte no Mineirão.

Arrascaeta marca seu terceiro gol em clássicos.

27' Lance do gol veio de um lançamento longo de Cabral. Zagueiro atleticano falhou no corte.

27' Felipe Santana não tira a bola, Arrascaeta pega a sobra, sobe sozinho, dribla goleiro Giovanni e inaugura o placar.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! ARRASCAETA!!!

26' Marcos Rocha cobra lateral, mas Rafael tira a bola.

25' Maicosuel consegue descolar lateral para o Galo.

25' Cruzeiro tenta roubar a bola, mas com falta.

24' Robinho cobra falta, mas juiz pega falta de Leo em Gabriel.

23' CLIMA QUENTE! Yago comete falta em Henrique, e cruzeirenses pressionam arbitragem, já que jogador atleticano está amarelado.

22' Entre os goleiros, Rafael ainda não teve demandas no jogo. Já Giovanni fez uma lindíssima defesa.

21' De novo! Pratto comete falta em Manoel.

20' GIOVAAAAANNI! Goleiro atleticano defende cobrança de falta de Sóbis.

19' Cartão amarelo. Por falta em Arrascaeta, Yago é advertido.

18' Ariel joga para a área, mas Arrascaeta não pega bem. Giovanni com a defesa.

17' Juiz sinaliza falta de ataque de Pratto, sobre Manoel.

16' Agora é o Galo quem tenta furar a marcação da Raposa.

15' Marcos Rocha perde a bola, e Sóbis fica com o domínio.

14' Galo pressiona saída de bola do Cruzeiro.

13' QUAAAASE! Robinho cobra falta na área do Galo, Leo cabeceia no meio e Manoel quase empurra para o gol.

12' Atlético troca passes em seu campo de defesa.

12' Falta para o Galo cobrar.

11' Henrique cabeceia de fora da área, mas bola vai para fora.

10' Cruzeiro sobe em contra-ataque, mas Felipe Santana tira bola dos pés de Sobis.

10' Tudo normal! Os dois seguem em campo.

10' Diogo Barbosa segue no gramado, também sendo atendido. Bryan começa a aquecer.

9' Yago é atendido no gramado, depois de ser atingido no rosto.

8' Choque na área do Cruzeiro. Yago e Diogo Barbosa se chocam e atleticano leva a pior.

7' Vez do Galo! Time alvinegro tenta chegar com Otero, mas Rafael fica com a bola.

6' Falta de Arrascaeta sobre Gabriel.

5' Disputa de bola na área do Galo, e Maicosuel consegue recuperar.

4' Cruzeiro detém maior posse de bola neste início.

3' Leo lança Robinho, que cruza a bola em toda a pequena área do Galo. Ninguém chegou para finalizar.

2' Otero disputa na direita com Diogo, mas é lateral para a Raposa.

2' Arrascaeta cruza na área atleticana, mas Gabriel tira.

1' Gritos, vaias, cenário de torcida divida!!!

1' Diogo Barbosa tenta lançamento com Alisson, mas Marcos Rocha tira.

BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO!

19h28 Jogadores dos dois times são ovacionados pelas suas respectivas torcidas.

19h26 Primeiro clássico do ano já vai começar. Mineirão está cheio!!!

19h24 Hino nacional do Brasil sendo executado.

19h23 Equipes em campo para o clássico.

19h22 Cruzeirenses de um lado, atleticanos do outro, e muita vibração no Mineirão.

19h20 Jogadores a caminho do gramado, já no túnel do Mineirão.

19h12 Alguns lugares próximos ao Mineirão estão com falta de energia. De acordo com a Cemig, Gigante da Pampulha não vai ser afetado.

19h09 Do outro lado, a ausência mais sentida é a do goleiro cruzeirense Fábio.

19h07 O Galo joga sem peças importantes do time: Robinho, Fred, Victor e Luan são os principais desfalques. Reforço, Elias ainda não foi regularizado.

19h05 Equipes aquecem no gramado. Daqui a pouco tem o grande clássico mineiro.

19h04 Na oração! Vestiário do Galo se apega a forças divinas para vencer o clássico.

18h59 De volta ao Cruzeiro, Lucas Silva está no Mineirão para torcer pelo time celeste.

18h53 Para o clássico, Mano optou pelo mesmo time que começou jogando contra o Villa Nova, na estreia do Mineiro.

18h40 Cruzeiro definido: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e D. Barbosa; Henrique, A. Cabral, Robinho, Alisson e Arrascaeta; R. Sóbis

18h36 Escalação do Atlético-MG divulgada! Roger Machado opta por Maicosuel ao invés de Clayton.

18h32 O volante Elias, novo reforço do Atlético-MG, estará no Mineirão nesta noite para acompanhar o clássico!

18h09 Torcedores do Cruzeiro aproveitam para colocar o papo em dia em um dos bares próximos do Mineirão.



18h06 Delegações de Atlético-MG e Cruzeiro já estão no Mineirão. Tudo tranquilo nos arredores do Gigante da Pampulha.

Torcedor (a), Galo e Cruzeiro fazem seu primeiro clássico de 2017 nesta quarta, e você vai poder acompanhar o duelo lance a lance pela VAVEL Brasil! Até logo, ou melhor, até quando nossa equipe entrar em campo para a transmissão.

Quem comanda o apito no clássico é o árbitro Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Luiz Antônio Barbosa e Felipe Alan de Oliveira. Todo o trio é do próprio estado.

VAI LOTAR?

Uma parcial divulgada no fim dessa terça-feira (31) quantificou os ingressos já garantidos pelos torcedores para o jogo.



Cruzeirenses: 18.012 ingressos

Atleticanos: 18.516 ingressos



Isso dá um total de 36.528 ingressos já comercializados, novo recorde de público do futebol brasileiro em 2017.

ENCERRAR A SEQUÊNCIA DA RAPOSA, GALO?



O Atlético não vence o Cruzeiro desde o Campeonato Mineiro de 2015, quando bateu o time celeste por 2 a 1 na semifinal do Estadual. Depois disso, foram três vitórias da Raposa e dois empates.



Atlético 1 x 3 Cruzeiro (6ª rodada do Brasileirão de 2015)

Cruzeiro 1 x 1 Atlético (25ª rodada do Brasileirão de 2015)

Atlético 0 x 1 Cruzeiro (9ª rodada do Campeonato Mineiro de 2016)

Atlético 2 x 3 Cruzeiro (7ª rodada do Brasileirão de 2016)

Cruzeiro 1 x 1 Atlético (26ª rodada do Brasileirão de 2016)



Vai ao Mineirão? Então fique esperto quanto à divisão das rotas. Torcedores cruzeirenses terão acesso pela Avenida Presidente Carlos Luz. Já dentro do Gigante, entram pelos portões B, C e D.



No caso dos atleticanos, a via de acesso ao Mineirão é pela Avenida Abrahão Caram, com entrada nos portões A, E e F.

"Se serviu o chapéu para alguém..."

"Quando eu fiz a avaliação sobre o jogo, logicamente eu estava fazendo uma avaliação sobre o jogo do Cruzeiro. Não citei o nome do Atlético. Quando eu quiser falar sobre o Atlético, eu vou falar 'Atlético'. Se serviu o chapéu para alguém, não é problema nosso", disse Mano Menezes, em estrevista ao Superesportes.

"DECLARAÇÃO INFELIZ"

"A gente recebe normal. Ele [Mano] deu uma declaração infeliz, que todo mundo viu que foi pênalti. A gente deixa de lado. Estamos focados no que temos que fazer. Sabemos da força do nosso elenco e que vai ser um grande jogo. É uma opinião dele, mas a gente está focado no trabalho que a gente tem que desempenhar", comentou o zagueiro atleticano Gabriel.

CLIMA DE CLÁSSICO!

O duelo entre os mineiros "começou" no último domingo. Logo depois da vitória do Cruzeiro sobre o Villa Nova, pelo Estadual, Mano enalteceu o triunfo celeste, considerando-o como uma "vitória limpa". "O gol foi natural, certinho, não teve pênalti duvidoso, nada", disse o comandante da Raposa, em alusão à penalidade máxima que levou o Galo a uma vitória por 1 a 0 sobre o América-TO, um dia antes.

Dois gaúchos, muito elogiados pelas táticas de seus times, comandando equipes mineiras e rivais. Quem leva a melhor no primeiro clássico do ano?

Mano Menezes, que já teve passagens por inúmeros clubes no país e ainda pela Seleção Brasileira, comanda a Raposa desde julho do ano passado. Já Róger Machado teve bastante projeção com um trabalho à frente do time do Grêmio e se juntou ao clube alvinegro para esta temporada. Ele é um dos treinadores considerados da nova geração no país.

DUELO GAÚCHO EM MINAS?

Na beira do campo, os treinadores de Cruzeiro e Atlético vão travar um confronto à parte. Dois dos técnicos mais bem repercutidos no futebol brasileiro atualmente, eles têm bagagens e experiências diferentes.

Dois anos após ser vendido, Lucas Silva retorna ao Cruzeiro por empréstimo junto ao Real Madrid

REFORÇOS FORA!

Os dois principais reforços de Cruzeiro e Atlético não estarão em campo. Pela Raposa, Thiago Neves ainda não foi regularizado e inscrito no BID, tendo vindo dos Emirados Árabes. Já no caso do Galo, Elias foi a grande contratação, e desembarcou em Belo Horizonte nessa terça-feira (31).

Grandes reforços do Galo e da Raposa para 2017 não vão atuar no primeiro clássico do ano (Fotos: Washington Alves/Light Press Cruzeiro e Reprodução/Twitter)

Pelos lados da Toca da Raposa, as baixas por lesão ficam por conta do goleiro Fábio, do zagueiro Dedé e do atacante Judivan. Os dois primeiros têm uma previsão mais rápida de retorno que o atacante. Outro caso, Alisson chegou a sentir um incômodo contra o Villa Nova, na estreia do Mineiro, mas não preocupa e já treina normalmente com o grupo.

O goleiro Victor, que está se recuperando de uma cirurgia no ombro, também é desfalque certo do Galo. Para o lugar de Fred, Lucas Pratto assume a posição.

Fred e Robinho estão fora do clássico (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

BAIXA!

O Atlético tem desfalques importantíssimos para o duelo. Robinho sofreu uma fratura na coluna no Jogo da Amizade, quando defendia o Brasil contra a Colômbia. O atacante Fred foi expulso na partida entre Fluminense e Atlético-PR, ainda pela Primeira Liga do ano passado, quando vestia a camisa tricolor, e cumpre suspensão.

Atual capitão do Cruzeiro no lugar do goleiro Fábio, Henrique já participou de 26 clássicos. Seu retrospecto conta com 11 vitórias, sete empates e oito derrotas diante do time alvinegro.

"O clássico é um jogo gostoso de se jogar. Sabemos da importância. A gente fala que é jogo diferente, porque move muita coisa", disse Henrique.

REI DOS CLÁSSICOS?

Dentre os jogadores que vão defender as camisas celeste e alvinegra pela Primeira Liga, o volante Henrique é o de maior bagagem no retrospecto contra o rival.

E AÍ, GABRIEL?

“Estamos no início da temporada ainda, mas é um clássico e a gente não quer saber se é começo ou final de temporada. Clássico é sempre um jogo sempre especial, estamos muito mobilizados e concentrados, vai ser um grande jogo, e vamos nos preparar muito bem para conseguir a vitória”, comentou o zagueiro alvinegro.

Se pode ter estreia no Cruzeiro de jogadores que nunca disputaram um clássico, no Galo também. O zagueiro Felipe Santana chegou ao time alvinegro em dezembro de 2016 e pode enfrentar a Raposa pela primeira vez.

RELACIONADOS DO GALO!



Goleiros: Uilson e Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Fábio Santos, Danilo e Patric

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Jesiel

Volantes: Rafael Carioca, Yago, Ralph

Meias: Cazares, Otero, Maicosuel e Carlos Eduardo

Atacantes: Lucas Pratto, Clayton, Rafael Moura, Carlos e Hyuri

"Clássico no começo do campeonato para medir forças. Time está bem confiante. Clássico muda bastante a história, uma vitória dá uma moral muito grande pra gente. Esperamos fazer um excelente jogo e um grande espetáculo para a torcida do Cruzeiro", avaliou Ezequiel.

O zagueiro Caicedo, o lateral Diogo Barbosa e o volante Hudson, reforços da Raposa para este ano, foram relacionados. Podem pintar no duelo! Além deles, outro jogador que tem a chance de fazer sua estreia em clássicos é o lateral Ezequiel.

RELACIONADOS DO CRUZEIRO!



Goleiros: Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Mayke

Zagueiros: Kunty Caicedo, Léo e Manoel

Volantes: Ariel Cabral, Henrique, Hudson e Lucas Romero

Meias: Arrascaeta, Elber, Rafinha e Robinho

Atacantes: Alisson, Raniel, Rafael Sobis e Ramón Ábila

Alisson e Fábio, pelo Cruzeiro; Leonardo Silva e Victor, pelo Galo. Esses jogadores estavam em 2013, na reinauguração, mas nem todos vão estar novamente nesta quarta. Fábio e Victor são desfalques por lesão. Já Leo Silva acabou de se recuperar de uma ruptura no tendão, foi relacionado, e é uma possibilidade. O caso mais concreto é de Alisson, que está pronto para jogar.

Você se lembra?

A última vez que o Mineirão recebeu as duas torcidas foi em sua reinauguração, no dia 3 de fevereiro de 2013, depois de ser reformado para a Copa do Mundo Fifa 2014. Na ocasião, o time celeste levou a melhor, com gol de Dagoberto e um contra de Marcos Rocha. Araújo descontou para os atleticanos.

Na reinauguração do Mineirão, em 2013, o estádio viu pela última vez torcidas divididas, e teve vitória do Cruzeiro (Foto: Foto: Washington Alves / Vipcomm)



Nada de 90x10!

Depois de quatro anos com o mandante tendo 90% da carga de ingressos do estádio contra 10% do rival, visitante, Minas Gerais vai ter seu maior clássico com torcida dividida em 50% a 50%. Isso mesmo: cruzeirenses de um lado, atleticanos do outro, e bola rolando no Gigante da Pampulha!

Clássico terá torcida dividida (Fotos: Washington Alves e Bruno Cantini)



No Grupo C, de Cruzeiro e Atlético, têm ainda Chapecoense e Joinville, que se enfrentaram no dia 26 de janeiro e empataram em 1 a 1.

Os times mineiros fazem sua estreia na Primeira Liga e também seu segundo jogo oficial do ano. Os dois iniciaram a temporada jogando o Campeonato Mineiro, em que Cruzeiro venceu o Villa Nova por 2 a 1, e o Galo derrotou o América-TO por 1 a 0.

Você vai acompanhar tudo do primeiro clássico mineiro de 2017 conosco, na VAVEL Brasil!

Bom dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Cada canto de Minas Gerais já respira o clássico. Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, pela primeira rodada da Copa da Primeira Liga.