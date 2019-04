Na terceira maior venda da história, São Paulo negocia David Neres com o Ajax

Uma das principais promessas do CT de Cotia nos últimos anos está de saída do São Paulo. Na tarde desta segunda-feira (30), o Tricolor acertou a venda de David Neres para o tradicional Ajax, da Holanda. Sem a confirmação ainda das partes, o clube holandês deve desembolsar aproximadamente R$ 50,7 milhões por 80% dos direitos do atleta. O restante pertence ao clube do Morumbi.

A venda do atacante torna-se a terceira maior da história do clube. No fim dos anos 90, Denílson foi vendido ao Real Betis por R$ 65 milhões. Mais recentemente, Lucas Moura foi para o Paris Saint Germain em uma negociação envolvendo R$ 81 milhões.

Multicampeão nas categorias de base, conquistando Libertadores da América-Sub 20, Copa do Brasil Sub-20, Copa Ouro e Copa RS, David Neres chegou ao profissional no segundo semestre do ano passado. Xodó da torcida, o garoto estreou sendo um dos principais responsáveis na vitória diante do Fluminense no Rio de Janeiro. Pelo Brasileirão, marcou três gols em oito jogos. O mais marcante na goleada diante do Corinthians no Estádio do Morumbi. Neres não chegou a trabalhar com Rogério Ceni na pré-temporada dos EUA, pois está no Equador desde o início do ano disputando o Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira.

Com muitas dívidas arrecadadas nas últimas administrações, a diretoria são-paulina havia previsto um lucro de R$ 60 milhões em venda de jogadores até o fim da temporada. Desta maneira, a venda de Neres praticamente alcança a meta estipulada pelos mandatários. A negociação do atacante praticamente garante a permanência de Luiz Araújo, outra joia da equipe são-paulina que estava sendo sondada pelo Lille da França.

Após a conquista da Florida Cup nos EUA, o São Paulo estreia no Campeonato Paulista neste fim de semana. O Tricolor encara na tarde do próximo domingo (5) o Audax na Arena Barueri. A equipe de Osasco foi a responsável pela eliminação são-paulina no último estadual.