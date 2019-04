Lateral-esquerdo Bruno Collaço é apresentado e reforça Juventude na temporada

O Juventude ganha nova opção para lateral-esquerda na disputa do Campeonato Gaúcho e da Série B do Brasileirão. O jogador Bruno Collaço, de 26 anos, já foi apresentado oficialmente pelo clube da serra do Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira (1º). O atleta tem passagem por grandes clubes brasileiros. Iniciou carreira com boa aparição no Grêmio, passou por Ponte Preta, Náutico, Chapecoense e Joinville e novamente estará em participação na segunda divisão brasileira. Ele assina com os jaconeros contrato até o fim de 2017.

Ainda antes de estourar a carreira profissionalmente, Bruno Collaço teve convocações pelas seleções brasileiras de base, entre a sub-17 e a sub-20. Promissor, ocupou a lateral esquerda do Grêmio e demonstrou resultados satisfatórios. Da Ponte Preta, teve seus empréstimos com Goiás e Náutico. Após passagem apagada pelo futebol catarinense, esteve em 2015 no Sochaux, da França.

No Juventude, a meta de Bruno é reerguer a carreira juntamente com o Esmeraldino. O clube gaúcho chegou a disputar a Série D nacional, mas novamente está no patamar entre os 40 clubes do país e mira novo acesso para Série A, local de sua estadia no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Para Bruno Collaço, será nova oportunidade de figurar entre os melhores de sua posição. Mas, para isso, vai disputar posição com o remanescente de outras subidas dos jaconeros. O lateral-esquerdo Pará hoje é o dono da posição. Era homem de confiança de Antonio Carlos Zago e iniciou na titularidade com Paulo César Parente.

Em momento transitório do elenco do Juventude, o clube da serra trouxe de volta o experiente meia Hugo, buscou o atacante Tadeu e fechou com o também atacante Murilo, ex-Lajeadense. As principais perdas em relação ao ano passado foram do goleiro Elias, para Chapecoense, do volante Vacaria, ao Fortaleza, do zagueiro Klaus e do atacante Roberson, para o Internacional.

No Gauchão, o Juventude estreou com empate por 0 a 0 diante do Brasil de Pelotas. O time é o atual vice-campeão da competição estadual.