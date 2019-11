Resultado Corinthians x Ferroviária no amistoso 2017 (1-0)

Esperamos na próxima. Grande abraço e até lá.

Agradecemos aos amigos pela presença. Desejamos uma ótima noite e uma grande quinta-feira.

O Corinthians vence na raça o primeiro jogo do ano na Arena. Primeiro tempo melhor, com time titular, mas sofreu muito pra criar no jogo todo.

96' Acabou!

95' SAI ZICA!!!! Camacho recebe na direita, finta pra linha de fundo, cruza pra trás e Marquinhos domina, bate cruzado e a bola ainda passa debaixo da perna da zaga em cima da linha!

94' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MARQUINHOS GABRIEL DO TIMÃÃÃÃÃÃÃO!

93' Corinthians se lança com tudo ao ataque e Ferrinha se defende como pode.

92' Criação zero nesse segundo tempo.

91' Bate-rebate no meio-campo. Jogo não acaba.

90' Teremos mais cinco minutos.

89' Bola alçada, Bruno Paulo falhou e a bola passou por todo mundo.

88' A Fiel segue fazendo muito barulho.

87' Novo lance de Bruno Paulo, agora pela esquerda. Um drible e calço. Falta novamente.

86' Bruno Paulo é atropelado pela direita. Falta para o Timão.

85' Reta final de jogo.

84' A Fiel segue fazendo sua parte.

83' AMARELO, MARCIEL. Carrinho forte na esquerda.

82' Muita disposição e pouca inspiração.

81' Sonolência segue na partida. Ferroviária só se defende e Corinthians sofre pra criar.

80' MUDA A FERROVIÁRIA: Fernandinho na vaga de Thiago Marques.

79' Marquinhos cruza e Romero quase marca. Bruno Paulo ainda tentou no rebote, mas foi todo atrapalhado.

78' Corinthians segue sofrendo pra criar jogadas.

77' Marciel novamente muito bem na esquerda.

76' Bruno Paulo tira o cruzamento, mas isola a bola.

75' MUDA A FERROVIÁRIA: Willian Cordeiro sai e entra Ranieri.

74' PRA FOOOORA! Camacho recebe na meia-lua, finta dois marcadores, cai na perna esquerda, mas chuta por cima do gol!

73' Daqui uma semana teremos Caldense x Corinthians pela Copa do Brasil em jogo único.

72' Festa da torcida, que não para um minuto.

71' Público de 22.231 pessoas em Itaquera.

70' Corinthians tenta pressionar.

69' MUDA A FERROVIÁRIA: Matheus sai e entra César; sai Luan e entra Patrick; Fábio Souza na vaga de Claudinei, Kelvin na vaga de Allan Mineiro e Elder Santana sai e entra Bruno Lopes.

68' PERDEEEEU! Enfiada do Marciel, o zagueiro perdeu a passada e Romero ficou livre. Ele bateu em cima do goleiro!

67' Já já a Ferroviária mudará cinco vezes.

66' Jogo segue picado nesse segundo tempo.

65' Muita briga e batalha no meio-campo.

64' MATHEUS! Camacho arranca bem, abre pra Romero, que demora uma vida pra chutar. A zaga trava, Bruno Paulo chega pra bater, manda no meio do gol e facilita vida do goleiro.

63' Torcida se irrita com os vários erros.

62' Meio pesado e sem criatividade atrasa o time alvinegro. Além disso, ponta esquerda muito mal.

61' Jogo muito feio nesse segundo tempo.

60' Corinthians rifando muito a bola. Meio-campo pesado com volantes.

59' Escanteio perigoso da Ferroviária, Caíque saiu mal e Marciel cortou.

58' Zaga corinthiana batendo cabeça demais até aqui.

57' CAÍQUE.... Chute de muito longe, o goleiro corinthiano pegou, largou e quase se complica.

56' São autorizadas 15 mudanças na partida.

55' Ataque corinthiano com Romero, mas o paraguaio estava impedido.

54' MUDA A FERROVIÁRIA: Jonathan entra e sai Spavio, Matheus Bertotto na vaga de Flávio e Capixaba na vaga de Juninho.

53' O goleirão da Ferroviária tá louquinho pra entregar a paçoca.

52' Pedro Henrique escorrega na hora de sair jogando e quase dá o contra-ataque. Se recuperou bem.

51' Corinthians segue apertando na marcação. Jogo segue corinthiano.

50' CAMACHO??? Lindo ataque corinthiano com poucos toques e Marquinhos deixou Camacho livre, mas ele tentou o passe ao chute e entregou no pé do rival.

49' Allan Mineiro tenta o cruzamento e Paulo Roberto afasta.

48' Hoje é o 100º jogo de Cristian com a camisa corinthiana.

47' Outro erro do goleiro, agora cai no pé de Bruno Paulo, mas seu chute foi bisonho.

46' Marciel inicia jogada e Léo Príncipe ganha escanteio.

45' Começou.

Corinthians com um novo time. Caíque; Léo Príncipe, Vilson, Pedro Henrique, Marciel; Paulo Roberto, Marquinhos Gabriel, Cristian, Camacho, Bruno Paulo; Romero.

Equipes retornam para o segundo tempo.

Segundo tempo promete muito. Corinthians com um time totalmente novo.

Marcação do Ferrinha é forte, mas não incomoda a zaga alvinegra. Timão precisa de mais criação.

Jogo sonolento, sem muita criação, mas com o Corinthians tendo as melhores chances e com o lado esquerdo sendo bem efetivo.

45' Acabou!

44' MATHEEEEEEUS! Bombardeio corinthiano numa bagunça na área do interior. Guilherme cruzou no segundo pau, Jô testou muito bem e Matheus defendeu em cima da linha!

43' ESCORREGOU! Lindo lance corinthiano pela esquerda, Moisés cruza, Jô teve tudo pra mandar na rede e escorregou!

42' Guilherme muito mal na partida. Mal aparece.

41' Moisés segue muito bem nessa pré-temporada.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' A chuva seeeeegue forte em Itaquera.

38' Corinthians sofre com a criação.

37' Fellipe arrisca de longe numa batida de falta e a bola sai em linha de fundo.

36' MUDA A FERROVIÁRIA: Thiago Marques na vaga de Leonardo.

35' Boa tabela entre Marlone e Fágner. Amaro afastou o perigo. Escanteio.

34' Ferroviária segue sua proposta de congestionar o meio-campo.

33' Muita marcação e poucas chances de gols.

32' A Fiel não se cala um minuto.

31' Guilherme pouco acionado até aqui.

30' Novo passe pra Marlone e novamente ele falha no domínio.

29' Juninho foi cruzar, escorregou, falhou e a bola é corinthiana.

28' Jô gira, cruza e a bola desvia na zaga. Escanteio.

27' Gramado molhado, falta de ritmo fazem da partida muito picada.

26' Fellipe Bastos tem dado boa dinâmica no meio.

25' Saída rápida corinthiana, mas Leandro Amaro salvou de Giovanni Augusto.

24' MATHEUS! Inversão de Fágner pra Marlone, que dá um belo tapa de calcanhar pra Moisés. O lateral entrou na linha de fundo, cruzou rasteiro e o goleiro pegou em dois tempos.

23' Marcação avançada da Ferroviária. Corinthians tenta sair jogando.

22' Corinthians se recompõe forte, mas peca na criação, ainda. Desentrosado e sem ritmo.

21' CÁSSIO! Chute de fora de Allan Mineiro, a bola passa no meio da zaga e ele confere de mão direita. Escanteio.

20' Recomposição forte do Corinthians. Mas o meio erra muitos passes ainda.

19' Marlone ia deixando Giovanni livre e a zaga interceptou no meio do caminho.

18' FORA! Pedrada de direita do canhoto Moisés. A bola assustou.

17' Gramado muito molhado. Jogadores sofrendo.

16' Jogo bem amarrado, mas Corinthians mais ativo no ataque.

15' Ferroviária tentava chegada pela meia-esquerda, mas a zaga afastou o perigo.

14' Carille bem ativo na beira do gramado.

13' Giovanni vê bem passagem de Guilherme, enfia, mas a bola sai longa em linha de fundo.

12' Movimentação intensa do meio corinthiano. Giovanni e Marlone não guardam posição.

11' AFASTA! Marlone cruza da esquerda e Leandro Amaro afastou do pé de Jô.

10' Ferrinha ainda não conseguiu sair jogando.

9' Marcação forte do time corinthiano.

8' Fellipe Bastos cobra falta na área e Matheus dá um soco na bola.

7' GUILHERMEEE!!! Matheus foi sair jogando no toque, a marcação subiu e Guilherme interceptou na grande área! Com gol aberto, o camisa 10 bateu fraquinha e Matheus ainda defendeu!

6' Marlone inverte com Giovanni Augusto. Movimentação ofensiva.

5' Ferroviária adianta a marcação. Tenta dificultar a saída alvinegra.

4' Troca de passes corinthiana nesse começo. A equipe estreia no sábado contra o São Bento.

3' Público segue chegando e faz muita festa.

2' Primeiro lance com passe de Marlone e o goleiro divide com Jô fora da área. Escanteio.

1' Acenderam um sinalizador, mas já apagado. Chove muito.

0' Começou!

A bola vai rolar!

Ferroviária com camisa grená, calção branco e meias grenás.

Corinthians com camisa branca, calção preto e meias brancas.

As equipes fazem a reunião final. A bola vai rolar.

Leandro Bizzio Marinho é o juiz.

Rodriguinho, Jádson (??), Arana (??) podem ser os titulares na equipe com tudo normalizados. Rodriguinho está machucado, enquanto Arana está na Seleção Sub-20 e Jádson ainda vai assinar.

Fábio Carille já anunciou que o time para a segunda etapa será outro com os reservas em campo.

Times perfilados, momento do Hino Nacional Brasileiro.

Times sobem ao gramado de Itaquera. Primeira partida na Arena.

A torcida da Ferroviária se faz presente em Itaquera.

A expectativa é de que Jádson assina amanhã com o Corinthians e se torne o oitavo reforço.

O telão anuncia a escalação e o hino alvinegro sobe o som.

Equipes se preparam para entrada no gramado. Público segue chegando.

Times retornam aos vestiários. Público segue chegando para o primeiro jogo em Itaquera em 2017.

Ferroviária com Matheus, Willian Cordeiro, Luan, Leandro Amaro, Sávio; Flávio, Claudinei, Elder Santana, Juninho, Allan Mineiro; Leonardo. Técnico: Antônio Picoli.

O alvinegro com Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo, Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Fellipe Bastos, Guilherme, Marlone; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Corinthians escalado!

O tão aguardado anúncio de Jádson ainda não ocorreu e dificilmente vai acontecer.

Agora o elenco se reúne para a foto oficial de 2017.

Fábio Carille, Osmar Loss e a comissão técnica são chamados.

Os meninos da Copinha Carlinhos, Mantuan e Pedrinho são apresentados.

E tem novidades!

Com a 36, Bruno Paulo entra no gramado.

O menino Luidy é outro reforço. Veste a 25.

O turco Kazim entra pela primeira vez em Itaquera com a 18.

Angel Romero mais uma temporada no Corinthians. Número 11.

Jô também é muito festejado na volta ao Corinthians.

Fellipe Bastos, mais um reforço entra com a 34.

O menino Warian entra com 33.

Marquinhos Gabriel entra com a 31.

Camacho entra com a 29.

A 28 é de Paulo Roberto. Mais um reforço.

Rodriguinho, melhor do time em 2016, recebe a 26.

Marciel entra e recebe a 22.

Mais um muito saudado é Danilo. Número 20.

A 19 é de Rodrigo Figueiredo, da base corinthiana.

É a vez de Giovanni Augusto, número 17.

Com a 16, Cristian é chamado. Um dos mais experientes.

Guilherme, número 10, é chamado.

Número 8, candidato ao Puskas, Marlone é chamado.

No meio-campo, Gabriel é apresentado. Número 5 e novo reforço.

Guilherme Arana, número 13, na Seleção Brasileira Sub-20, assim como Léo Santos.

E a chuva seeeeegue forte.

É a vez de Pedro Henrique, zagueiro 34.

Lateral-direito Léo Príncipe é chamado. 32.

Um dos pilares, Fágner é chamado. Com a 23.

Vilson é mais um. Camisa 15.

Número 6, Moisés, lateral-esquerdo.

Paraguaio Balbuena, camisa 4.

Primeiro reforço apresentado. Pablo.

A chuva cai forte em Itaquera.

O último goleiro é Caíque França.

Walter entra com muita festa.

Cássio é chamado para entrar no gramado.

Matheus Vidotto é o primeiro a ser chamado. Canhão de luz, recepção e um evento muito bem montado.

Sócios do Timão darão as camisas aos jogadores do elenco principal.

Luzes apagadas, celulares acessos e o time principal vai entrar no gramado.

Jogadores da Ferroviária sobem ao gramado para o reconhecimento.

Muito trânsito, muita dificuldade do torcedor corinthiano em chegar na sua casa, em Itaquera.

A taça da Liga Nacional de Futsal está no gramado.

Neste momento, o rapper Rapin Hood chama o elenco corinthiano de futsal para a saudação do público.

A numeração oficial do elenco corinthiano para 2017.

Chove fraco, mas o público começa a chegar. As delegações também estão presentes na Arena Corinthians.

A noite vai caindo num dia agradável na capital paulista. A festa vai começar a qualquer instante.

A VAVEL Brasil trará todos os detalhes da festa desde o começo, à partir das 20h pelo horário de Brasília.

Ele terá a ajuda de Osmar Loss quatro vezes seguidas finalista da Copinha com o Sub-20 corinthiano e um mago da base.

Para 2017, um pupilo de Tite será o treinador corinthiano. Fábio Carille é oficializado como treinador após várias entradas como interino.

Foi se especulada a contratação de Didier Drogba, mas clube e jogador divulgaram uma nota na noite dessa terça-feira (31) dando por encerradas as tratativas.

A grande expectativa é saber se Jádson será e estará na festa para o anúncio oficial da contratação.

Jádson, meia: ele tem tudo certo com o Timão, mas ainda falta o anúncio. Será na festa?

Esses são os reforços confirmados pelo Timão para 2017:

Jô, atacante: revelado no Corinthians, retorna pra ser o homem-gol e tem se mostrado bem à vontade e solto nos treinamentos.

Kazim, atacante: o gringo da favela chega pra brigar por uma vaga no ataque e promete muita entrega e raça com a camisa alvinegra.

Luidy, atacante: o jovem, vindo do CRB, é uma aposta e ainda não teve grandes chances nessa pré-temporada.

Fellipe Bastos, volante: com característica mais de segundo-volante, Bastos é ótima opção para o meio e tem o passe e bola parada como virtude. Foi bem contra o São Paulo, na estreia.

Paulo Roberto, volante: emprestado pelo Sport, chega pra compor elenco, mas busca seu espaço e volta por cima. Atua na frente da zaga e não tem comprometido nos trabalhos.

Gabriel, volante: vindo do Palmeiras, será titular e um dos melhores reforços nessa janela, até aqui. Dará uma força perdida desde saída de Ralf.

Pablo, zagueiro: vindo por empréstimo do Bordeaux, da França, chega pra ser titular e dar uma segurança maior ao setor tão criticado pós-saída de Tite.

Esse será o molde da apresentação do elenco e dos novos reforços.

O ponto, no entanto, será a chamada, um a um, de cada jogador e comissão técnica. No estilo NBA, os jogadores serão chamados ao gramado com um jogo de luz especial.

Quem será homenageado é a categoria de base. O time Sub-20, decacampeão da Copa São Paulo de Futebol Jr, estará na Arena e fará parte da festa.

Serão apresentados também as equipes femininas de futebol e o novo time de futsal, ambos recentemente campeões nacionais em 2016.

A festa de logo mais terá veteranos e ídolos da história, como Tobias e Basílio, além de taças de títulos inesquecíveis, como o Paulistão de 1914 e o do IV Centenário.

O Corinthians chega com várias mudanças. Em todos os setores do campo e no banco de reservas, o alvinegro chega mexido e com expectativas altas.

O primeiro jogo do time principal foi contra o Vasco, com goleada por 4 a 1 apresentando um bom jogo, diferente de como terminou 2016.

Nessa pré-temporada, o Timão foi aos Estados Unidos mais uma vez e disputou a Flórida Cup, onde foi vice-campeão após ser derrotado pelo São Paulo nos pênaltis.

O Corinthians fará uma festa especial. Apesar de já ter jogado duas vezes no ano, o Timão terá um jogo especial pra iniciar os trabalhos em casa.

O Campeonato Paulista 2017 começa nessa sexta-feira e a VAVEL Brasil trará cobertura especial.

Amistoso preparatório. Corinthians x Ferroviária para apresentar o novo elenco para a torcida e fechar a preparação antes da estreia no Paulistão.

E será uma noite especial. Em Itaquera, o Corinthians encontra com a Fiel pela primeira vez em 2017.

Na noite desta quarta-feira, a bola rola mais uma vez em outro tempo real minuto a minuto do futebol brasileiro.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão em 2017.