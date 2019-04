Resultado Fluminense x Resende pelo Campeonato Carioca 2017 (1-0)

2ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA 2017, JOGO REALIZADO NO ESTÁDIO MOÇA BONITA, EM BANGU, NO RIO DE JANEIRO.

INCIDENCIAS : 2ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA 2017, JOGO REALIZADO NO ESTÁDIO MOÇA BONITA, EM BANGU, NO RIO DE JANEIRO.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta a Portuguesa em Los Larios, domingo (5), às 19h30. Já o Resende pega o Vasco, no mesmo dia, às 17h, em São Januário.

Fluminense conquista a segunda vitória no Campeonato Carioca e a terceira seguida no ano. O triunfo coloca o Tricolor na liderança isolada do Grupo C com seis pontos. Resende está em quinto com apenas um ponto.

48' FIM DE JOGO!

47' Fluminense consegue escanteios e tenta valorizar a posse de bola.

45' Abel pede para o Fluminense botar a bola no chão e trabalhar mais para gastar o tempo, mas o time não consegue.

45' Mais três minutos de acréscimos em Moça Bonita.

44' Resende pressiona o Fluminense no fim do jogo e busca o empate.

42' RENATO CHAVES SALVA O FLUMINENSE! Após cobrança de falta, Julio César saiu mal e o gol ficou aberto. Na sobra, Renato Chaves tirou em cima da linha a finalização do Resende. Quase o empate.

41' CARTÃO AMARELO PARA RENATO CHAVES! Por falta em Jhulliam.

35' Fluminense e Resende já fizeram as três alterações.

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Sornoza, entra Lucas Fernandes.

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Henrique Dourado, entra Marcos Junior.

33' Abel Braga conversa com Lucas Fernandes e Marcos Junior.

32' Muriel cruza da direita para a segunda trave. Robinho tenta o desvio nas costas de Lucas, mas mandou para fora.

29' NO TRAVESSÃO! Wellington finaliza colocado dentro da área e a bola explode no travessão. Na sequência, a zaga afasta para escanteio.

26' Sornoza arrisca a finalização de fora da área e manda longe.

25' SUBSTITUIÇÃO NO RESENDE: Sai Rogerinho, entra Yago.

25' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Douglas, entra Marquinho.

23' Jogo recomeça após ser paralisado para atendimento em Henrique Dourado.

22' Henrique Dourado sentiu o tornozelo após dividida. Árbitro mandou o jogo seguir, mas parou logo em seguida devido ao fair-play do Resende.

21' Segundo tempo começou mais animado. Resende voltou melhor com a entrada de Robinho e acha espaços na defesa do Fluminense. Por sua vez, o Tricolor tenta jogar no contra-ataque, do jeito que foi melhor contra o Vasco.

21' Partida recomeça no estádio Moça Bonita após a parada técnica.

20' Abel Braga conversa com Marquinho.

20' PARADA TÉCNICA!

19' NO TRAVESSÃO! Marcelo finaliza colocado da entrada da área e a bola raspa o travessão.

17' Sornoza sente dores no tornozelo.

15' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON! Por reclamação.

14' QUASE O EMPATE! Robinho invade a área e chuta rasteiro, mas a bola sai pelo canto.

13' Jhulliam é lançado e fica de frente para Júlio César, mas o árbitro marcou impedimento.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! GUSTAVO SCARPA! O camisa 10 recebeu na ponta direita, driblou Robinho, cortou para o meio e finalizou cruzado da entrada da área. Fluminense abre o placar em Moça Bonita com um golaço.

10' Lucas lança Douglas na área. O camisa 8 domina no peito e tenta a bicicleta, mas pega fraco na bola.

6' CARTÃO AMARELO PARA SORNOZA! Por falta em Vitinho.

4' JÚLIO CÉSAR! Marcel chuta da entrada da área e o goleiro do Fluminense espalma para escanteio.

4' Dieyson cruza pela esquerda, mas defesa do Fluminense afasta.

1' PARA FORA! Fluminense começa o segundo tempo indo para o ataque. Wellington avança e toca para Henrique Dourado que finaliza por cima.

0' SUBSTITUIÇÃO NO RESENDE: Sai Kiros, entra Robinho.

0' COMEÇOU! Bola rolando para o segundo tempo.

Tudo pronto para o segundo tempo. A bola vai rolar em Moça Bonita.

Fluminense e Resende já retornaram a campo para o segundo tempo.

Por sua vez, o Resende se fechou e tentou aproveitar o contra-ataque, mas não conseguiu criar nenhuma oportunidade.

Fluminense teve mais a posse de bola, mas finalizou pouco, tendo muita dificuldade de furar a defesa do Resende.

50' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

49' POR CIMA! Kiros tentou o chute da entrada da área e mandou por cima.

48' PARA FORA! Henrique Dourado tentou a finalização dentro da área e a defesa travou. A bola sobrou com Scarpa, mas ele bateu para fora.

47' Cruzamento do Léo pela esquerda, Henrique Dourado subiu com o goleiro Arthur e o árbitro marcou falta do camisa 9 do Fluminense.

45' SUBSTITUIÇÃO NO RESENDE: Sai Leandrão, entra Rogério.

44' QUE DOR! Leandrão saiu jogando sozinho, tocou para frente e... pisou num buraco do gramado de Moça Bonita e torceu o tornozelo. O zagueiro Rogério já está no aquecimento.

42' Fluminense troca passes, mas não consegue furar a defesa do Resende, que só deixa o atacante Kiros adiantado.

40' Gustavo Scarpa dá ótimo passe para Wellington nas costas da zaga, mas o camisa 11 adianta muito e a bola fica com o goleiro Arthur.

36' Douglas cai na entrada da área e o árbitro manda seguir. Torcida se irrita.

35' Léo cruza pela esquerda, mas a bola fica com o goleiro Arthur.

35' Fluminense tem mais posse de bola, mas finaliza pouco. Resende se fecha, mas não conseguiu aproveitar um contra-ataque ainda.

34' CARTÃO AMARELO PARA VITINHO! Por falta em Wellington.

34' Vitinho derruba Wellington no meio-campo.

30' PÊNALTI OU NÃO? Wellington faz jogada individual dentro da área e cai após choque com Thiago Salles. Árbitro mandou seguir e, desta vez, não deu simulação. Faltou critério em relação ao lance com Henrique Dourado.

25' Técnico Ademir Fonseca reclama com o árbitro e leva bronca na beira do campo.

23' Lucas tenta o cruzamento pela direita para Henrique Dourado, mas Thiago Salles afasta.

21' Jogo recomeça em Moça Bonita. Abel mudou o posicionamento de Scarpa e Wellington, mudando os dois de lado para tentar confundir a defesa do Resende.

20' PARADA TÉCNICA! Jogo parado em Moça Bonita.

18' Após troca de passes pela esquerda, Vitinho furou e a bola sobrou com Henrique Dourado que finalizou de primeira, mas foi travado pelo zagueiro Leandrão.

13' CARTÃO AMARELO PARA HENRIQUE DOURADO! Por simulação.

13' SIMULAÇÃO? Sornoza faz jogada individual, invade a área e toca para Wellington. O atacante não consegue a finalização e deixa com Henrique Dourado. O camisa 9 recebe o toque por baixo e cai, mas o árbitro entendeu que foi simulação.

11' Na cobrança de Gustavo Scarpa, a bola ficou na barreira. No rebote, Wellington tentou o cruzamento e a defesa do Resende afastou.

10' Falta em Gustavo Scarpa na entrada da área.

9' Na cobrança de escanteio, a bola foi na direção de Kiros, mas a defesa do Fluminense conseguiu afastar.

9' Vitinho chuta fraco da entrada da área e Julio César espalmou para escanteio. A bola parecia ir para fora, mas o goleiro tricolor optou pela defesa.

8' Sornoza tenta lançamento pelo meio, mas a defesa do Resende afasta.

5' Sornoza cobra escanteio pela esquerda, mas o goleiro Arthur afasta de soco.

3' Fluminense começa o jogo tentando investidas pela esquerda com Léo e Wellington.

1' Kiros tenta a primeira finalização da partida, mas pega torto e o chute sai fraco, sem perigo para Júlio César.

0' O Fluminense começa tentando lançamento com Henrique para Henrique Dourado, mas não deu certo.

0' COMEÇOU! Bola rolando em Moça Bonita para Fluminense x Resende.

As equipes se adiantaram para o protocolo e o árbitro espera mais dois minutos para iniciar a partida no horário correto.

Fluminense e Resende já estão no gramado para o protocolo pré-jogo. Flu veste uniforme todo branco e Resende se veste todo de preto.

BANCO DO RESENDE: Filipe, Cássio, Marcelo Costa, Rogério, Robinho, Yago e Wandinho.

RESENDE CONFIRMADO COM: Arthur; Muriel, Leandrão, Thiago Salles e Dieyson; Chacal, Rogerinho, Kiros e Marcel; Vitinho e Jhulliam. Técnico: Ademir Fonseca.

O goleiro Diego Cavalieri sofreu uma entorse no tornozelo direito e está fora da partida, assim como o atacante Pedro, com entorse no mesmo local.

BANCO DO FLUMINENSE: Marcos Felipe, Renato, Nogueira, Luiz Fernando, Marquinho, Lucas Fernandes e Marcos Jr. Marquinhos Calazans está fora.

FLUMINENSE CONFIRMADO COM: Julio Cesar; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Leo; Orejuela, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Wellington e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

O último confronto foi em 2015. Fluminense e Resende se enfrentaram no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e o Tricolor venceu por 1 a 0, gol do lateral-direito Wellington Silva, já nos minutos finais da partida.

O Fluminense não levou gol do Resende nos últimos três encontros. Na última vez que a defesa tricolor foi vazada, foi na derrota por 2 a 1, no dia 29 de fevereiro de 2012.

Fluminense e Resende já se enfrentaram oito vezes pelo Campeonato Carioca. Foram seis vitórias do Flu e uma do Resende, além de um empate.

Na primeira rodada da Taça Guanabara, o Fluminense venceu o Vasco por 3 a 0, no Engenhão. Já o Resende, ficou no empate com o Volta Redonda por 2 a 2.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Resende pela segunda rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no estádio de Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro.