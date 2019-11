O coração sente: Flamengo cria ação inclusiva para torcedores com deficiência visual

Mesmo com a lei estadual Nº 837/2011, que garante a gratuidade para cegos e acompanhantes não-deficientes em eventos culturais e esportivos no Rio de Janeiro, dificilmente há presença desse público em jogos de futebol. Pensando nisso, o Flamengo anunciou o projeto “Paixão Cega”, uma plataforma para torcedores do time, sejam deficientes ou possíveis acompanhantes, se encontrarem para irem juntos às partidas.

Nathália Rodrigues e Thiago Alexandre, ambos deficientes visuais e precursores do projeto, relataram ao site oficial do clube suas experiências em estádios: "Quando vou ao estádio só entro com a minha carteirinha, que dá direito à minha entrada e de outra pessoa. E tem vezes que eu preciso convencer alguém a ir comigo, porque vou a jogos normais, sem muita importância. Eu estou sempre querendo ir", explica Nathalia. "Mesmo não tendo a visão, a gente sente a energia, o clima e a animação do estádio. É muito diferente, muito melhor do que acompanhar pela TV", conta Thiago.

Esta não é a primeira ação inclusiva. Desde 2016, foi inserida a hashtag #PraCegoVer nas postagens do Flamengo, que faz a inserção dos torcedores cegos em suas redes sociais através do sistema de leitura presentes em computadores e smartphones.

Através do site www.paixaocega.com.br, acessível através de desktop e mobile, a plataforma fará o arranjo necessário entre os torcedores. A previsão é que o projeto entre em ação já no Campeonato Carioca, já que a ação só é válida no estado do Rio de Janeiro.