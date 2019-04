Michel Simoni retorna ao Fluminense como diretor de saúde

O doutor Michael Simoni está de volta ao Fluminense. O médico foi anunciado nesta sexta-feira (3). Como diretor de saúde do clube, trabalhará em parceria com o departamento de futebol, chefiado pelo pelo Dr. Douglas Santos, além de ajudar a desenvolver o projeto de saúde que integra base e profissional. Simoni terá um cargo não remunerado no Fluminense.



Michael é ortopedista especializado em cirurgia de ombro e traumatologia desportiva. Essa será a sua quinta passagem pelo clube, sendo a última entre janeiro e setembro de 2016, na gestão de Peter Siemsen.



''Estou muito contente de ter mais uma oportunidade de trabalhar no Fluminense. Conheço muito bem o trabalho desenvolvido pelo Dr. Douglas Santos, pelo coordenador de fisioterapia Nilton Petrone, o Filé, e de toda a equipe. O trabalho é de extrema competência. Tenho certeza de que posso contribuir e ajudar o clube. Fiquei motivado com o projeto do presidente Pedro Abad e acredito no sucesso dessa nova gestão", afirmou Michael Simoni.



Presidente Pedro Abad elogiou a importância do trabalho que será desenvolvida pelo Dr. Michael Simoni.



"Já conheço o Simoni há bastante tempo e sei das suas qualidades. É um médico excepcional e tenho certeza de que fará um grande trabalho. As portas estão sempre abertas para as pessoas que estão dispostas a ajudar. O momento é de união", finalizou Abad.