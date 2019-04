Jô marca em sua volta e Corinthians estreia no Paulistão com vitória sobre São Bento

Jogo disputado no estádio Valter Ribeiro, em Sorocaba, válido pela primeira rodada do campeonato Paulista de 2017

O Corinthians fez a sua estreia oficial na temporada 2017 e no Campeonato Paulista. Depois do torneio de pré temporada na Flórida e do amistoso contra a Ferroviária na última quarta feira (01), foi a vez de estrear no estadual.

Sem perder em primeiros jogos desde 2006 (derrota para o Noroeste por 1x0 em Bauru), o Timão manteve o bom retrospecto e garantiu mais uma vitória, jogando contra a equipe do São Bento, em Sorocaba. Jô marcou de pênalti após mais de dez anos e garantiu o triunfo.

Agora o Timão volta as atenções para a Copa do Brasil, onde enfrenta a Caldense, em Poços de Caldas. O jogo será em partida única e o empate classifica o time paulista.

Primeiro tempo na piscina

Se o estado do gramado podia ser um indicativo da qualidade do jogo, a expectativa definitivamente foi confirmada. O piso de jogo encharcado e muito pesado, por conta da chuva, dificultava o trabalho de troca de passes das duas equipes, obrigando os dois times a fazerem predominantemente jogadas pelo alto.

O Corinthians conseguia ficar mais com a posse da bola, mas dificilmente levava perigo. Algumas tentativas de jogadas pelo lado do campo, tanto por parte de Giovanni Augusto quanto por parte de Marlone. Porém, ambos sem muita efetividade. Jô era o mais acionado nas bolas lançadas, tentando manter a posse de bola no campo de ataque.

A única jogada de perigo da equipe visitante no primeiro tempo ocorreu justamente em uma jogada aérea. Marlone levantou para a área e Giovanni Augusto, que veio de trás, apareceu sozinho. O camisa 17 cabeceou por cima e perdeu uma ótima chance para abrir o marcador.

O São Bento tentava se impor muito na base da bola longa e pulando o meio-campo. Morais era o mais lúcido na criação, mas faltava material humano para ajudar no apoio ofensivo e a dupla corinthiana sobrava na zaga. Com uma boa recomposição e um esquema bem trabalhado, o alvinegro pouco foi ameaçado e levou o zero para o intervalo.

Menos água, mais futebol

Na segunda etapa, sem modificações dos dois lados, o jogo permaneceu da mesma forma. O Corinthians detinha a posse durante a maior parte do tempo e o São Bento seguia apostando nos contra ataques puxado pelo experiente Morais. Porém, o rumo da partida começou a mudar logo no início, quando Jô fez uma boa jogada individual que resultou no pênalti sofrido por ele.

O atacante pediu para fazer a cobrança e converteu, colocando a bola no canto esquerdo do goleiro do São Bento e marcando, assim, seu primeiro gol depois da volta ao seu clube formador. Com o gol, Jô garantiu a primeira vitória do Corinthians no campeonato Paulista de 2017, mas apesar dos 3 pontos a equipe ainda tem muitos aspectos para ajustar, como disse o técnico Fábio Carille.

Bem que o time da casa tentou alguma coisa já nos minutos finais, muito por conta do cansaço alvinegro. Faltou perna para o meio corinthiano, que sentiu o peso do gramado e a falta de ritmo nesse começo de temporada.

Sem muita inspiração e muitos cruzamentos, o time de Sorocaba abusava de bolas altas e até que assustava Cássio, mas Balbuena e Pablo estavam bem no miolo de zaga, enquanto Moisés não perdia uma na esquerda.

O próximo jogo do Corinthians pelo Paulistão será no próximo sábado (11) conta o Santo André, na Arena Corinthians.