Resultado Cruzeiro x Tricordiano pelo Campeonato Mineiro 2017 (2-1)

48' Final de partida! Cruzeiro vence o Tricordiano nos minutos finais com dois gols de Ramón Ábila e mantém 100% de aproveitamento na temporada.

46' UUUUUUUUUUUUHHHHHHH! Robinho descola excelente lançamento para Alisson, que escolhe o canto de Marcão, mas a bola passa rente à trave!

45' Teremos três minutos de acréscimo!

43' UUUUUUUUHHHHHHHH! Arrascaeta arrisca no meio do gol e Marcão pega firme!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! ÁBILA! Bryan arrisca de fora da área e Ramón Ábila, oportunista, domina e encobre o goleiro Marcão!

38' Léo sobe no segundo andar para cabecear após cobrança de escanteio. Bola sai pela linha de fundo.

36' SUBSTITUIÇÃO NO TRICORDIANO!

Sai: Léo Cordeiro; Entra: Rivaldo

34' Robinho leva cartão amarelo por reclamação.

33' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Hudson; Entra: Alisson

32' Rafinha descola bela jogada para Robinho, que é travado na hora do chute.

28' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Elber; Entra: Arrascaeta

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TRICORDIANO! Lucas Vieira lança Carrara, que fica cara a cara com Rafael, e tem apenas o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes.

25' Mano Menezes conversa com Arrascaeta. Uruguaio vai entrar e completar 100 partidas pelo Cruzeiro.

24' Robinho aparece bem pela direita, cruza rasteiro, mas a zaga afasta o perigo.

22' Elber tenta jogada individual pelo meio e arrisca, mas a bola sai pela linha de fundo, longe do gol.

21' Arbitragem flagra falta de ataque de Léo Bartholo após cobrança de falta.

20' Caicedo comete falta próximo à área! Perigo para o Cruzeiro!

19' Luís Felipe leva primeiro cartão amarelo por reclamação.

17' SUBSTITUIÇÃO NO TRICORDIANO!

Sai: Rodriguinho; Entra: Lucas Vieira

17' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Raniel; Entra: Robinho

16' Elber recebe lançamento e, sozinho, manda longe do gol.

14' Jogadores do Tricordiano reclamam de um apito semelhante ao do árbitro em meio à torcida do Cruzeiro.

11' RAFAEEEEEEEEL! Augusto busca ângulo e goleiro do Cruzeiro voa para espalmar!

10' Bola parada para o Tricordiano na intermediária.

06' MARCÃO! Rafinha carrega e passa para Raniel, que bate de primeira. Goleiro do Tricordiano defende!

05' UUUUUUUUUHHHHHHH! Raniel cobra falta à meia-altura, passa pela barreira, mas Marcão pula no canto e fica com a bola.

04' Raniel tenta jogada individual pelo meio e recebe falta. Perigo para o Tricordiano!

03' Jogo fica preso no meio de campo. Tricordiano tem a posse de bola.

02' Bola chega para Ábila dentro da área, mas defesa do Tricordiano afasta o perigo.

00' Começa o segundo tempo para Cruzeiro x Tricordiano!

Equipes voltam para o segundo tempo!

46' Termina o primeiro tempo no Mineirão! Cruzeiro vai vencendo o Tricordiano por 1 a 0, com gol de Ramón Ábila!

45' Teremos um minuto de acréscimo!

43' Tentativa de lançamento para Marcelo Tchê termina na saída da bola pela lateral.

42' Rafinha recebe falta de Marcelo Tchê pela esquerda. Raniel cabeceia após cobrança e bola passa por cima do gol.

40' Tricordiano reclama de pênalti de Bryan em cima de Gilberto Carrara. Arbitragem manda o jogo seguir.

38' Rodriguinho cabeceia e Bryan pega sobra de bola.

38' Renan Luís cobra falta e bola sofre desvio. Escanteio para o Tricordiano.

36' Arbitragem flagra falta de Caicedo em cima de Rodriguinho.

35' Léo Bartholo arrisca de fora da área. Rafael só olha. Tiro de meta para o Cruzeiro.

33' Mais um impedimento marcado! Ramón Ábila estava à frente, segundo a arbitragem.

31' Mano Menezes bem irritado no gramado. Treinador demonstra insatisfação com os erros de passe.

29' Caicedo tenta lançar Raniel, mas a bola vai forte demais e sai pela linha de fundo.

28' Gilberto Carrara comete falta em Raniel no meio de campo.

27' Tentativa de lançamento para Ábila termina nas mãos do goleiro Marcão.

25' SUBSTITUIÇÃO NO TRICORDIANO!

Sai: Dinélson; Entra: Gilberto Carrara

22' Dinélson cai no gramado e partida é paralisada!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! RAMÓN ÁBILA! Rafinha chega pela esquerda, cruza rasteiro, Ábila aparece na área e se estica para mandar a bola para o fundo das redes!

17' PERDEEEEEEEU! Mayke desarma no campo de ataque, presenteia Ábila que, na cara do gol, manda por cima!

16' UUUUUUUUUUHHHHH! Bola sobra para Luís Felipe que, de fora da área, arrisca! Lance assusta defesa celeste.

15' São quatro impedimentos do Cruzeiro até aqui. Equipe está ansiosa pelo primeiro gol.

13' Tricordiano troca passes no meio de campo. Equipe de Três Corações não quer correr riscos na partida.

11' Hudson desvia após cobrança de escanteio e Bartholo afasta pela linha de fundo.

10' Rafinha descola lançamento e zaga do Tricordiano cede escanteio ao Cruzeiro.

09' Wescley erra saída de bola e cede lateral ao Cruzeiro. Nenhuma finalização até o momento.

08' Dinélson tenta jogada com Bartholo, mas Mayke aparece e intercepta o lance.

07' Rafinha sofre falta de Rodrigo Paulista. Volante deixa braço em cima do meio-campo da Raposa.

06' Elber é flagrado em posição de impedimento.

05' Tentativa de lançamento para Elber termina com Marcão saindo do gol para afastar.

03' Wescley comete falta em Rafinha. É a primeira infração da partida.

02' Tricordiano tenta chegar em jogada de Rodriguinho, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo.

01' Ramón Ábila é flagrado em posição de impedimento.

00' Bola rolando no Mineirão! Vamos para os primeiros 45 minutos de partida.

16:57 Tudo pronto para a bola rolar! Logo mais, Cruzeiro x Tricordiano pelo Campeonato Mineiro.

16:54 Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Mineirão.

16:51 Equipes entram em campo neste momento!

16:28 O Cruzeiro ainda não contará com o volante Lucas Silva e o meio-campo Thiago Neves nesta tarde. O primeiro, que chegou nesta semana, adquire ritmo de jogo, enquanto o segundo aguarda regularização de documentação.

16:15 Chove fraco em Belo Horizonte. Confira como está o Mineirão!

Começou a garoar. Gramado molhado para o jogo de logo mais! #CRUxTRI pic.twitter.com/Cno7JUbYvf — Estádio Mineirão (@Mineirao) 5 de fevereiro de 2017

16:09 TRICORDIANO ESCALADO! Edinho surpreende e escala Luís Felipe ao invés de Gilberto Carrara. Assim, teremos: Marcão; Marcelo Tchê, Wescley, Augusto e Renan Luís; Luís Felipe, Rodrigo Paulista, Léo Cordeiro, Léo Bartholo e Dinélson; Rodriguinho.

16:02 CRUZEIRO DEFINIDO! Mano Menezes mescla escalação para esta tarde: Rafael; Mayke, Léo, Caicedo e Bryan; Hudson, L. Romero, Elber, Rafinha e Raniel; Ábila.

15:51 O atacante Brandão, do Tricordiano, não está com a delegação nesta tarde. O jogador, que atuou pelo Cruzeiro em 2011, pediu a rescisão contratual com o clube de Três Corações.

15:45 O Cruzeiro acaba de chegar ao Mineirão! Confira abaixo como foi a chegada da delegação celeste!

Confira a classificação dos dois times:

# Times Pontos 3º Cruzeiro 3 10º Tricordiano 0

O Mineirão será o palco de Cruzeiro x Tricordiano ao vivo, duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro 2017.



Foto: Washington Alves/Light Press

FIQUE DE OLHO Cruzeiro: Kunty Caicedo, zagueiro do Cruzeiro. Mano Menezes relacionou 23 jogadores para o duelo de logo mais. O zagueiro Manoel será poupado. Com isso, o equatoriano Caicedo fará sua estreia com a camisa celeste.



Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil

FIQUE DE OLHO: Dinélson, meio-campo do Tricordiano. O experiente meia, de 31 anos, acumula passagens por Corinthians, Avaí e Ceará. Agora, a missão do jogador é comandar o meio da equipe de Três Corações.



Foto: Divulgação/Ceará

Mano Menezes avisa: o Cruzeiro irá encontrar soluções para a proposta de jogo do Tricordiano. O treinador espera, sim, um adversário fechado, mas garante que a Raposa irá saber lidar normalmente dentro de campo.

“É um direito que todo mundo tem de escolher a maneira de jogar. O Cruzeiro não acha que o adversário é menos adversário por não utilizar a maneira que o Cruzeiro joga. Se estivesse na condição deles, faria o mesmo. Nós temos que encontrar soluções contra times que atuam em linhas mais baixas e trabalhar o passe rápido. Temos que ganhar dos nossos adversários dentro de campo, superando essas barreiras”, ressaltou Mano.

Edinho, ex-jogador e filho de Pelé é o atual comandante do Tricordiano. O treinador analisou a derrota para o Uberlândia e garantiu que o cenário diante do Cruzeiro será diferente. O técnico garante que a equipe irá investir nos contra-ataques.

"Evidente que o perfil do jogo é completamente diferente, porque até então nós enfrentamos adversários que não tiveram interesse de sair e sim esperar o nosso time, aceitaram o favoritismo até do nosso time e trabalharam em cima de uma bola, um contra-ataque. Agora vai inverter o cenário, pois o Cruzeiro é o time grande, é um gigante, vai pressionar o tempo todo e aí nós vamos ter que ter uma postura de sofrer e buscar uma reação, uma resposta rápida", analisou Edinho.

Quem está vivendo um início de 2017 mágico é o meio-campo Arrascaeta. O camisa 10, que marcou o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, no meio de semana, pela Primeira Liga, completará 100 jogos neste domingo (5) com a camisa celeste.

"Tenho muito orgulho por conseguir esta marca. Estou numa sequência boa, o time também. Vai ser meu terceiro ano e espero coroar com títulos para a galera do Cruzeiro", declarou Arrascaeta.

A ordem no Tricordiano é surpreender o Cruzeiro. O atacante Rodriguinho lamentou a derrota para o Uberlândia, mas ressaltou os amistosos que a equipe fez na pré-temporada, nos quais foram vencidos.

"O início foi bom, os dois jogos amistosos que tivemos o time veio numa crescente, infelizmente perdemos, o resultado não foi o ideal. Neste primeiro jogo tivemos uma crescente, todo mundo viu o quanto de posse de bola nós tivemos, o quanto dominamos, infelizmente ele acharam um gol que acabou acarretando nessa derrota, eu tenho certeza que o Edinho vai preparar o time pra gente chegar contra o Cruzeiro e surpreender eles", disse Rodriguinho.

O Cruzeiro quer encerrar um incômodo jejum: desde 2014 não levanta o troféu de campeão do Mineiro. Ano passado a equipe, até então comandada por Deivid, caiu nas semifinais para o América-MG.

A meta do Tricordiano para 2017 é se manter na elite do Estadual. A equipe conseguiu o acesso em 2015 e em 2016 ficou em 7º lugar. Agora, espera fazer um campeonato semelhante ao da temporada passada.

Já o Cruzeiro busca se manter com 100% de aproveitamento no Mineiro. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes venceu o Villa Nova, no Mineirão, por 2 a 1, na rodada de estreia.

A equipe do Tricordiano chega a Belo Horizonte buscando se recuperar. Isso porque a equipe de Três Corações perdeu para o Uberlândia, em casa, por 1 a 0.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco o duelo entre Cruzeiro x Tricordiano, válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 17h, no Mineirão!