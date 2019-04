Com dois gols de Pedro Carmona, Audax bate São Paulo na estreia do Paulista

Após vencer o torneio de pré-temporada na Flórida, o São Paulo deu início ao primeiro campeonato oficial sob os comandos de Rogério Ceni, na tarde deste domingo (05). A equipe da capital enfrentou o vice-campeão Paulista de 2016, a equipe do Audax.

Após 12 anos, o Tricolor Paulista quer voltar a vencer o Campeonato Paulista, já o time de Fernando Diniz, pretende repetir o feito de 2016 e chegar a final novamente, desse vez para se consagrar o campeão do torneio.

No último encontra das equipes, o Tricolor perdeu de 4 a 1 e foi eliminado da competição em 2016 e em 2017 perdeu novamente pelo placar de 4 a 2.

O São Paulo joga agora contra a Ponte Preta no próximo domingo (12) enquanto o Audax vai até Lins, enfrentar o Linense no próximo sábado (11).

Audax sai na vantagem, mas Tricolor empata a partida

Com baixa presença de torcida a partida começou com uma chance ótima de Luiz Araújo que aos dois minutos de partida arriscou, porém o goleiro adversário fez uma boa defesa.

O Tricolor tentou dificultar o máximo a saida de bola da equipe osasquense e para isso pressionava na marcação, porém não foi o suficiente para evitar o primeiro gol da partida. Aos cinco minutos Buffarini e Douglas se atrapalharam na zaga, Maicon tentou o corte, porém falhou, Marquinhos não desperdiçou a abriu o placar na arena Barueri.

Cueva tentou recuperar e arriscou uma bomba, outra vez o goleiro Felipe Alves mostrou seu talento.

O São Paulo sentiu o gol e a partir de então se atrapalhou mais ainda, passes errados, falha na marcação, tudo isso foram fatores que atrapalharam a equipe de Ceni e resultou no segundo gol da partida.

Aos nove minutos a equipe do Audax tirou onda com a zaga São Paulina, com toques de calcanhar e grande facilidade no toque de bola, Pedro Carmona não teve dificuldades em empurrar para o fundo do gol, ampliando o placar.

O jogo complicou bastante pro lado Tricolor que tinha dificuldades diante da calmaria do adversário, que tocava a bola e tentava chegar aos poucos na área dos visitantes.

O Audax seguiu levando perigo e aos 23 minutos por pouco não ampliou o placar. Outra vez Buffarini e Douglas se atrapalharam e deixaram a defesa totalmente bagunçada, após um bate e rebate dentro da área Sidão fez uma defesa difícil, a bola voltou pra pequena área e a defesa São Paulina com dificuldade desviou a bola.

Minutos depois, parecia ser a reação do time de Rogério Ceni e após boa chegada de Luis Araujo e Chavez, a bola ficou nas mãos de Felipe Alves.

Quase beirando os 30 minutos, Cueva encontrou Chavez dentro da área e com categoria tocou para o atacante, que não desperdiçou a chance e diminuiu o placar.

Após o gol, o Tricolor evoluiu em jogo e conseguiu arrumar detalhes que estavam atrapalhando o bom desenvolvimento da equipe da capital e não demorou muito para que Chavez outra vez balançasse as redes. De chute cruzado, o argentino empatou a partida para o São Paulo.

Com o empate, o Tricolor reagiu e o jogo ficou mais disputado, aos 39 minutos Léo Artur mandou uma bomba, mas Sidão brilhou e fez uma ótima defesa.

Faltando cinco minutos para a primeira etapa chegar ao fim, Cueva foi derrubado na entrada da área e o juiz marcou falta, dentre os poucos torcedores que se encontravam em Barueri era possível escutar pedidos de “Vem bater essa, Rogério Ceni” em referência ao técnico e ex goleiro que tinha como uma de suas habilidades a cobrança de falta.

Na cobrança o próprio Cueva cobrou e a bola foi em cheio no travessão, por muito pouco não aconteceu a virada.

Audax recupera a vantagem e sai com a vitória

O São Paulo voltou do vestiário com mais vontade de jogo e parecia estar em seu melhor momento até então.

O técnico da equipe de Osasco, Fernando Diniz, já tinha sido advertido pelo árbitro anteriormente, e por continuar correndo na beirada do campo e criticando a arbitragem, foi expulso da partida aos 52 minutos de jogo.

Dois minutos depois, após cobrança de escanteio Felipe Rodrigues cabeceou no fundo das redes de Sidão e deixou o Audax na frente novamente.

O time do Morumbi que tinha ganhado força, se apagou novamente e a partida foi de morna para fria, Rogério Ceni e o auxiliar da equipe osasquense aproveitaram o momento para realizar substituições.

A equipe que jogava de local, avançou com Gabriel Leite e na tentativa de afastar a bola, Buffarini cometeu falta dentro da área, o juiz marcou penalidade máxima. Na cobrança, Pedro Carmona bateu com categoria no canto esquerdo de Sidão. O goleiro que mostrou sua habilidade com defesa de pênaltis nos últimos jogos, até acertou o lado, mas não conseguiu realizar a defesa.

O Audax então foi pra retranca, o São Paulo por outro lado tentava achar um espaço. No último minuto, Maicon cobrou falta perigosa, mas Felipe Alves espalmou.

O Tricolor que anteriormente tinha ganho duas partidas contra o Audax, sofreu hoje sua segunda derrota da equipe de Osasco.