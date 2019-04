Resultado Caldense x Corinthians na Copa do Brasil 2017 (0-1)

Um grande abraço, muito obrigado e até lá!

Desejamos aos amigos uma ótima noite, uma grande quinta-feira e fica o convite para as próximas transmissões.

Corinthians joga bem, domina, não toma sustos e avança na Copa do Brasil. Timão aguarda o vencedor de Brusque x Remo, que jogam na próxima semana.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' Caldense ainda tenta alguma coisa na base do cruzamento.

90' Teremos mais três de jogo.

89' Corinthians vai avançando.

88' NEGUEETT! Guilherme cruza rasteiro e Jô ficaria com o gol vazio. Goleiro foi genial pra tocar por baixo.

87' Marlone avança, recebe de Guilherme, arrisca desviado e quase mata Neguett. Escanteio.

86' Reta final de partida.

85' MUDA O TIMÃO: Rodriguinho sai e entra Guilherme.

84' PRA FOOOOORA! Fágner cobra falta frontal, passa pela barreira e arranca o susto da torcida!

83' São 7.586 pessoas em Poços de Caldas.

82' Cruzamento da esquerda, Marciel foi afastar e quase mandou contra. Cássio estava atento.

81' Próxima fase, Caldense ou Corinthians encara Brusque ou Remo. Jogo único será em Brusque ou em Belém.

80' Quem não faz bom jogo é Marlone. Meia erra muito na esquerda.

79' Corinthians cansando de perder gols nessa noite.

78' NEGUEETT! Outra falta lateral, Pablo testou no cantinho e o goleiro fez mais uma defesa!

77' Troca de passes no meio alvinegro é rápida e com boa movimentação. Time domina.

76' Alvaro tentou do meio-campo e.... já sabem.

75' São 7 a 17 em finalizações.

74' CÁSSIO!! Erro na saída da zaga corinthiana, recuperação rápida de Alvaro, arrancada pelo meio e chute de fora. Cássio socou e depois pegou firme em chute de Zambi.

73' E a Fiel não para um minuto.

72' Bom lance novamente do Timão. Meio começa a se encontrar na zaga mineira.

71' MUDANÇAS: Edu na vaga de Ewerton na Caldense e Camacho na vaga de Fellipe Bastos, no Timão.

70' NEGUEETT! Linda troca de passes pela esquerda até a bola chegar em Rodriguinho. Chute da meia-lua, Neguett pegou, largou e quase marcou no rebote.

69' FORA! Outro bom ataque alvinegro com enfiada de Marquinhos pra Fágner. Ele não cruzou bem e Jô dividiu com a zaga pra mandar pra fora.

68' NEGUEEETT! Escanteio batido, Jô subiu no quinto andar, testou pra baixo e Neguett pegou!

67' Corinthians volta a pressionar. Time é melhor.

66' NEGUEEEETT!! Ataque pela esquerda, a zaga afasta mal e Rodriguinho senta o pé de fora. Linda defesa do goleiro.

65' MUDA O TIMÃO: Giovanni sai e entra Marquinhos Gabriel.

64' Entrada de carrinho do César foi quase uma voadora. Lance perigoso.

63' MUDA A CALDENSE: César entra e sai Carpini.

62' Jogo parado para atendimento ao Ewerton.

61' Jogo cai de ritmo. Corinthians cadencia o meio.

60' Fiel faz a festa em Minas Gerais.

59' Fágner cobra a falta e carimba a barreira.

58' Chance de bola alta na área da Caldense.

57' AMARELO, ALVARO. Carrinho atrasado em Marlone.

56' Meio corinthiano começa segunda etapa mais ligada. Domina.

55' Batida de longe de Fellipe Bastos e Rafael põe a cabeça no meio do caminho. Escanteio.

54' Corinthians intenso na marcação. Domina o meio.

53' Caldense tem falta longa, mas frontal.

52' Corinthians volta mais ligado ao segundo tempo.

51' MUDA A CALDENSE: Anderson sai e entra Cristiano.

50' TRAVAADO! Lindo lance corinthiano com passe de Giovanni, corta-luz de Jô e chute de Rodriguinho. A zaga travou.

49' PRA FOOOOOOOOOOOOOOORA! Fellipe bateu chapado, sem força, mas muito bem colocado. Neguett só olhou e raspou a trave!

48' Muita expectativa na batida!

47' Fellipe Bastos e Marciel na bola. Na meia-lua!!

46' Rodriguinho avança livrem poderia rolar pra Jô, que entrava no facão e o drible matou o lance. Mas a falta na meia-lua é ótima.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

A segunda etapa promete e muito nessa primeira rodada de Copa do Brasil.

Esse resultado vai classificando o Timão. Caldense precisa virar. É jogo único.

O Corinthians foi melhor, tentou criar e marcou com Rodriguinho. Jogo é lento e os times sofrem pra criar.

47' Acabou!

46' Minuto final de primeiro tempo.

45' Corinthians trabalha a bola e gasta o tempo.

44' Teremos mais dois de acréscimos.

43' OUSADO! Zambi tenta de bicicleta após um monte de cruzamentos. Escanteio.

42' Com esse resultado, o Timão vai se classificando.

41' AMARELO, THIAGO CARPINI. Por sequência de faltas.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' BOA FASE! Lateral longo, Jô não deu a casquinha, a bola ainda ficou com ele, que protegeu, rolou pra Fágner, que cruzou na medida pra Rodriguinho, que entrou por dentro da zaga.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RODRIGUINHO, DO TIMÃÃÃÃÃO!

37' Bola alçada na área mineira e Neguett teve dificuldades em afastar o perigo.

36' AMARELO, FELLIPE BASTOS. Por reclamação.

35' Jogo movimentado, mas com poucas chances. Corinthians não consegue trabalhar.

34' CÁSSIO!!! Escanteio batido, a bola fica pipocando, ninguém tira, ninguém afasta e Ewerton bateu cruzado pra defesa de Cássio.

33' Foi a melhor chance do jogo até agora.

32' PERDEEEEEEEU! Erro na saída da Caldense, ataque corinthiano com espaços e Marlone avançou, rolou pra Gabriel, que apareceu na área, chutou rasteiro e carimbou o poste. Na volta, Marlone bateu fraco na mão do goleiro!

31' Caldense toda fechada. Meio corinthiano sem nenhuma criatividade.

30' Corinthians tenta se mexer mais, mas não cria muito.

29' A torcida vaia toda vez que Jô pega na bola.

28' Na linha de meio, Giovanni e Marlone bem, mas Rodriguinho e Fellipe não conseguem dar ritmo ao jogo.

27' Marciel faz bom primeiro tempo, por enquanto. Levando a melhor sempre na esquerda.

26' Timão põe pressão neste momento de jogo.

25' Boa chance do Timão com Fágner, que bateu de primeira e explodiu na zaga.

24' Atendimento feito, jogo segue.

23' Bom lance de Marciel pela esquerda, bola pra Fellipe Bastos, que chegou dividindo com zagueiro e levou a pior.

22' Volta dos corinthianos para a defesa tem sido lenta. Caldense tem espaços.

21' Ritmo lento de partida até agora em Poços de Caldas.

20' Corinthians teve boa chance de criar até a zaga da Caldense matar o lance.

19' Zambi tira o cruzamento e pega no Balbuena. Corinthians trabalha na defesa.

18' Na próxima fase também será jogo único na casa do menor rankeado, mas com pênaltis, caso empatem.

17' Estádio lotado em Poços de Caldas.

16' Giovanni arranca pela direita e é calçado. Boa falta pro Timão.

15' Intenção do Marlone era enfiada para Giovanni, mas a marcação cortou na hora certa.

14' Jogo muito brigado e por criativo.

13' Por enquanto, destaque para as festas das torcidas.

12' No chão, Marlone ganha da marcação duas vezes e arranca lateral.

11' Caldense espera o erro pra sair rápido.

10' Gramado alto e pesado dificulta condução da bola. Meio se mexe, mas não consegue tantas trocas de passes.

9' Caldense toda fechada em seu campo. Corinthians com problemas em conduzir a bola.

8' Maradona bate de fora, de primeira e isola. Tiro de meta.

7' No banco de reservas, Saimon, goleiro reserva e filho de Casagrande, está à disposição.

6' PRA FOOOORA! Linda troca de passes corinthiana pelo meio até abrir pra Marlone, que trouxe da esquerda pra direita e o chute passou raspando.

5' A Fiel faz muito barulho nesse começo de jogo.

4' Corinthians põe pressão e chega novamente pela esquerda. Ganha escanteio.

3' Caldense precisa vencer de qualquer maneira. Timão marca na frente.

2' ESPALMA!!! Fellipe bateu direto e Neguett teve trabalho ao espalmar debaixo do gol!

1' Descida de Marlone pela esquerda e pancada nele. Chance de primeiro ataque alvinegro.

0' Começou!

Caldense com camisa verde escura, calção e meias brancas.

Corinthians com camisa branca, calção preto e meias brancas.

A bola vai rolar!

E a torcida da Caldense reverencia Casagrande, ídolo da equipe mineira e também do Timão.

Sempre bom lembrar o novo regulamento da competição: jogo único na casa do pior rankeado na lista da CBF e o empate é de quem está melhor no ranking da entidade.

Gramado molhado, pesado e novamente que complica o Corinthians, assim como foi no último fim de semana.

Uma bandinha carismática conduziu o Hino e agora as equipes cumprem o protocolo oficial.

Momento do Hino Nacional Brasileiro.

Uma enorme queima de fogos recebe os jogadores de ambas equipes.

Os times entram em campo e são saudados pela torcida presente.

A torcida em Poços de Caldas leva cartazes e canta zoando Didier Drogba. Marfinense esteve perto de ser atacante do Corinthians.

Nas redes sociais, a torcida corinthiana novamente ficou irritada com sua diretoria. Jogador seria uma ótima contratação para o segundo semestre.

E a bomba da noite é a desistência oficial da contratação de William Pottker. Jogador da Ponte estava apalavrado com o Timão, mas a Macaca utilizou o jogador na Copa do Brasil, impedindo de jogar no clube da capital.

Moisés, destaque na lateral-esquerda nesse começo de ano, estava suspenso ainda pelo tempo em que jogava no Bahia e dá lugar à Marciel. Quase o Corinthians se complica.

E muitas coisas acabaram de acontecer no Corinthians.

O Timão com Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo, Marciel; Gabriel; Giovanni Augusto, Rodriguinho, Fellipe Bastos, Marlone; Jô. Técnico: Fábio Carille.

A Caldense com Neguett; Rafael Estevam, Hélio, Marcelo, Alexandre Lazarini; Thiago Carpini, Anderson, Alvaro, Ewerton Maradona; Zambi, Luis Eduardo. Técnico: Thiago Oliveira.

Equipes escaladas e definidas no estádio Ronaldão!

Acompanhe conosco esse grande jogo Caldense x Corinthians à partir das 21h pelo horário brasileiro de verão.

O estádio em Poços de Caldas certamente estará lotado para essa partida.

Fique de olho Caldense: Cristiano, meia: jogador retorna para comandar o meio-campo criativo do time mineiro, com toque de bola, liderança e experiência.

Fique de olho Corinthians: Jô, atacante: após mais de 200 dias, ele quebrou o jejum, marcou na reestreia com a camisa corinthiana e quer voltar a boa fase.

A Caldense se prepara já há um tempo e quer usar o fator do físico para surpreender.

Para esse jogo, Carille se preocupa com o fato de ainda se preparar, ainda buscar ritmo de jogo para sua equipe. Será apenas o segundo jogo oficial do time.

E a Caldense tem um fato em comum com o Corinthians. Nos anos 80, Casagrande foi emprestado ao time mineiro como promessa e voltou como artilheiro para ser ídolo corinthiano.

Jogo do Timão hoje

E as novas regras não agradaram o técnico Fábio Carille. Depois da batalha contra o gramado na estreia do Paulistão em Sorocaba, o Corinthians novamente vai enfrentar um péssimo piso para o jogo. "Esse regulamento é pior que o dos últimos anos, não dá chance de errar, é um jogo só que passa a ser mais do que decisivo".

Campeão em 1995, 2002 e 2009, o Timão quer voltar a levantar a taça após alguns anos. Caldense quer surpreender.

Na quinta fase, Palmeiras, Santos, Flamengo, Grêmio, Chapecoense, Atlético-MG e PR e Botafogo entram avançados por disputarem a Libertadores 2017.

Ou seja, para essa noite, o Timão precisa apenas de um empate para avançar de fase na Copa do Brasil. A Caldense aposta numa zebra que apenas jogos únicos proporcionam.

Agora, as primeiras rodadas da Copa do Brasil serão em jogo único na casa da equipe com menor ranking na CBF. Mas o time de melhor pontuação na lista da entidade tem a vantagem de empatar para avançar.

É a primeira rodada, mas a competição promete altas emoções em sua primeira temporada com novas regras. E bem polêmicas.

O time mineiro, que disputa a Série D do Brasileirão, tenta surpreender e eliminar o time paulista pela primeira vez na história.

Com três títulos e um dos favoritos, o Corinthians inicia sua caminhada na busca do tetra visitando a Caldense em Poços de Caldas.

Hoje começa o principal torneio mata-mata do Brasil e você acompanha em tempo real todos os detalhes minuto a minuto.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo à mais uma transmissão Caldense x Corinthians.