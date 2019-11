Flamengo derrota o Grêmio na estreia da Primeira Liga (2-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Gol do Éverton!

A próxima partida do Flamengo pela Primeira Liga será contra o América-MG, no Bezerrão em Brasília, na próxima quarta-feira (16). Já o Grêmio retornará a campo no dia 22, quando também receberá o América-MG, na Arena.

FIM DE PARTIDA EM BRASÍLIA! Flamengo 2 x 0 Grêmio!

46' UHHH! Arão avançou e chutou pela linha de fundo.

45' Três minutos de acréscimos.

44' Última mudança no Flamengo: Sai: Diego /Entra: Márcio Araújo

44' Cartão amarelo para Bressan, do Grêmio.

/40' UHHHHHHHHHHH! Diego cobrou escanteio na cabeça de Guerrero que tocou para defesa difícil de Bruno Grassi. Réver quase aproveitou no rebote.

36' Alteração no Grêmio: Sai: Éverton / Entra: Maxi Rodríguez

34' ?Cartão amarelo para Diego, do Flamengo.

32' Diego cobrou escanteio na cabeça de Réver que tocou bem, Grassi defendeu e no rebote, Berrío marca seu primeiro gol logo na estreia. Fla 2 a 0.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É GOL DE BERRÍO!

28' UHHH! Trauco arriscou de longe e Bruno Grassi defendeu.

28' ARÃO SALVA! Após erro de Diego no ataque, o Grêmio arrumou um rápido contra-ataque, e após cruzamento de Cortez que procurava Jael, Arão jogou para escanteio.

25' Alteração no Flamengo: Sai: Éverton / Entra: Gabriel

23' MURALHA DE NOVO! Éverton arriscou de longe para boa defesa do goleiro rubro-negro. No rebote, Fernandinho acertou Vaz e conseguiu escanteio.

16' Ovacionado pela torcida, Orlando Berrío faz sua estreia pelo Flamengo.

15' Alteração no Flamengo: Sai: Mancuello / Entra: Berrío

13' DEFESAÇA DE MURALHA! Bolaños recebeu com espaço, encheu o pé e forçou uma grande defesa de Alex Muralha.

11' UHHH! Éverton puxa o contra-ataque e toca para Mancuello que bateu de primeira, para boa defesa de Bruno Grassi.

8' Alteração no Grêmio: Sai: Michel / Entra: Jael

3' UHHH! Boa jogada entre Arão e Pará, que tocou para Mancuello encher o pé e chutar por cima do gol.

2' ISOLOU! Com muito espaço, Réver recebeu pelo meio e chutou para o gol na intermediária. A bola subiu demais e foi na torcida.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta ao gramado e sem mudanças.

45' INTERVALO DE PARTIDA EM BRASÍLIA!

42' Diego costurou a defesa do Grêmio, deu um toque de trivela para Miguel Trauco que rolou para a finalização rápida e indefensável de Éverton. Fla 1 a 0.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE ÉVERTON!

37' INACREDITÁVEL! Mancuello cobrou falta fechada, Bruno Grassi falhou feio e na sobra, Cortez salvou a pátria do Tricolor impedindo o gol de Guerrero.

35' Arão lançou Diego que tocou de cabeça para Mancuello finalizar mas o meia estava impedido.

30' Arthur arrisca de longe mas a bola sai reta e não oferece perigo a Muralha.

21' Mancuello cobrou mais um escanteio venenoso mas Guerrero não conseguiu alcançar a bola.

19' UHHHH! Michel tabelou com Éverton e chutou rasteiro, para boa defesa de Muralha.

16' UHH! A primeira chegada perigosa do Grêmio veio na cabeçada de Michel após cruzamento de Kaio

12' Trauco toca para Éverton, que cruza para Willian Arão chutar de primeira, pela linha de fundo.

7' Éverton aplica lençol em Fernandinho e a torcida vai ao delírio.

4' Com marcação adiantada e aproveitando a falta de entrosamento do Grêmio, o Flamengo manda na partida nesse início.

2' UHHHHHHH! Nova bola levantada por Mancuello, dessa vez para Willian Arão cabecear tirando tinta da trave de Bruno Grassi.

1' UHHHHHHHHHHHH! Mancuello cobrou escanteio na cabeça de Réver que, compleamente livre, cabeceou com muito perigo.

0' Arão e Guerrero pressionaram Bressan, o volante tomou a bola e cruzou para o corte de Rafael Thyere.

BOLA ROLANDO! COMEÇA FLAMENGO x GRÊMIO!

A bola vai rolar!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado!

Equipes entrando no gramado do Mané Garrincha!

GRÊMIO ESCALADO!

FLAMENGO ESCALADO!

Se enfrentam nesta quarta-feira em jogo Flamengo x Grêmio, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na estreia das duas equipes na Primeira Liga. Ambos integram o Grupo B, que foi aberto em janeiro com o empate sem gols entre América-MG e Ceará.

Dessa maneira, o ganhador deste duelo Flamengo x Grêmio vai pular para a liderança da chave, o que já o coloca em boas condições em termos de classificação, já que o torneio é disputado em turno único e os dois primeiros passam automaticamente para as quartas de final.

O Flamengo chega embalado para esta partida, pois lidera a sua chave noCampeonato Carioca com nove pontos e cem por cento de aproveitamento - ganhou as três partidas que disputou, marcando 11 gols e sofrendo apenas um.

No fim de semana goleou o Nova Iguaçu por 4 a 0 . Já os gremistas vivem situação diferente no Campeonato Gaúcho, onde precisam se recuperar da derrota de 2 a 1 para o Caxias . A prioridade no ano, porém, é a Copa Libertadores , assim como para o Rubro-Negro.

A partida Flamengo e Grêmio desta quarta-feira pode ser considerada o primeiro grande teste dos dois times, que pegaram até aqui rivais pouco qualificados nos Estaduais.

"Agora vamos para uma outra competição, com um rival mais qualificado e que vai exigir ainda mais da nossa equipe. Vamos precisar de muito empenho e muito trabalho para que o jogo não se torne desfavorável. O Grêmio tem um grupo qualificado, que conquistou o título da Copa do Brasil e merece nosso respeito", disse Zé Ricardo, técnico do Flamengo.

Priorizando outras competições, o Grêmio vai mandar a campo uma formação de reservas, mas o técnico Renato Gaúcho se mostra otimista em conseguir um resultado positivo.

"Nós estamos montando um time em condições de fazer um jogo de igual para igual ou pelo menos tentar. Quem vai entrar sabe que tem condições de agarrar uma vaga na equipe, vem a Libertadores por aí, tem o Campeonato Gaúcho . Temos um planejamento que pretende brigar pelos títulos e estou esperançoso de um bom desempenho contra o Flamengo", disse Renato.

Alguns jogadores, inclusive, sabem que a chance pode ser decisiva na partida Flamengo x Grêmio hoje, como o atacante equatoriano Miller Bolaños, que deixou a sua marca contra o Caxias e luta por um lugar no time. Contratados para compor elenco, os experientes laterais Leonardo Moura e Cortez terão uma oportunidade, assim como jovens da base .

"Todos aqui lutam para aproveitar as oportunidades e para nós essa partida é uma final, pois poderemos enfrentar um grande adversário em um jogo que o Brasil todo vai acompanhar", lembrou o zagueiro Raphael Thyere.