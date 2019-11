Resultado Inter 1-0 Fluminense pela Primeira Liga 2017

Obrigado a todos que acompanharam nossa cobertura! Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte pelo mundo. Até a próxima rodada!

Na próxima rodada da Copa da Primeira Liga, o Fluminense recebe o Brasil de Pelotas, no dia 1º de março, às 19h30 (de Brasília), em local a definir com mando do tricolor carioca. Já o Inter, no dia 23 de fevereiro, visita o Criciúma no Heriberto Hülse, às 20h15.

Fluminense sofre a primeira derrota no ano. Internacional vence a segunda no ano - a segunda na Copa da Primeira Liga. É o líder do Grupo A com seis pontos.

49' FIM DE PARTIDA!

48' Inter troca passes e valoriza a posse de bola.

47' Maranhão coloca na velocidade pela ponta direita, vai a linha de fundo mas o cruzamento fica nas mãos do goleiro.

46' Marquinho cobra falta na direção da área, mas a zaga do Inter afasta. Flu tenta pressionar no fim.

45' Mais quatro minutos de acréscimo.

42' NÃO VALEU! Marquinho cobrou falta na direção da área, Léo raspa de cabeça e Danilo Fernandes defende. No rebote, Danielzinho completa para o gol, mas o assistente marca impedimento de Nogueira. Segundo ele, o zagueiro estava adiantado e participou da jogada ao atrapalhar o goleiro colorado.

41' Maranhão é lançado na ponta direita e é parado com falta.

39' NO TRAVESSÃO! Marquinho cobra escanteio, a bola fica viva na área e Charles tenta desviar pelo alto para a linha de fundo, mas a bola acerta o travessão da própria meta. Quase gol contra do autor do único gol da partida.

35' CARTÃO AMARELO PARA CHARLES! Por falta em Osvaldo.

35' Osvaldo tenta levar o Fluminense ao contra-ataque e sofre falta.

35' NO TRAVESSÃO! Carlinhos cobrou falta direto para o gol e carimbou o travessão.

33' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: Sai Roberson, entra Diego.

32' CARTÃO AMARELO PARA LUIZ FERNANDO! Por falta em Uendel.

32' Contra-ataque do Inter, Uendel recebe e é derrubado com falta na entrada da área.

24' JULIO CÉSAR! Carlinhos aciona Andrigo, que gira em cima da marcação e tenta o chute no canto, mas Julio César foi buscar e fez grande defesa.

23' Osvaldo invade a área em velocidade e cai, mas o árbitro mandou seguir. Atacante do Fluminense queria pênalti.

22' Marquinho tenta a finalização de fora, mas manda longe.

21' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: Sai Anselmo, entra Carlinhos.

21' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Renato, entra Danielzinho.

19' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: Sai Valdívia, entra Andrigo.

19' Osvaldo tenta acionar Patrick, mas a zaga do Inter afasta.

15' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Marcos Junior, entra Maranhão.

14' Osvaldo recebe na esquerda, evita a saída da bola e sofre falta ao tentar driblar Alemão.

10' D'Alessandro cruza a bola na cabeça de Paulão, mas a cabeçada sai fraca e fica com Julio César.

9' CARTÃO AMARELO PARA RENATO! Por falta em Roberson.

9' Roberson aperta Renato na linha de fundo, consegue evitar a saída e sofre falta.

7' Patrick é acionado pelo meio, mas Paulão desarma na entrada da área.

3' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JUNIOR! Por reclamação.

3' Marcos Junior sofre falta em contra-ataque e fica reclamando.

2' NA TRAVE! D'Alessandro cruza da direita, Roberson desvia na saída de Julio César e a bola acerta a trave. Na sequência, zaga do Flu afasta mal e a bola sobra com Uendel, mas Nogueira desvia a finalização e afasta o perigo.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Lucas Fernandes, entra Patrick.

0' COMEÇOU!

Inter volta com o mesmo time. Flu volta com uma mudança.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais um de acréscimo.

44' QUASE O EMPATE! Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Lucas Fernandes que finalizou no canto, mas a bola foi para fora. Que perigo!

43' Marquinho cobra falta na barreira, tenta aproveitar o rebote e a bola fica na barreira de novo.

41' D'Alessandro aciona Alemão, mas a zaga do Flu fecha os espaços. A bola sobra com Anselmo, que limpa a marcação e chuta para fora.

39' Léo aplica caneta no adversário e cruza para o meio da área. Marquinho não consegue o chute e abre com Renato na direita. O lateral cruza e a bola sobra com Léo, que chuta fraco.

38' Orejuela aciona Lucas Fernandes, mas a bola acaba ficando com Osvaldo, que arruma escanteio para o Fluminense.

34' Após atendimento médico, parece estar tudo bem com Anselmo.

33' Anselmo fica no gramado sentindo dores após dividida.

26' QUASE O SEGUNDO! Valdívia é lançado, arranca pela ponta esquerda e corta para o meio, mas a finalização sai pelo canto.

24' Fluminense sofreu o terceiro gol no ano, todos na Primeira Liga. A defesa só tinha sido vazada na estreia contra o Criciúma e ficou três jogos seguidos sem sofrer gols no Campeonato Carioca.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! CHARLES! Charles tabelou com Dourado e acionou Roberson, que finaliza na saída de Julio César, mas o goleiro do Flu salvou. No rebote, Charles completou para o fundo das redes.

21' Léo tenta o chute de fora da área, mas Danilo Fernandes defende.

20' QUE BELEZA! Rodrigo Dourado inverte o jogo com D'Alessandro, mas a bola vai muito forte. O camisa 10, porém, esbanja categoria e evita a saída da bola. Na sequência, aplica o tradicional drible 'la boba' em Marquinho e a torcida foi ao delírio. O cruzamento foi fraco e a defesa do Flu afastou.

17' Uendel toca para Anselmo. O volante tenta o chute de fora da área, mas manda longe.

16' UUUUUUH! Danilo Fernandes tenta sair jogando, perde a bola em dividida com Osvaldo, mas o atacante do Fluminense chuta para fora. O goleiro do Inter ficou reclamando de falta.

13' Renato é lançado na direita, ganha de Uendel, mas adianta demais e perde o controle da bola.

11' Marquinho cobrou a falta e a bola bateu na barreira.

10' Orejuela lança para Osvaldo e o atacante é derrubado na entrada da área.

7' Léo tenta o cruzamento pela esquerda, mas Danilo Fernandes sai do gol e fica com a bola.

5' Uendel tenta lançamento para Roberson, mas o assistente marca impedimento.

3' Flu tenta ir ao ataque, mas o Inter consegue sair no contra-ataque. Roberson avança e abre com D'Alessandro. O camisa 10 chuta de primeira e Julio César defende no centro do gol.

0' No primeiro toque do zagueiro Paulão na bola, a torcida do Inter vaiou o jogador.

0' COMEÇOU! Bola rolando no Beira-Rio. O Internacional deu a saída.

D'Alessandro foi a beira do gramado e abraçou o técnico Abel Braga. Ambos trabalharam juntos no Inter.

Internacional e Fluminense já estão em campo para a realização do protocolo pré-jogo. Hino nacional sendo executado.

O Inter não tem um bom retrospecto contra o técnico Abel Braga. Desde quando o treinador levou o Colorado ao título do Mundial de Clubes em 2006, foram sete jogos, quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

BANCO DO INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Fernando Bob, Ernando, Diego, Aylon, Andrigo, Seijas, Brenner, Junio, Valdemir e Carlinhos.

INTERNACIONAL ESCALADO: Danilo Fernandes; Alemão, Klaus, Paulão e Uendel; Anselmo, Rodrigo Dourado, Charles e D'Alessandro; Valdívia e Roberson.

BANCO DO FLUMINENSE: Marcos Felipe, Gum, Reginaldo, Pierre, Wendel, Danielzinho, Maranhão, Marquinhos Calazans e Patrick.

FLUMINENSE ESCALADO: Julio César; Renato, Nogueira, Henrique e Léo; Luiz Fernando, Orejuela e Marquinho; Marcos Junior, Lucas Fernandes e Osvaldo.

TRIO DE ARBITRAGEM: Marco Aurélio Fazekas apita o jogo, auxiliado por Felipe Alan Costa Oliveira e Magno Arantes Lima.

FIQUE DE OLHO: O atacante Marcos Junior marcou o gol do título do Fluminense na Primeira Liga e deve ganhar mais uma oportunidade na competição, já que o técnico Abel Braga vai poupar alguns titulares. O jogador marcou no clássico contra o Vasco.

FIQUE DE OLHO: O meia D'Alessandro é o grande ídolo deste time do Internacional e retornou para fazer história e ajudar o Colorado a retornar aos trilho após o rebaixamento.

A falta de resultados vem gerando um desconforto nos vestiários do Internacional. Após a derrota por 2 a 1 para o Nova Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho, as vaias tomaram conta do Beira-Rio.

A tendência é que Junio seja o escalado, devido as boas atuações recentes. Durante o último treino, o técnico Zago promoveu diversos testes na equipe e não deu indícios de qual será a equipe titular para a partida

O técnico Antônio Carlos Zago começou a semana com uma provável baixa para a partida contra o Fluminense. O lateral-direito Ceará teve uma contusão no pé esquerdo durante a partida contra o Nova Hamburgo e dificilmente terá condições de jogo.

INVICTO: O Fluminense está com 100% de aproveitamento em 2017 (três vitórias no Carioca e uma na Primeira Liga) e há três partidas sem sofrer gols.

No fim de 2016, pela última rodada do Brasileirão, Fluminense e Internacional empataram por 1 a 1, no estádio Giulite Coutinho, e o resultado rebaixou o time Colorado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Em 2016, o Internacional, junto com o Atlético-PR, foi o adversário de fora do Rio que o Fluminense mais enfrentou. Foram quatro jogos no total: um pela Florida Cup, dois pelo Brasileirão e um pela Primeira Liga.

A última vitória do Fluminense no Beira-Rio contra o Inter foi com Abel Braga no comando, em 2012. Fred marcou o único gol da partida, um dos mais difíceis da campanha do título do Brasileirão daquele ano.

Esse será o 35º jogo do Fluminense no Beira-Rio contra o Internacional. Até o momento são 15 vitórias do Inter, 12 empates e 7 vitórias do Flu.

Será a segunda vez que as equipes se enfrentam pela Primeira Liga. Em 2016, o Flu bateu o Inter nos pênaltis e foi para a final contra o Atlético-PR.

Em 78 partidas entre Fluminense e Internacional, os gaúchos têm vantagem. São 27 vitórias do Inter, 25 do Flu e 26 empates. No quesito gols, as equipes estão empatadas: ambas balançaram as redes 95 vezes.

Além dos titulares poupados, o Fluminense não pode contar com o goleiro Diego Cavalieri e o atacante Pedro. Ambos estão tratando de entorse nos tornozelos direito e esquerdo, respectivamente.

O técnico Abel Braga vai poupar alguns titulares no Fluminense por conta do desgaste físico causado pela sequência de jogos no início deste ano. Entre eles estão: Lucas, Renato Chaves, Douglas, Gustavo Scarpa, Wellington e Henrique Dourado. Já o meia Sornoza foi liberado para visitar a filha nascida no último dia 28.

Atual campeão da Copa da Primeira Liga, o Fluminense é o líder do Grupo A pois fez um gol a mais que o Internacional.

Na primeira rodada da Copa da Primeira Liga, Fluminense e Internacional estrearam com vitória. O Tricolor bateu o Criciúma por 3 a 2, em Juiz de Fora, enquanto o Colorado passou pelo Brasil de Pelotas por 2 a 1.

Acompanhe agora o tempo real de Internacional x Fluminense, pela 2ª rodada da Copa da Primeira Liga. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.