Resultado Cruzeiro x Chapecoense pela Primeira Liga 2017 (2-0)

49' Termina a partida no Mineirão!!! Cruzeiro vence Chapecoense com dois gols de Ábila e se consagra na liderança do Grupo C da Primeira Liga.

48' Lucas Romero recebe cartão amarelo.

47' TIEEEEEEEEEPO!!!! Goleiro da Chapecoense defende arremate de Mayke. No rebote, Rafinha bate colocado e o arqueiro pula para espalmar. Sensacional!!!

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

44' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPE!

Sai: Bryan; Entra: Guilherme Lima

41' UUUUUUUHHHHH! Bola chega para Rafinha, na entrada da área, que arrisca e acerta o defensor da Chape!

39' TIEPOOOOOOOO! Lucas Silva arrisca de longe, pela direita, bola ganha curva e goleiro da Chape é obrigado a espalmar.

37' Bryan cobra falta e bola passa longe da meta de Rafael. Tiro de meta para o Cruzeiro.

33' Lourency é flagrado em posição de impedimento!

32' Ábila sente cãibras e sai de campo para receber atendimento médico.

31' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Alex; Entra: Arrascaeta

30' Lucas Silva arrisca de fora da área e erra o alvo por muito.

26' Lucas Silva descola lançamento para Elber, que tenta o passe de primeira para Ábila. No entanto, bola acaba nas mãos de Tiepo.

21' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Hudson; Entra: Lucas Silva

19' Torcida vibra no Mineirão! Lucas Silva já já estará em campo para fazer sua reestreia pelo Cruzeiro.

18' Arbitragem flagra Lourency em posição de impedimento.

17' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Bryan; Entra: Fabrício

14' RAFAEEEEEEEEEEEL!!! Perotti bate de primeira, goleiro do Cruzeiro espalma, e Lourency desperdiça o rebote mandando por cima da meta celeste.

12' Japa adianta muito a bola e fica fácil para Rafael fazer a defesa.

09' Chapecoense está nervosa em campo.

07' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! RAMÓN ÁBILA! Elber deixa camisa 9 cara a cara com Tiepo, que é encoberto. Bola morre no fundo do barbante.

05' TIEEEEEEEEEEEPO! Mayke ganha dividida pela direita e arrisca. Goleiro da Chape espalma pela linha de fundo.

03' HIAAAAAAAAAAGO! Elber fica cara a cara com Tiepo e toca na saída do goleiro. Zagueiro da Chape lê perfeitamente a jogada e tira a bola de cima da linha.

01' SUBSTITUIÇÕES NA CHAPE!

Saem: Scalon e Wesley Natã; Entram: Ronei e Japa

00' Rola a bola para o segundo tempo de Cruzeiro x Chapecoense!!!

Equipes voltam para o gramado!

48' Termina o primeiro tempo! Cruzeiro vai vencendo a Chape por 1 a 0. Com o resultado, a Raposa garante classificação antecipada para a próxima fase da Primeira Liga.

46' Lourency tentava jogada de ataque, mas Manoel intercepta.

42' Teremos três minutos de acréscimo.

40' Perotti fica no chão sentindo dores após entrada firme de Manoel.

38' Wesley Natã recebeu cartão amarelo pela penalidade cometida.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! RAMÓN ÁBILA! Camisa 9 cobra o pênalti no canto esquerdo superior e abre o placar para a Raposa.

35' PÊNALTI!!!! Rafinha passa por Wesley Natã e invade a área pela esquerda. Meio-campo da Raposa é derrubado e a penalidade está marcada.

32' Elber faz jogada com Mayke, que evita a saída da bola e cruza rasteiro. A redonda passa por todos na área...

29' Rafinha tenta jogada com Ábila, mas defesa da Chape aparece e afasta o perigo.

26' Alex é derrubado por Scalon no meio de campo. Volante da Chape recebe primeiro cartão amarelo da partida.

23' Tiepo recebe atendimento médico após fazer defesa.

22' TIEPO! Rafinha carrega bola pelo meio e arrisca. Goleiro da Chape vai no canto para espalmar pela linha de fundo.

20' UUUUUUUUUUHHHHHHH! Bryan fica livre após jogada de Rafinha, cruza rasteiro para Ramón Ábila, que desvia para fora. Bola passa rente à trave de Tiepo.

17' Wesley Natã cai no gramado e recebe atendimento médico.

16' Muitos erros de passe até aqui. Jogo fica concentrado no meio de campo.

13' Cruzeiro marca firme a saída de bola da Chape!

11' Busanello cruza na área, mas a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Cruzeiro.

10' Lucas Romero comete falta no meio de campo. Chape vai apostar na bola parada!

08' Alex finaliza da entrada da área, mas Tiepo defende sem maiores problemas.

05' Rafinha tenta cruzar de primeira pela esquerda, mas acaba entregando jogada para o sistema defensivo da Chape.

04' Elber disputa jogada na velocidade com marcador e é derrubado. Arbitragem manda seguir.

03' RAFAEL!!!! Bryan cruza e Lourency pega de primeira. Goleiro do Cruzeiro agarra firme.

02' Manoel tenta fazer o lançamento para o ataque, mas Guarapuava faz o corte.

00' Rola a bola para Cruzeiro x Chapecoense!!!

Presidente Gilvan de Pinho Tavares e o atleta Henrique prestam homenagem à @chapecoensereal antes da bola rolar no Mineirão! #IssoÉCruzeiro pic.twitter.com/fkPK6YbEJ1 — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 9 de fevereiro de 2017

CHAPECOENSE ESCALADA: Tiepo; Lucas Marques, Hiago, Guarapava e Busanello; Scalon, Lucas Mineiro e Bryan; Lourency, Perotti e Wesley Natã.

CRUZEIRO DEFINIDO: Rafael; Mayke, Caicedo, Manoel e Bryan; Hudson, Lucas Romero, Alex, Elber e Rafinha; Ábila.

O Mineirão será o palco de Cruzeiro x Chapecoense ao vivo, duelo válido pela 2ª rodada da Primeira Liga 2017.



FIQUE DE OLHO: Ramón Ábila, atacante do Cruzeiro. O camisa 9 da Raposa entrará em campo motivado. Afinal, o argentino é reserva este ano, mas vem se destacando. No último fim de semana, Ábila marcou os dois gols da vitória celeste contra o Tricordiano, pelo Campeonato Mineiro.



FIQUE DE OLHO: Tiepo, goleiro da Chapecoense. Inspirado em Danilo, o jovem arqueiro foi um dos responsáveis pela histórica campanha da equipe na Copa São Paulo. Agora, nos profissionais, Tiepo espera manter o desempenho.



Emerson Cris foi responsável por conduzir a Chape à histórica campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que o time alviverde chegou até a fase de quartas de final. Ele terá agora a chance de comandar a Chapecoense na Primeira Liga.

"Conversei com o Mancini sobre o jogo. Entramos em um acordo para jogar de maneira parecida com a que ele joga. Vamos aproveitar essa oportunidade e mostrar nosso trabalho", comentou o treinador.

As principais baixas do time celeste seguem sendo o goleiro Fábio, o zagueiro Dedé, o atacante Judivan e o meia Marcos Vinícius, por motivos de lesão. Quem ainda não estreou com a camisa cruzeirense, algo que não será contra o time alviverde, é o meia Thiago Neves, cuja documentação vinda do seu ex-time, Al-Jazira, dos Emirados Árabes, é esperada pela Raposa.

Na lista de relacionados do Cruzeiro, algumas novidades: Lucas Silva é opção para o comandante celeste, depois de retornar da Europa, e também o lateral Fabrício, após disputar a temporada de 2016 pelo Palmeiras. Os dois jogadores devem ficar no banco, porque em campo, é bem provável que a formação da Raposa seja bem parecida com a equipe reserva que bateu o Tricordiano pelo estadual por 2 a 1 no último fim de semana.

Contra o Avaí, o time titular da Chape foi composto por Elias, Zeballos, Grolli, Fabrício Bruno, Reinaldo, Amaral, Andrei Girotto, Dodô, Osman, Rossi e Wellington Paulista. Em Minas Gerais, os onze atletas que devem começar jogando no duelo pela Primeira Liga são: Tiepo, Lucas Marques, Hiago, Vinicius, Busanelo, Lucas Mineiro, Scalon, Bryan, Lourency, Wesley Natã e Perotti.

A situação quase foi pior: os dois confrontos estavam agendados para o mesmo dia, mas a Chape solicitou à Raposa e à Primeira Liga que fosse feita a alteração. Maratona de jogos e dúvida para o técnico Vagner Mancini, que discordou desse cruzamento de calendários, com o time alviverde ficando em uma verdadeira saia justa.

Já pensou em ver uma equipe jogando em Santa Catarina na quarta-feira e entrando em campo novamente no outro dia, mas em Minas Gerais? Essa é a realidade do calendário da Chapecoense, que jogou o clássico contra o Avaí, pelo Campeonato Catarinense, nesta quarta (8), às 20h30, e terá um outro compromisso nesta quinta, pela Copa da Primeira Liga, contra o Cruzeiro.

O histórico de confrontos entre a Raposa e o Verdão do Oeste não é vasto. O retrospecto conta com oito confrontos, em que os mineiros venceram três duelos, os catarinenses levaram dois, e o placar terminou igual em três oportunidades.

Na rodada inicial da competição, o Cruzeiro venceu o rival Atlético-MG por 1 a 0, enquanto a Chapecoense empatou em 1 a 1 com o também catarinense Joinville. A vitória da Raposa garantiu-lhe a liderança do grupo, e o empate do time alviverde o deixou na segunda colocação, com um ponto.

O duelo no Gigante da Pampulha será o primeiro jogo oficial do time alviverde fora de Santa Catarina, desde o acidente envolvendo a delegação da Chapecoense em novembro do ano passado.

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco o duelo entre Cruzeiro x Chapecoense, válido pela 2ª rodada da Primeira Liga, a partir das 21h45, no Mineirão!