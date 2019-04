Resultado Corinthians x Santo André pelo Paulistão (0-2)

Um grande abraço, muito obrigado e até lá!

Agradecemos você por mais uma transmissão. Desejamos aos amigos um ótimo domingo e fica o convite para a próxima partida.

Santo André consegue anular e ser efetivo na frente. Primeira vitória no ano.

Corinthians apresenta um futebol muito fraco na criação, falha na defesa e perde a primeira no ano.

93' Acabou.

92' Minuto final.

91' Primeira derrota no ano.

90' Mais três minutos.

89' Mais um escanteio para o Corinthians.

88' Claudinho recebe na direita e quase assiste mais um gol. Escanteio.

87' Corinthians põe pressão sem nenhuma criatividade.

86' Fágner tira mais um cruzamento e a zaga desvia pra fora.

85' Reta final de jogo.

84' FORA! Jô testa sem força e manda novamente pra fora.

83' Depois de 28 anos, Ramalhão vai vencendo.

82' São 18.046 pessoas em Itaquera.

81' FOOOORA! Romero recebe na direita, bate cruzado e tira tinta da trave.

80' AMARELO, CICINHO. Por cera.

79' Postura corinthiana no jogo é irritante.

78' Toninho Cecílio está expulso após discutir com a arbitragem.

77' MUDA O TIMÃO: Romero entra e sai Moisés.

76' Corinthians é praticamente cego no meio-campo.

75' Apenas o terceiro jogo oficial e a primeira derrota.

74' A Fiel sobe o volume. Situação feia.

73' Torcida muito irritada nas arquibancadas.

72' Rodriguinho bate de fora e isola. Tiro de meta.

71' Corinthians conhecendo a primeira derrota em casa no ano.

70' MUDA O SANTO ANDRÉ: Sai Deivid e entra Diogo Borges.

69' Juiz enxerga uma falta do nada. Jogo parado.

68' LEI DO EX! Um buraco na defesa, cruzamento fechado e Claudinho, da base do Corinthians, só escora de frente ao gol.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CLAUDINHO, DO SANTO ANDRÉ!

66' Mudança faz Jô atuar aberto e Kazim centralizado.

65' MUDA O TIMÃO: Marlone sai e entra Kazim.

64' Marlone fica no chão e o jogo é parado.

63' MUDA O SANTO ANDRÉ: Claudinho entra e sai Edmilson.

62' Carille chama Kazim.

61' Ramalhão consegue cadenciar o jogo.

60' Guilherme recebe pelo meio, é tocado e o juiz ignora.

59' Corinthians não consegue dar criação no meio-campo.

58' Santo André se solta na base das bolas altas e faltas.

57' Jogo é uma guerra na entrada da área do Santo André.

56' Ramalhão não consegue sair do seu campo

55' Fágner enfia pra Marlone e Baraka manda pra esca.nteio.

54' Jô pra Rodriguinho, que ganha da marcação, entra na área e divide com a zaga. Pressão corinthiana.

53' ZÉ CAAAARLOOOS! Rodriguinho manda da entrada da área e o goleiro faz uma baita defesa!

52' Guilherme já conseguiu dar uma criatividade maior.

51' Edmilson recebe na esquerda e é travado por Fágner.

50' FOOOOOOOOOOOOOOOOOORA! Lindo lance corinthiano com passe de Guilherme, cruzamento de Marquinhos, Jô fura, Marlone tenta e é travado! Quase o empate!

49' Santo André cada vez mais recuado.

48' Guilherme mais centralizado no meio do campo corinthiano.

47' Fiel canta alto em Itaquera.

46' Na primeira dele, Guilherme tentou de bicicleta, mas mandou pra fora.

45' Com duas mudanças, a bola volta a rolar.

MUDA O SANTO ANDRÉ: Paulinho por Diogo Orlando.

MUDA O TIMÃO: Guilherme entra e sai Fellipe Bastos.

Segunda etapa promete e muito.

Muitos cruzamentos corinthianos e Santo André nas bolas altas.

Santo André marca no começo em bola parada, segura o Corinthians, que pouco cria, pouco trabalha pelo chão e sofre na criatividade.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Teremos mais um minuto.

43' Santo André sempre apostando nas bolas paradas.

42' Ramalhão se segura como pode. Vitória importante até aqui.

41' ZÉÉÉÉ CARLOOOOOS! Moisés manda pra Marquinhos, desviou pra pequena área, Jô finalizou e Zé Carlos pegou em dois tempos no susto.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Moisés tenta levar a marcação na força e só ganha lateral.

38' Jádson assiste o jogo nas cabines da Arena.

37' ZÉ CARLOS! Marquinhos tirou cruzamento, desvia na zaga e o goleiro foi salvar debaixo do gol.

36' Jogo recomeçou.

35' Jogo parado agora para atendimento do Deivid.

34' Rodriguinho tenta surpreender de cobertura e mandou muito por cima.

33' A quantidade de cruzamentos nesse primeiro tempo é um absurdo.

32' Marquinhos bate de fora e manda na mão de Zé Carlos.

31' Não ha aproximação dos meias corinthianos. Zaga do Ramalhão trava bem.

30' Jô recebe de Rodriguinho, gira, perde a bola e comete falta ofensiva.

29' Ramalhão se segura como pode na defesa.

28' Corinthians ainda sem criação. Jô não consegue fazer o pivô.

27' FORA! Fellipe arma e bate de fora, a bola desvia e quase mata o goleiro. Escanteio.

26' Marquinhos ia deixando Marlone livre no segundo pau e Paulinho desvia em escanteio.

25' Bola longa na área alvinegra e Cássio fica sem problemas.

24' Corinthians nervoso em campo. Tenta no abafa sem criação.

23' Jô correu, parou, cheio de marra, pose e mandou rasteiro na mão do goleiro.

22' DEFENDEU, ZÉ CARLOS!

21' Jô na bola.

20' PEEENAAAALIDADE MÁXIMA! Marlone ganha corrida, toma o tranco por trás e o juiz marca.

19' Meio corinthiano não consegue dar sequência nos lances ofensivos.

18' Ramalhão todo fechado em busca de um contra-ataque.

17' Santo André se fecha em seu campo.

16' IMPEDIDO! Mais uma falta lateral na área corinthiana, desvio de Edmilson e bola na trave. Mas parado por impedimento.

15' Corinthians bem irritado com a arbitragem nesse começo de jogo.

14' A Fiel faz sua parte como sempre e nunca abandona.

13' Vamos ver como se comportará o Timão, atrás do placar pela primeira vez no ano.

12' ZEBRA! Falta de longe, Reniê consegue um toque espírita no meio da zaga e Edmilson surge livre só pra empurrar no gol.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, EDMILSON, DO SANTO ANDRÉ!

10' FOOOOOOOOOOOOOORA! Lindo lance corinthiano com tabela de letra entra Marquinhos e Fágner, inversão pra Marlone, passe pra Jô e cabeçada raspando o travessão.

9' Rodriguinho ia deixando Jô na cara do gol e a zaga do ABC afastou na hora.

8' Cobrança de falta lateral, Jô meteu na rede, mas o juiz deu falta do Pablo na viagem da bola.

7' Santo André todo acuado em seu campo. Espero o Timão.

6' Fellipe é deslocado na hora do domínio e o Timão tem boa chance na bola frontal.

5' Jogadores do Santo André escorregando nesse começo.

4' Moisés manda na área e direto na mão do goleiro Zé Carlos.

3' Marquinhos recebe na direita e a marcação afasta o perigo no chutão.

2' Fágner recebe na direita, é tocado e recebe a falta. Chance de bola na área.

1' No primeiro ataque do jogo, Jô puxou pelo meio, escorregou e perdeu a bola.

0' Começou!!

A bola vai rolar.

Santo André com camisa azul, calção branco e meias azuis.

Corinthians com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Instantes finais de preparação. A bola já vai rolar pela segunda rodada.

Essa conquista será celebrada durante o ano, já que completa 40 anos em 13 de outubro.

Mais cedo, Jádson foi apresentado ao torcedor corinthiano na Arena e recebeu sua numeração na camisa: 77, em alusão ao título paulista de 1977, quebrando uma fila de mais de 23 anos sem títulos.

O Timão com Cassio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Marlone, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Jô. Técnico: Fábio Carille

Os times estão definidos. Santo André com Zé Carlos; Cicinho, Reniê, Leonardo e Paulinho; Baraka e Dudu Vieira; Deivid, Eduardo Ramos e Fernando Neto; Edmílson

Equipes perfiladas, vamos com o Hino Nacional Brasileiro.

As equipes entram no gramado de Itaquera. Muita festa do torcedor que ainda chega no estádio.

A Arena Corinthians será o palco da partida Corinthians x Santo André hoje e você acompanha todos os detalhes à partir das 20h pelo horário brasileiro de verão.

O jogo ficará marcado pela apresentação de Jádson ao torcedor alvinegro. Minutos antes da partida, o meia entrará em campo com sua camisa e seu número nas costas.

Fique de olho no Corinthians: Gabriel, volante: mais defensivo, o jogador tem ocupado um setor em falta desde saída de Ralf e vem se encaixando no meio, com desarmes e saídas de jogo precisas.

Fique de olho no Santo André: Dudu, meia: veloz, inteligente e com faro de gol. O jogador anotou gol nesse começo de temporada e chega confiante pra mais uma rodada.

A sequência de vitórias alvinegras tem chamado a atenção e o time promete empenho pra manter a boa fase.

Na estreia, vitória simples contra o São Bento, em Sorocaba, e no meio da semana, duelo traiçoeiro contra a Caldense em Minas Gerais pela Copa do Brasil.

O Timão, em meio à sua bagunça da diretoria e desconfiança, só tomou um gol em 2017 e no primeiro jogo, contra o Vasco. Desde então, um empate e o resto vitórias.

Na rodada passada, o Santo André estreou com empate em casa contra o Ituano, mas jogou adiantado pela terceira rodada contra o RB Brasil e novamente empatou.

De lá pra cá, o time do ABC amargou rebaixamentos, má-fase, mas conseguiu se reerguer e hoje tenta se firmar.

O Santo André quer estragar a festa e visita a nova casa corinthiana após um enorme tempo. O último confronto entre os times foi em 2010, quando Ronaldo tinha a companhia de Roberto Carlos.

Jádson, um dos melhores da equipe na fantástica campanha do hexa em 2015, assinou, foi apresentado ontem para a imprensa e no jogo de logo mais vai saudar a Fiel em Itaquera.

E neste sábado, ele e a torcida terão muito do que comemorar. Antes do jogo, o novo e principal reforço entra em campo pra ser saudado pela Fiel.

Mesmo com enormes problemas administrativos, o futebol do Timão tem surpreendido nas mãos de Fábio Carille, que tenta reconstruir o time e montar uma equipe sólida.

E o maior vencedor do estadual entra em campo com clima de festa. Em Itaquera, o Corinthians recebe o Santo André tentando se manter na boa fase da equipe.

Começo de temporada em 2017 para as equipes brasileiras e o Campeonato Paulista surge com a segunda rodada neste sábado.

Amigo leitor e visitante da VAVEL Brasil, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão Corinthians x Santo André ao vivo do futebol brasileiro.