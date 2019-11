Resultado Fluminense x Bangu no Campeonato Carioca 2017 (4-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Fluminense x Bangu. Até a próxima!

O Fluminense é o líder isolado do Grupo C com 12 pontos. Já o Bangu amarga a lanterna com dois. Na próxima e última rodada da Taça Guanabara, o Tricolor encara o Volta Redonda, enquanto o Alvirrubro pega o Resende.

O Fluminense goleia o Bangu por 4 a 0 em Los Larios e garante primeiro lugar do grupo. Henrique Dourado (duas vezes), Gustavo Scarpa e Osvaldo marcaram os gols do jogo.

47' FIM DE JOGO!

45' Vamos até 47'

44' Lucas dá linda caneta em Guilherme na ponta direita do ataque.

42' Fluminense toca a bola e apenas administra o resultado

41' Osvaldo estava fora dos planos do Flu. Foi relacionado e entrou pela primeira vez nessa atual temporada contra o Internacional. Neste domingo, foi novamente aproveitado pelo Abel e marcou.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! OSVALDO!! Scarpa cobra, Osvaldo sobe na primeira trave e cabeceia, marcando o quarto do Flu!

39' Scarpa levanta na área e bola quase sobra para Osvaldo, mas defesa corta.

36' Após pênalti perdido, apesar do placar já definido, torcida pega no pé do Osvaldo.

34' PERDEU! O próprio Osvaldo foi para a bola, mas Márcio defendeu! Segue 3 a 0.

33' PÊNALTI! Osvaldo invade a área e é derrubado por Walker!

31' Substituição no Fluminense! Sai: Wellington; Entra: Marcos Jr

29' Fluminense só levou um gol na temporada 2016. Pelo Carioca, foram quatro jogos e nenhum tento sofrido.

28' Após escanteio, Júlio César sai mal do gol, bola sobe e Nogueira afasta.

25' Substituição no Fluminense! Sai: Douglas; Entra: Oswaldo.

22' Bola rolando novamente

21' Parada técnica

21' Após bola na trave, Douglas pega a sobra com gol vazio, mas manda para fora!

21' Após erro da zaga, Wellington pega a sobra e tenta bicicleta, mas bola fica facil para o goleiro.

20' Substituição no Fluminense! Sai: Orejuela; Entra: Luiz Fernando.

19' Bola na área para o Loco Abreu, mas defesa afasta.

16' CARTÃO AMARELO PARA NOGUEIRA!

14' Abel Braga ensaia uma substituição, a primeira do Flu. Bangu já mexeu duas vezes.

12' Após escanteio, Júlio César espalma para fora da área e juiz marca falta.

10' Guilherme se livra da marcação e chuta para fora. Bangu voltou mais ajustado ao segundo tempo.

8' Lucas chega de surpresa, chuta e goleiro Márcio faz mais uma defesa.

6' Com esse resultado, o Fluminense vai consolidando a liderança do Grupo C, enquanto o Bangu amarga a lanterna.

4' Douglas arrisca de longe e o goleiro Márcio espalma.

3' Após cobrança de falta, Nogueira aparece como elemento surpresa e tenta o cabeceio, mas chega na bola.

2' Flu contra-ataca e Henrique Dourado arrisca, mas pega fraco demais.

1' Bangu cobra escanteio e defesa corta.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Times em campo para o segundo tempo!

Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

Com início avassalador, o Fluminense vai vencendo o Bangu por 3 a 0, em Los Larios. Henrique Dourado, duas vezes, e Scarpa marcaram os gols desse primeiro tempo.

46' FIM DE 1º TEMPO!

46' Peralta cobra escanteio e bola sai à linha de fundo.

44' Vamos até 46'

42' Três escanteios seguidos para o Bangu. Flu consegue cortar todos.

40' Douglas chuta de fora da área e goleiro Márcio faz a defesa.

39' Marcos Vinicius recebe na frente, mas Júlio César sai bem nos pés do atacante.

36' Yves tenta de longe e bola desvia em escanteio.

35' Bangu se aninou nesses dez minutos finais. Em vantagem, Flu baixou o ritmo.

34' Loco Abreu tenta o domínio, mas Henrique corta para escanteio

32' Bangu ainda não venceu na Taça Guanabara. Duas derrotas e um empate.

30' Bangu tem primeiro escanteio do jogo e defesa do Flu afasta.

28' Sem conseguir jogar, jogadores do Bangu se mostram nervosos em campo.

27' CARTÃO AMARELO PARA YVES!

25' Estrela do Bangu, Loco Abreu tocou apenas uma única vez na bola.

24' CARTÃO AMARELO PARA LEONARDO LUIZ!

23' Com mais esse gol, Henrique Dourado passa a ser o artilheiro do Flu no Carioca com quatro gols. Atrás dele, vem Scarpa, com três.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! DOURADO DE NOVO! Após desvio da zaga, o camisa 9 domina, gira e manda para o gol, ampliando para o Tricolor!

20' Parada técnica

19' Sornoza pega muito mal na bola e isola na cobrança de falta.

18' Léo tenta cruzar, mas bola bate na mão do adversário. Falta marcada.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! SCARPA!! Sornoza toca para o camisa 10, que de primeira, marca um golaço!

14' Bangu, até o momento, ainda não assustou a meta de Júlio Cesar.

12' Sornoza bate no canto, mas o goleiro Márcio defende.

11' Lucas cruza mas a defesa afasta.

9' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS!

8' Lucas tenta lençol em Guilherme, mas não consegue completar.

7' Fluminense iniciou o jogo pressionando o Bangu. Foram quatro chegadas em menos de dez minutos.

6' Léo avança pela esquerda, cruza e Henrique Dourado chega atrasado

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! DOURADO!! Lucas vai à linha de fundo e toca para o camisa 9, que abre o marcador!!

2' Sornoza arrisca de longe e bola sobe demais. Primeira chegada do Flu.

2' Scarpa joga a bola na área mas a defesa afasta.

1' Denílson faz falta dura em Scarpa.

0' COMEÇA O JOGO!

Fluminense x Bangu já em campo. Tudo pronto para o início do jogo.

Equipes já fizeram o aquecimento no gramado de Los Larios. A bola rola às 17h (de Brasília)

BANGU ESCALADO! Márcio; Denílson, Leonardo Luiz, Anderson Penna, Guilherme; Ives, Leandro Chaves, Rafael Augusto; Loco Abreu, Luis Peralta.

Em instantes, divilgaremos as escalações oficiais de Fluminense x Bangu. Fique conosco!

O duelo deste domingo marca o reencontro do Fluminense com Loco Abreu. Pelo Botafogo, o uruguaio marcou três gols em nove jogos contra o Tricolor.

A arbitragem do duelo entre Fluminense x Bangu fica por conta de Daniel de Souza Macedo. Ele terá como auxiliares Luiz Cláudio Regazzone e Thiago Henrique Neto Correia Farinha.

O estádio Los Larios, em Xerém, Duque de Caxias, é o palco da partida entre Fluminense x Bangu. O estádio tem capacidade para apenas 6 mil torcedores e promete receber bom público.

Já o Bangu deve ser o mesmo das últimas rodadas, com: Márcio; Denílson, Leonardo Luiz, Anderson Penna, Guilherme; Eroza, Leandro Chaves, Rafael Augusto; Loco Abreu, Lorran.

Para o time que vai a campo, o Fluminense terá a volta de alguns titulares que foram poupados na derrota para o Internacional, na última quarta-feira, pela Primeira Liga. Sendo assim, o técnico Abel Braga deve usar a base das outras rodadas, com: Julio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Leo; Orejuela, Douglas, Scarpa, Sornoza e Wellington; Henrique Dourado.

Com três gols no Campeonato Carioca, o veterano Loco Abreu não está satisfeito com a atual fase do Bangu. O time precisa vencer neste domingo para se manter vivo na competição: ''O início não é bom. É bom para quem tem mentalidade pequena, que só pensa em si. Temos qualidade e elenco para jogar melhor, poder ganhar. A gente vai dar um jeito para encaixar o time, ainda temos algumas coisas para corrigir. O elenco foi formado muito perto da competição, mas agora temos que correr atrás e brigar para melhorar, o torneio ainda não acabou'', disse o atacante de 40 anos.

O goleiro Júlio César, que ainda substitui Diego Cavalieri, não espera um confronto fácil diante do Bangu: ''É um adversário muito perigoso porque montou um time com jogadores experientes, que sabem lidar com a pressão quando o resultado não aparece. Além disso, esse é um jogo onde a responsabilidade do Fluminense acaba sendo maior e eles vão tentar tirar proveito da situação. Vamos trabalhar com o pensamento de conseguirmos os três pontos, sempre respeitando o nosso oponente'', disse.

O último encontro entre Fluminense x Bangu aconteceu pelo Carioca 2016. Naquela ocasião, o Tricolor bateu o Alvirrubro pelo placar mínimo com gol contra do lateral Guilherme.

A última vitória do Bangu sobre o Fluminense foi há mais de 18 anos: 2 a 1, no dia 8/4/1998, no Estádio Moça Bonita, em Bangu. Desde então foram 20 encontros, com 15 triunfos do Tricolor e cinco empates.

Já o Bangu encarou o Volta Redonda e apenas ficou no empatem em 1 a 1. Cristiano marcou para os donos da casa, enquanto o veterano Loco Abreu deixou tudo igual.

Na última rodada, o Fluminense venceu a Portuguesa-RJ, também em Los Larios, por 3 a 0. Henrique Dourado, Léo e Gustavo Scarpa marcaram os gols do confronto.

No Grupo C, o Fluminense é o líder com nove pontos, enquanto o Bangu é o quarto com apenas dois.

Fluminense e Bangu vivem fases distintas na competição. Enquanto o Tricolor tem 100% de aproveitamento e já está classificado às semifinais, o Alvirrubro busca a sua primeira vitória, após dois empates e uma derrota.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Bangu minuto a minuto, partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara, a ser disputada no estádio Los Larios, em Duque de Caxias, neste domingo (12), às 17h (horário de Brasília).