Lateral Uendel avalia erros cometidos diante do Caxias e destaca: "Temos de melhorar"

Em sua terceira partida pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional esteve perto de carimbar sua primeira vitória na competição, porém, em um lance "bobo", foi decretado o empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na saída do gramado atletas lamentaram lance cedido aos grenás nos minutos finais do embate, lance o qual ocasionou no gol de Reis.

Sendo o principal alvo das críticas dos torcedores após o lance de empate do Caxias, no qual defensor sequer dividiu com algum atleta do time rival ou tocou na redonda, Ernando avaliou o erro cometido como "crítico" e disse saber lidar com a pressão.

"O lance do gol foi do meu lado, mas, se for ver, foi bobo, crítico. Infelizmente, alguns jogadores ficam marcados pelo ano passado. Eu sou experiente e sei assimilar isso", lamentou.

Outro sobrevivente do naufrágil do Inter à Série B, Rodrigo Dourado deu ênfase para um jogo truncado e também para um erro em especial, a repetição contínua de lances a gol cedidos em lateral, fator que preocupa e muito para a sequência da temporada. "Conseguimos fazer o gol, depois tomamos o empate de lateral, de novo. Sabíamos que seria um jogo difícil", avaliou.

Um dos destaques do colorado na partida, Uendel não mostrou-se satisfeito com o conjunto da atuação diante dos grenás, para ele, faltou mais finalizações e lances precisos para carimbar o resultado e, ao seu ver, o Inter ainda tem muito a melhorar.

"Foi um jogo difícil, a equipe do Caxias se fechou muito bem. Conseguimos fazer o 1 a 0, só que demos o empate muito rápido. Não aproveitamos as oportunidades, são coisas que temos de melhorar."

O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira(15), desta vez em sua estreia pela Copa do Brasil, diante do Princesa do Solimões-AM, em Cascavel. Em jogo único, os comandados de Antonio Carlos precisam apenas do empate para se classificar.