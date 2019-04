Gols do jogo Ituano 1-0 Palmeiras no Campeonato Paulista 2017

Melhores momentos do jogo Ituano 1 - 0 Palmeiras na VAVEL Brasil.

O Palmeiras encara o Ituano, neste domingo, na VAVEL Brasil, às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O duelo acontece no estádio Novelli Júnior, em Itu, e o time vai em busca de mais uma vitória, após bater o Botafogo-SP na estreia.

Para o duelo Palmeiras e Ituano, o técnico Eduardo Baptista não deve fazer grandes mudanças no time titular. A grande alteração, já confirmada, é a saída de Tchê Tchê, contundido. Para o meio-campo, as opções são Thiago Santos, Moisés e o venezuelano Alejandro Guerra. Os dois últimos ainda não estrearam em 2017, mas podem atuar em Itu.

ITUANO: Fábio, Arnaldo, Naylhor, Lima e Peri; Wellington Simião, Guly e Guilherme; Claudinho, Ronaldo e Morato. Técnico: Tarcísio Pugliese

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos (Guerra) e Felipe Melo; Raphael Veiga, Dudu e Róger Guedes; Willian. Técnico: Eduardo Baptista

Thiago Santos, que participou da conquista do último Campeonato Brasileiro, foi o escolhido para entrar na vaga do camisa 32 contra o Botafogo-SP, e agora pode ser titular, caso Eduardo opte por não utilizar as novidades Moisés e Guerra de início.

Baptista, na coletiva da última sexta-feira, ressaltou a diferença física entre Palmeiras e o rival deste domingo. "O Ituano já estava se preparando desde o ano passado, quase dois meses. Não adianta reclamar da diferença, temos que achar saídas", pontuou.

Para evitar que o desgaste físico atrapalhe o Palmeiras em busca do triunfo, o técnico deu a receita de como seu time deve atuar. "Posse de bola, errando o menos possível, fazendo uma marcação atenta", enumerou o comandante, que também garantiu que, mesmo fora do ideal, as condições físicas devem ser melhores do que na partida inicial, no Allianz Parque.

Para este confronto Ituano x Palmeiras hoje, vale lembrar que o Palmeiras não poderá contar com o novo reforço Miguel Borja. Ele não foi inscrito no Campeonato Paulista.

Já o Ituano busca a primeira vitória na competição. Na primeira rodada, a equipe saiu na frente do Santo André, mas acabou sofrendo o empate no final do segundo tempo. Agora, tenta o triunfo ao lado de sua torcida, no Novelli Júnior.

Com um ponto conquistado, o Ituano é o segundo colocado do Grupo A, atrás do líder Corinthians, única equipe da chave que estreou com vitória. Além das duas equipes, São Bernardo e Botafogo completam a chave, que foram derrotados na jornada inicial.