Mesmo sofrendo empate no fim, atuação do América-MG agrada Enderson Moreira

O América-MG esteve prestes a conquistar a sua segunda vitória no Campeonato Mineiro deste ano, contra a Caldense, mas acabou levando o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo. Mesmo com o deslize do Coelho já na reta final do duelo, saindo de Poços de Caldas com o placar igual em 2 a 2, o treinador da equipe, Enderson Moreira, aprovou a atuação dos seus comandados.

"O resultado, para nós, não é bom, apesar de que jogar contra a Caldense aqui é sempre difícil, porque é uma equipe com bons argumentos, bem organizada. Estou feliz pela atuação principalmente no segundo tempo. A gente controlou o jogo, criou várias situações, mas a Caldense foi extremamente eficiente, teve algumas oportunidades e conseguiu convertê-las em gol. A equipe teve uma postura boa jogando mais uma vez fora de casa. Pena que tenha nos escapado a vitória", analisou o técnico.

O gol de empate da Caldense saiu de um lance de bola parada, em que Ewérton Maradona cobrou na área do Coelho e Marcelinho marcou. A essa altura, o cansaço já tinha tomado as equipes em campo, principalmente o América, pela viagem que fez nessa semana. Na última quarta (8), o time jogou no Acre, contra o Atlético-AC, pela Copa do Brasil, mas o comandante alviverde preferiu não atribuir o resultado ao desgaste da equipe.

"Quando está acabando o jogo, é bom evitar falta intermediária, que era a alternativa que eles tinham para chegar ao nosso gol e acabaram sendo eficientes. Mas não quero falar sobre cansaço, a equipe se portou bem. Não podemos, depois de um empate, ainda em um jogo onde acho que nossa equipe mereceu muito a vitória, simplesmente justificar. Não é esse meu perfil, estamos nessa maratona e precisamos fazer nosso melhor sempre", apontou.

Na próxima rodada do Mineiro, o América enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão. O treinador comentou a mudança do local do jogo, com o time alvinegro levando o duelo para o Gigante da Pampulha no dia 19 de fevereiro.

"A gente também está acostumado a jogar no Mineirão. Nessa sequência de muitos jogos fora de casa, precisamos estar atentos e preparados. O maior desafio não é o local, mas a equipe do Atlético-MG, que tem ótimos jogadores e um grande treinador. Vamos esperar, ainda temos um tempo para definir a equipe para o clássico", finalizou.

Depois de jogar no estado do Acre e em Poços de Caldas, o Coelho viaja para Brasília, onde enfrenta o Flamengo pela Copa da Primeira Liga. O compromisso dos mineiros está agendado para a quinta-feira (16), às 21h30.