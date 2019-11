Obra de arte digna de Prêmio Puskás: Scarpa e a sina de golaços pelo Fluminense

Tudo se encaminhava para mais uma vitória fácil do Fluminense. Os comandados de Abel Braga já encaminhavam a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao golear o Globo-RN. Então, Gustavo Scarpa domina a bola. Um toque, dois toques e um chute que percorreu 60 metros pelos ares até encobrir o goleiro. Obra de arte. Antológico. Adjetivos que contemplam o gol marcado pelo camisa 10. Não foi o primeiro, mas com certeza foi o que mais chamou atenção.

Nas redes sociais, torcedores em 'frenesi'. Até o perfil oficial do clube brincou ao mencionar a Fifa para inclusão do tento no Prêmio Puskás, categoria que elege o gol mais bonito da temporada. Virou história. Scarpa, por outro lado, não aceita que chamem de sorte. Até porquê ninguém estuda o goleiro adversário à toa, não?

"Estou muito feliz. Foi um golaço. Eu estava vendo o goleiro já tinha um tempo e quando peguei umas três vezes na bola, fiquei olhando e não teve jeito naquela: aproveitei a oportunidade", afirmou.

Aos 23 anos, o craque acumula mais um golaço em sua carreira. Mais um, digno de entrar para seu repertório de tentos. Xodó, não é a primeira vez que deixou os torcedores embasbacados com suas obras de arte. Em 2016 então, nem se fala. Desde gols de falta decisivos, até outras pinturas por cobertura, mostram que a arte de marcar gols bonitos está enraizada em seu pé canhoto. Uma doce sina que o persegue pelos gramados brasileiros.

Entre brilhos e vitórias, o meia se notabiliza como o principal jogador do Tricolor na temporada. Em 2017, é o vice-artilheiro da equipe com quatro gols, além das várias assistências nos primeiros jogos do ano. Ao Fluminense, vaga garantida para a próxima fase e foco na Taça Guanabara, onde enfrenta o Volta Redonda na última rodada. A Gustavo Scarpa, a expectativa pelos olhares da Fifa e uma indicação ao prêmio de gol mais bonito do mundo.

Relembre golaços de Gustavo Scarpa: