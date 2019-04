Gilson Kleina elogia postura do Goiás contra Itabaiana e afirma que equipe está madura

Gilson Kleina se mostrou muito satisfeito com a vitória e a classificação do Goiás em cima do Itabaiana, pela Copa do Brasil. Jogando com um regulamento considerado "perigoso" pelo próprio treinador, o Verdão se sobressaiu, goleou o time sergipano e se classificou com méritos para a segunda fase.

Feliz pelo poder de reação da equipe, Kleina destacou a postura séria dos jogadores na partida e considera que seu elenco está "maduro": "Viemos precavidos. Nossa equipe está bem madura nesse sentido. Uma coisa que nós estamos tentando é não entrar para jogar com o regulamento na mão. Não podemos perder nossa identidade, nosso DNA. Nosso futebol é de toque de bola no chão. O jogo só foi fácil porque os atletas se dedicaram".

O treinador ainda destacou o bom futebol que a equipe mostrou em um campo desconhecido como o de Itabaiana. Para Kleina, a eficiência da equipe para fazer os gols rapidamente foi de extrema importância para o time sair classificado.

"A equipe entrou competitiva, entrou ligada. Foi eficiente e conseguiu fazer os gols no primeiro tempo. Um dos gols que sofremos foi em uma bola longa. O campo é muito grande, mas a equipe se portou de uma forma boa", completou o treinador.

O próximo adversário do Goiás na Copa do Brasil será o Boa Esporte. A partida será disputada na cidade de Varginha (MG) e a data ficou definida para o dia 1º de março. A vantagem do empate acabou, e caso a partida termine com o placar igual, será decidida nas penalidades.