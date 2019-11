Resultado Palmeiras x São Bernardo pelo Campeonato Paulista (2-0)

A VAVEL Brasil agradece sua audiência, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós-jogo. Um grande abraço a todos e até a próxima.

Palmeiras é o líder do grupo C com 6 pontos e na próxima rodada enfrenta o Linense. O São Bernardo é o lanterna do grupo A com 3 pontos. Na próxima rodada faz o clássico do Abc contra o Santo André

48' FINAL DE JOGO!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS!!!

45' TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO

43' UUUUUUUH Dudu cruzou para Raphael Veiga a bola passou entre os zagueiros e o atleta quase completou para o gol

38' Keno recebe cartão amarelo por falta cometida

34' Michel Bastos finaliza de fora da área a bola passa à direita do gol

32' LINDA COBRANÇA DE JEAN O lateral cobrou rasteiro no canto esquerdo do goleiro a bola foi dormir no fundo do gol!

32' GOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!! JEAN

31' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS !! Dudu foi lançado na área e o zagueiro derrubou o atacante do Verdão!

28' Keno faz boa jogada limpa dois marcadores na hora de finalizar o atacante chutou muito fraco

27' Substituição no São Bernardo Entra: Alisson, Patrik Vieira. Sai: Rafael Costa e Walterson

25' Substituição no Palmeiras : Entra: Keno. Sai: Moisés

20' Jean fez jogada pela direita e cruzou dentro da área, a bola chegou até a segunda trave e Dudu empurrou para o gol

20' GOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!! DUDU

14'Substituição no Palmeiras Entram: Michel Bastos e Raphael Veiga Sai: Róger Guedes e Guerra

9' ESPAAAAAAAAALMA FERNANDO PRASS!! Rafael Costa finaliza de longe o goleiro faz linda defesa, salvando o time

7' NÃO FERNANDO PRASS!! Edu Dracena recuou para o goleiro que foi sair jogando ele tocou nos pés do atacante do Bernô e a bola bateu na trave e saiu

4' Róger Guedes recebeu de Moisés e chutou à direita do gol

2' Moisés carimbou a bola na defesa adversária

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

46' ESPAAAAAAALMA DANIEL!!! Dudu pela esquerda tocou para Moisés que mandou um foguete na intermediária e o goleiro fez boa defesa

45' Dois minutos de acréscimo

44' Zé Roberto chutou na meia lua o goleiro fez grande defesa

42' LINDA JOGADA DE DUDU!! O capitão do Palmeiras arrancou pela esquerda entrou na área entortou o zagueiro e tocou para Róger Guedes mas Anderson cortou

39' Dudu cruza a bola vai para escanteio

35' FEEEEERNANDO PRAAASSS!! Edno cobra falta na meia lua e manda uma bomba para a ótima defesa do goleiro

32' Guerra tocou para Róger Guedes que invadiu a área e rolou para Dudu que mandou um foguete, a bola desviou no zagueiro e foi para escanteio

26' Felipe Melo lançou Róger Guedes por trás da zaga o goleiro saiu da área e tirou a bola

23' UUUUUH Jean cruzou rasteiro para Guerra que finalizou à direita do gol

21' Dudu lançou Róger Guedes que cruzou nas mãos do goleiro

17' NÃO DUDU!! Willian lançou para Moisés que ajeitou para Dudu que na entrada da área mandou a bola longe do gol

15'Walterson finaliza rasteiro, Fernando Prass faz a defesa sem grandes dificuldades

12' UUUUUUUH Breno avança pela direita e cruza na área na cabeça de Edno que desvia, a bola passa perto do gol

9' SALVA ANDERSON CONCEIÇÃO O zagueiro cabeceou a bola errado e Willian dominou invadiu a área, na hora de fazer o gol, o zagueiro recuperou e deu um carrinho cortando o chute

9' Moisés cobra lateral na área, a zaga corta, na sobra Jean cruza para Edu Dracena que estava em posição irregular

8' Dudu cobra falta a zaga afasta pela lateral

7' Róger Guedes rouba a bola no campo de ataque e parte ao ataque e sofre falta

5' Em cobrança de escanteio ensaiada, Rodolfo, dentro da área, mandou uma bomba, a bola passou por cima do gol

4' Vitor Hugo tocou errado nos pés de Edno mas o zagueiro se recuperou e jogou para lateral

2' UUUUUUH Dudu cobra escanteio Dracena sobe de cabeça e o goleiro espalma

1' Róger Guedes desce pela direita e cruza, a defesa desvia e a bola vai para escanteio

0' COMEÇA O JOGO

Hino Nacional Brasileiro é executado no estádio

Times estão em campo!!

As duas equipes voltam para o vestiário para os últimos ajustes

Palmeiras aquece no gramado do Allianz Parque

São Bernardo escalado: Daniel; Eduardo, Edimar, Anderson Conceição e Breno; Vinícius Kiss, Geandro e Rafael Costa; Walterson, Edno e Rodolfo

Os jogadores do São Bernardo fazem aquecimento no gramado

Palmeiras escalado : Fernando Prass, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Zé Roberto; Felipe Melo, Moisés , Guerra, Róger Guedes e Dudu; Willian

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora Palmeiras x São Bernardo ao vivo e em tempo real. O jogo marca a terceira rodada no Campeonato Paulista 2017. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no estádio Allianz Parque. Fique conosco!

O Palmeiras relacionou 23 jogadores para a partida:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Meio-campistas: Felipe Melo, Guerra, Moisés, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Róger Guedes, Rafael Marques e Willian

Fique de Olho Palmeiras: Dudu. é o centro das atenções no Palmeiras. Capitão, um dos melhores do último Brasileirão e com moral lá no alto, devido ao gol pela Seleção Brasileira, o camisa 7 do Verdão promete fazer uma ótima temporada e ajudar o time a voltar a conquistar o torneio após nove anos.

Fique de Olho São Bernardo: Edno. O experiente atacante começou muito bem 2017, o jogador disputou dois jogos e marcou dois gols. Edno é a referência no ataque do Bernô

O São Bernardo convocou 20 jogadores para a partida

Goleiros: Daniel e Luiz Daniel

Laterais: Breno e Eduardo

Zagueiros: Anderson Conceição, Edimar e João Francisco.

Volantes: Geandro, Tulio, Willian e Vinícius Kiss

Meias: Fellipe Mateus, Marcinho, Patrick Vieira e Rafael Costa.

Atacantes: Alyson, Edno, Paulo Marcelo, Rodolfo e Walterson.

Palmeiras e São Bernardo se enfrentaram ao vivo apenas 5 vezes na história, o Verdão domina todo o histórico de confronto com cinco vitórias marcando 10 gols e não sofreu nenhum gol.

Palmeiras tem três desfalques para o jogo, o meia Tchê Tchê e o lateral Fabiano estão lesionados; Egídio está com sobrecarga muscular e ficará de fora da partida.

Já o São Bernardo recebeu o São Bento em casa e venceu por 2 a 1. Na primeira rodada o Bernô perdeu para o Novorizontino por 3 a 2

Na última rodada o Palmeiras foi até Itú enfrentar o Ituano e perdeu por 1 a 0. Gol marcado por Guty

Já o São Bernardo vem de uma boa campanha no Paulistão do ano passado, a equipe chegou na segunda fase e foi eliminada pelo próprio Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0 nas quartas de final

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras entra como um dos favoritos ao título paulista – campeonato que não vence desde 2008. A equipe mudou de técnico. Cuca deu lugar a Eduardo Baptista, mas a base do time foi mantida. Além disso, novos atletas chegaram, como os badalados Felipe Melo e Alejandro Guerra.