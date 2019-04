Invictos, Flamengo e Madureira duelam pela liderança do Grupo B da Taça Guanabara

Após bater o América-MG por 1 a 0 e avançar para as quartas de final da Primeira Liga, o Flamengo volta as atenções para a Taça Guanabara. O rubro-negro carioca enfrenta o Madureira neste domingo (19), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 17h. A partida será a última da fase de grupos da competição e define o líder do Grupo B.

Em primeiro lugar com quatro vitórias consecutivas, o rubro-negra só depende de um empate para manter a liderança. Já o Tricolor Suburbano é vice-líder com três vitórias e um empate, precisando da vitória. As duas equipes já estão classificadas para as semifinais, mas o clima não é de jogo para cumprir tabela. A expectativa é de uma partida emocionante e com cara de decisão.

Embalado por um ótimo início de temporada, o Flamengo, que eliminou o Botafogo no último domingo, entrará em campo confiante e motivado a manter a invencibilidade no campeonato. O Madureira, também invicto, é um dos destaques da competição e não será desafio fácil para o time da Gávea. A equipe que terminar em segundo lugar irá enfrentar o Fluminense, líder isolado do Grupo C, na semifinal da competição.

O jogo terá duas comemorações à parte para o Flamengo. Caso entre em campo, o lateral direito Pará comemorará 100 jogos com a camisa rubro-negra. Além dele, quem também completa o mesmo número de partidas do Fla é o estádio Raulino de Oliveira.

Feliz com atuação do time B, Zé Ricardo não garante titulares no domingo

Em entrevista para o SporTV após a vitória sobre o Coelho, o técnico rubro-negro elogiou a atuação dos reservas e brincou que poderia entrar em campo com até 14 titulares. Um dos jogadores mais elogiados por Zé Ricardo foi o meia Mancuello. Ele afirmou que desde o ano passado tenta encaixar o atleta na equipe, mas encontrava dificuldade:

“O Mancuello, desde o ano passado, queria dar uma oportunidade para ele, mas era difícil porque a equipe tinha encontrado uma forma equilibrada de jogar. O Mancu me deixa com uma pulga atrás da orelha. A gente trouxe o Mancuello depois das férias para uma conversa e ele se colocou à disposição. E como ele é um jogador inteligente, está se adaptando muito bem ali. Espero que ele possa dar mais qualidade ao nosso meio, que já tem o Diego, o Willian Arão e o Rômulo”, disse.

Sobre a equipe que vai enfrentar o Madureira no domingo, Zé Ricardo não garantiu que vai utilizar todos os titulares. O treinador, porém, terá duas ausências confirmadas. Com desconforto no adutor esquerdo, Orlando Berrío ficou no Rio de Janeiro para realizar fisioterapia e fortalecimento muscular, assim como Leandro Damião, que se recupera de pancada sofrida no tornozelo direito.

Forte no Estadual, Madureira promete jogo duro

O Tricolor Suburbano é a surpresa do estadual. Vice-líder do Grupo B com 10 pontos, o Madureira venceu o Botafogo, furou o bloco dos quatro grandes do Rio e está invicto na competição. Já classificado para a semifinal, o time entra em campo para lutar pelo primeiro lugar do grupo. As atuações consistente e a boa campanha do adversário preocupam os jogadores da Gávea.

O volante Willian Arão vê o Madureira como um oponente perigoso, mas confia no desempenho da equipe rubro-negra: “O Flamengo sabe que vai encontrar muitas dificuldades pela qualidade do time montado pelo Madureira. É um adversário muito perigoso, que está muito bem na competição e que vai querer se impor para terminar a fase em primeiro lugar. Trata-se de um confronto decisivo sim e por isso mesmo o estamos encarando dessa maneira. Tenho convicção de que vamos conseguir ter um bom desempenho.”

O lateral-direito Pará fez coro ao companheiro e destacou a importância de se impor dentro das quatro linhas:

"O Madureira já venceu o Botafogo e ainda está invicta na competição. Isso mostra que o grupo montado por eles tem qualidade e acabou se entrosando rapidamente. Pode ser um dos jogos mais complicados que vamos ter neste Estadual e por isso mesmo não podemos pensar em facilidades. Alguns times de menor investimento não conseguiram fazer boas equipes, mas com certeza esse não é o problema do Madureira, que já tem uma tradição grande no Campeonato Carioca e que veio muito forte esse ano, para brigar por títulos. O Flamengo vai precisar saber se impor", concluiu.