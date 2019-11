Resultado e gols jogo Flamengo 4x0 Madureira no Campeonato Carioca 2017

Leitor amigo, obrigado por acompanhar conosco mais um jogo ao vivo pelo Vavel BRASIL! Boa noite e até a próxima!

0x3 Mancuello

19:04 No outro jogo da chave, fechando o grupo B, o Botafogo venceu o Boavista de virada em Bacaxá, por 3x2.

19:03. Com a goleada, o Fla confirma a condição de melhor ataque da Taça Guanabara, com 17 gols em 5 jogos. A melhor defesa é a do Flu, que ainda não sofreu gols

19:01. Ambas as semi-finais ocorrerão no sábado(25), com estádio a definir

19:00. Guerrero provoca o rival na entrevista após o jogo: "O Fla sempre entra como favorito contra o Vasco."

18:58. Paquetá sobre o gol: "Se foi mais bonito (que o gol de Gustavo Scarpa, do Flu, no meio da semana), não sei, mas também não importa. Se me indicarem para o Puskas seria muito bom, mas deixo para vocês decidirem."

18:57. Nas semi-finais, o Fla pega o Vasco com a vantagem do empate. O Madureira encara o Flu, com vantagem para o rival

PRRIIII!! APITA O JUÍZ!! FIM DE JOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA!

Torcida do Fla grita "Olé", esperando o jogo acabar

43' UUH! Julio Cesar levanta a bola para área, mas Soares cabeceia para fora

Torcida do FLa comemora muito no momento! Temos cerca de 8.000 torcedores no Raulino de Oliveira nessa noite

Escanteio mal cobrado. Bola do Madureira

39' UHHH!! Vizeu recebe na área, gira e finaliza, mas Rafael põe pra escanteio

Paquetá faz o lançamento para Mancuello, o goleiro corta de carrinho na entrada da área, mas a bola sobra para o próprio meia da base rubro-negra que bate de primeira, por cobertura. A bola sobe e morre mansamente no canto esquerdo. Chute milimétrico!

36' GUARDOOOOU!! E É DE PLACA!!!!! PAQUETÁ!!!

33' UUHH!! Após sobra de escanteio, Éverton cruza na cabeça de Gabriel, mas o camisa 17 finaliza mal, em cima do zagueiro. Na sobra, Vizeu ainda cabeceia para fora

32' Mancuello cobra na cabeça da barreira. Na sobra, Soares põe pra escanteio

30' Felipe Vizeu domina a bola na entrada da área e é derrubado, Grande chance na cobrança de falta!

29' O Fla desacelera no momento, já com larga vantagem

Diego sai ovacionado pela torcida do Fla

ÚLTIMAS SUBSTITUIÇÕES DO JOGO! PELO FLA, SAI: DIEGO ENTRA: GABRIEL PELO MADUREIRA, SAI: ESQUERDINHA ENTRA: SOARES

Felipe Vizeu faz linda jogada pela esquerda e rola para Mancuello, que só teve o trabalho de escorar para o gol!

22' GUARDOOOU!! É DO FLAMENGO! MANCUELLO!!

Guerrero senta no banco com uma bolsa de gelo na parte posterior da coxa esquerda

SUBSTITUIÇÃO NO FLA! SAI: GUERRERO ENTRA: FELIPE VIZEU

SUBSTITUIÇÃO NO FLA! SAI: WILLIAN ARÃO ENTRA: LUCAS PAQUETÁ

------------------------------- Parada técnica ----------------------------------

Trauco faz lindo lançamento para Guerrero, que ganha do marcador e bate firme. 2x0!

19' GUAAARDOOOU!!! É DO FLAMENGO! GUERRERO!!

SUBSTITUIÇÂO NO MADUREIRA! SAI: WANDERSON ENTRA: WALNEY

CARTÃO AMARELO PARA DIEGO!

16' Guerro cobra na barreira. Na sobra, Diego faz falta para parar o contra-ataque

15' Trauco encontra Guerrero na entrada da área e o atacante é derrubado. Grande chance para o Fla na bola parada!

Fla tem a bola e tenta pressionar, mas não cria chances de perigo

O jogo esfria no momento

6' AAHH! Éverton faz boa jogada pela esquerda e cruza para Guerrero, o peruano gira bem, mas bate travado.

5' Que beleza! Trauco consegue lindo drible da vaca em Ruan, mas o lateral do Madureira se recupera e corta o cruzamento do peruano

4' UUUHHH!!! Arão erra passe fácil, Julio Cesar recebe e cruza para Esquerdinha cabecear livre, no travessão! Quase o gol de empate!

3' Esquerdinha finaliza fraco e Muralha encaixa sem dificuldades

2' UHH!! Mancuello e Guerrero fazem linda tabela, mas o peruano é travado na hora da finalização

PRRII!! APITA O JUÍZ!! COMEÇA O JOGO EM VOLTA REDONDA!!

18:06. P.C. Gusmão coloca Vitinho no lugar de Luciano. No fla não houve mudanças

18:05. O Madureira já está no gramado. O time do Fla esta voltando nesse momento

18:03. O Fla deu cinco finalizações no primeiro tempo, contra três do Madureira

18:02. Diego chega ao seu terceiro gol pelo Fla na temporada. O camisa 35 é o vice artilheiro do time no ano

APITA O JUIZ! FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA!

O Camisa 35 roubou a bola na entrada da área, cortou o marcador e bateu no ângulo. Belo gol!

45' GOOOOOOL!! DO FLAMENGO!!! DIEGO!!

43' TA EXPULSO!! ALEX MORAES FAZ FALTA EM DIEGO PARA PARAR O CONTRA ATAQUE, RECEBE O SEGUNDO AMARELO E ESTÁ FORA DA PARTIDA!

43' UHH! Julio Cesar bate de longe e Muralha se atrapalha, mas consegue espalmar para o lado

42' Que isso?! Mancuello cobra mal a falta e isola a bola

41' Guerrero rola para Arão, que é derrubado próximo ao bico direito da grande área. Chance de pingada.

38' UUHH!! Éverton recebe na esquerda, corta bem para o meio, mas bate fraquinho, com a perna ruim, para defesa fácil de Rafael.

36' O jogo desacelera no momento

33' Diego recebe passe de cabeça e cai dentro da área, mas o juíz manda seguir, O camisa 35 não reclamou.

29' Impedimento! Diego faz bom passe para Guerrero dentro da área, mas o peruano estava em posição irregular

27' AHH!! Pará faz lindo lançamento para Mancuello na esquerda. O argentino domina no peito mas bate mal, a direita do gol do Madureira

26' UUHHH!!Após sobra, Pará cruza da direita e Guerrero finaliza de primeira para grande defesa de Rafael!

25' Diego cobra e o goleirão afasta

25' Diego domina pela esquerda e a zaga põe pra linha de fundo. Décimo quarto escanteio

24' Julio Cesar rouba bola na intermediárea mas chuta muito mal. Tiro de meta para o Fla

CARTÃO AMARELO PARA GUERRERO POR RECLAMAÇÃO!

O Fla tem, até agora, 63% de posse de bola e 13 escanteios batidos!

22' Depois de mais uma blitz, com três escanteios seguidos, o juíz marca falta de Réver dentro da área

20' UHHH!! Diego cobra direto para o gol mas o goleirão põe pra linha de fundo!

O Fla tem a bola e pressiona até aqui, mas sem criar grandes oportunidades. Já são 9 escanteios no jogo!

------------------------ PARADA TÉCNICA ----------------------------------

20' Diego bate e a zaga corta pela linha de fundo.

19' Pará tabela com Arão pela direita, faz o cruzamento e ganha outro escanteio

CARTÃO AMARELO! ALEX MORAES FAZ FALTA DURA POR TRÁS EM GUERRERO E É ADVERTIDO!

15' AAHHH! Julio Cesar recebe lindo lançamento por trás da zaga, mas Muralha chega antes e põe pra lateral.

13' A zaga tira mais uma vez. No rebote, Arão vira o jogo para Mancuello, mas o argentino não consegue dominar

12' Trauco recebe pela esquerda e a defesa corta. É o sétimo escanteio do time no jogo!

10' Diego cobra e a defesa corta mais uma vez. Na sobra, Trauco joga pra lateral

9' Diego levanta e a zaga afasta. Mais um escanteio

8" Éverton rouba a bola pela esquerda e cruza travado. Mais um escanteio!

7' AAHH!! Em jogada bem trabalhada, Vaz faz lindo passe para Éverton, que dribla o marcador e cruza procurando Mancuello, mas a zaga afasta

5' Wanderson faz falta dura em Rômulo

3' UUUHH!! Mancuello cobra fechado, o zagueiro desvia mal e a bola bate no travessão! Primeiro lance de perigo do jogo!

2' Diego cruza pra área e Mancuello cabeceia travado. Escanteio para o Fla

1' O Fla começa com mais posse de bola no momento

PRII!! APITA O JUÍZ! COMEÇA O JOGO!

16:59. O treinador do Madureira, P.C. Gusmão, que já treinou o Flamengo, fala sobre a partida: "Jogar contra o Flamengo sempre é uma motivação extra."

16:57. O árbitro da partida de hoje é João Batista Arruda

16:56. O Madureira vem a campo com o uniforme verde e branco, ao inves das suas cores tradicionais, em homenagem à Escola de Samba Império Serrano, "vizinha de bairro"

16:54. O time do Fla está entrando no gramado. O Madureira ainda não apareceu em campo

16:48. O Estádio vai enchendo aos poucos, mas a expectativa não é de um grande público. Faz 35 graus nesse momento, em Volta Redonda

16:47. O atacante Souza Caveirão, principal reforço do Madureira para a competição, foi poupado do jogo de hoje, desgastado pela sequência de partidas do tricolor

16:40. Os reservas do Madureira são: Jonathan (12), Fabio Braz (13), Walney (14), Jeferson Maranhão (15), Vitinho (16), Maza (17) e Soares (18)

16:34. Os 11 titulares do tricolor suburbano para essa partida são:

Rafael (1) - Ruan (2), Alex Moraes (3), Jorge Felipe (4) e Welington Saci (6) - Diego Guerra (5), Rezende (7), Wanderson (8) e Esquerdinha (10) - Julio Cesar (9) e Luciano (11)

16:32. O Madureira também já está escalado!

16:30. No banco o Fla conta com Thiago (44), Juan (4), Renê (6), Marcio Araújo (8), Lucas Paquetá (39), Gabriel (17) e Felipe Vizeu (47)

16:27. Os rubro-negros vem a campo com:

Alex Muralha (38) - Pará (21), Réver (15), Rafael Vaz (33) e Trauco (13) - Rômulo (27), Arão (5) e Diego (35) - Mancuello (11), Guerrero (9) e Éverton (22)

E o Flamengo já está escalado para a partida!

Ainda sobre os confrontos diretos. A última vitória do tricolor suburbano sobre o Fla foi justamente no primeiro jogo da final da taça Guanabara, há 10 anos atrás.

No confronto direto, a vantagem dos rubro-negros é enorme. São 102 vitórias do Fla contra apenas 14 do Madureira em 144 jogos. A última partida entre eles foi pelo campeonato carioca do ano passado, com vitória do time da gávea por 1x0.

O Madureira, por sua vez, tem um fato curioso. Apesar de ser o segundo melhor ataque da chave, com 5 gols, o time não tem nenhum artilheiro específico. Jefferson Maranhão, Souza e Douglas Lima fizeram marcaram para os tricolores, que ainda teve dois gols contra ao seu favor.

O Flamengo contará com a volta de seu artilheiro Paolo Guerrero, poupado junto com outros oito titulares na última partida. O peruano tem 5 gols em 4 jogos, atrás apenas do atacante Max, da Cabofriense, com 8 tentos

Ola, leitor amigo! Acompanhe conosco todos os lances do duelo entre Flamengo x Madureira ao vivo, válido pela quinta rodada do grupo B da taça Guanabara.

O jogo acontecerá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 17h00, horário de Brasília. Siga o lance a lance da partida na VAVEL Brasil.

No duelo preliminar deste sábado, Fla e Madureira se enfrentaram ao vivo pelo campeonato carioca sub-20, na Gávea, com vitória dos rubro-negros por 3x1.

A partida Flamengo x Madureira terá um gosto especial para o lateral Pará, do Flamengo. O camisa 2 fará seu centésimo jogo pelo Flamengo, com 3 gols marcados. Essa também será a centésima partida do Fla no Raulino de Oliveira, onde o time tem ótimo retrospecto.

Baixas do elenco em Flamengo x Madureira ao vivo hoje: O Fla não contará com os atacantes Berrío e Leandro Damião, que saíram machucados da última partida contra o América-MG. Conca, Éderson e Thiago Santos seguem no Departamento Médico, sem previsão de estreia na temporada

Pra ficar de olho no jogo hoje: O Madureira tem, como um de seus principais jogadores, o atacante Souza "Caveirão", velho conhecido da torcida do Fla. O centro-avante jogou pelo rubro-negro entre 2006 e 2008, marcando 32 gols em 87 jogos. Dois deles, inclusive, na final de 2007 contra o tricolor

O duelo também será interessante por promover o confronto entre o melhor ataque (do Fla, com 13 gols) e a melhor defesa (do Madureira, com apenas 1 gol sofrido) do grupo B até aqui

Jogos Flamengo x Madureira para a história: Sem dúvida nenhuma os jogos mais importantes entre Flamengo e Madureira na história foram os que decidiram o título da taça Guanabara de 2007, na época disputada em duas partidas. No primeiro confronto, o tricolor suburbano venceu o Fla por 1x0 em pleno Maracanã e com um jogador a menos. No segundo jogo, porém, o rubro-negro fez valer o seu melhor elenco e goleou os rivais por 4x1, ficando com o título da competição.

Para terminar em primeiro lugar da chave, o Flamengo precisa pelo menos empatar a partida deste domingo contra o Madureira. Para o tricolor, só a vitória interessa. O líder do grupo pegará o Vasco nas semi-finais, já o vice, pegará o Fluminense, que tem 100% de aproveitamento no campeonato até aqui. A vantagem do empate, logicamente, será do Flu, primeiro colocado do grupo C.

Os dois times jogam pelo simbólico título de campeão do grupo B da Taça Guanabara, bem como a vantagem do empate nas semi-finais da competição

O Madureira também vem empolgado. O time tem três vitórias e um empate, e está invicto até aqui na competição. A equipe vem de um 0x0 contra o Nova Iguaçu

O Flamengo vem embalado para esse jogo. Com seis vitórias nos seis primeiros jogos da temporada, o rubro-negro não tinha início de temporada tão bom desde 2011. No último jogo, a equipe derrotou, pela taça da Primeira Liga, o América-MG por 1x0