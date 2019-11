Resultado Passo Fundo x Internacional pelo Campeonato Gaúcho 2017 (2-2)

Agradacemos pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Gaúcho no site da VAVEL Brasil. Em breve sairá o pós jogo e toda a repercussão do empate entre Passo Fundo e Internacional. Tenham todos uma excelente noite!

O próximo compromisso do Internacional é pela Copa do Brasil. Quarta-feira (22) o Colorado recebe o Oeste no Beira Rio. Pelo estadual o Inter volta a campo somente no sábado (25). Também em casa o Inter encara o Brasil de Pelotas.

O Passo Fundo volta a campo pelo Gauchão no próximo sábado (25). Fora de casa o time vai encarar o Juventude.

Com o resultado final o Passo Fundo permanece na 9ª colocação, agora com quatro pontos. O Internacional também não mudou de lugar na tabela. Com três pontos o Colorado é o 10º colocado. Porém, ainda pode perder a posição caso o São José vença o Grêmio na Arena.

O Internacional segue sem vencer no Campeonato Gaúcho de 2017.

PASSO FUNDO E INTERNACIONAL EMPATAM EM UM BOM JOGO NO VERMELHÃO DA SERRA.

90+4' FIM DE JOGO NO VERMELHÃO DA SERRA.

90+3' GOOOOOOOOOL DO PASSO FUNDO! SAIMON. Após cruzamento para a área, o zagueiro do Passo Fundo subiu para empatar no final da partida. 2 a 2.

90' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO SEGUNDO TEMPO.

CONFUSÃO! APÓS CONFUSÃO NA LATERAL, ÁRBITRO EXPULSA XARO, DO PASSO FUNDO, E BRENNER, DO INTERNACIONAL.

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! Sai: Valdívia. Entra: Eduardo Henrique.

CARTÃO AMARELO PARA CARLINHOS, por demorar para cobrar o lateral.

SUBSTITUIÇÃO NO PASSO FUNDO! Sai: Sosa. Entra: Anderson Paraíba.

74' Xaro cobrou a falta com perigo, mas foi para fora. Tiro de meta.

73' FALTA PARA O PASSO FUNDO. PODE LEVAR PERIGO.

69' GOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! MAIS UMA VEZ BRENNER. O jogador recebe a bola, faz o giro e tira do goleiro para colocar o Inter na frente do Passo Fundo. Vira o Inter 2 a 1.

67' DANILO FERNANDES! Após bom cruzamento de Xaro, Brandão desvia a bola em direção ao gol e o goleiro Danilo faz "um milagre" evitando o gol do Passo Fundo.

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! Sai: Carlos. Entra: Diego.

SUBSTITUIÇÃO NO PASSO FUNDO! Sai: Gênisis. Entra: Brandão.

58' Seijas tenta o cruzamento na área, mas a bola bate no jogador Sosa do Passo Fundo. Árbitro marca a falta e aplica o cartão amarelo para o jogador.

54' Seijas fica caído no gramado após choque com Saimon. Jogador recebe atendimento e já está tudo bem.

52' LONGE! Saldanha avançou em direção ao gol e soltou a bomba, mas mandou longe do alvo. Tiro de Meta para Danilo Fernandes.

50' CARTÃO AMARELO PARA SALDANHA. Jogador recebe o amarelo após chutar a bola para longe depois do apito do árbitro.

47' GOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL. BRENNER, COBRANDO PÊNALTI DEIXA TUDO IGUAL NO JOGO. 1 A 1.

46' CARTÃO AMARELO PARA MAICON, do Passo Fundo.

46' PÊNALTI PARA O INTERNACIONAL. APÓS CRUZAMENTO DE JUNIO, ROBERSON É DERRUBADO NA ÁREA.

45' Rola a bola para o segundo tempo.

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: SAI: ANSELMO. ENTRA: ROBERSON.

INTERVALO | As principais jogadas do Passo Fundo no primeiro tempo passaram por Xaro.

INTERVALO | Internacional vai chegando ao quarto jogo sem vencer no Campeonato Gaúcho.

45+1' FIIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO. PASSO FUNDO 1 X 0 INTERNACIONAL.

45' UM MINUTO DE ACRÉSCIMO NO PRIMEIRO TEMPO.

43' Boa tabela de Carlinhos com Seijas. O lateral colorado cruza na área, mas a zaga do Passo Fundo consegue afastar o perigo.

38' Mais uma vez Xaro pela esquerda. O lateral do Passo Fundo faz bom cruzamento para Mikael, que erra na hora do cabeceio.

38' Gênisis lança Salndanha que tenta dar um chapéu em Paulão, mas o zagueiro conseguiu afastar o zagueiro colorado.

35' Junio invade a área, caiu e pediu o pênalti. O arbitro não marcou nada. Segue o jogo.

31' Passo Fundo tentava um contra-ataque. Gênisis foi derrubado por Junio. O jogador colorado recebe o cartão amarelo.

30' Xaro faz bom cruzamento na área e Maicon manda de cabeça para o gol, Danilo faz a defesa.

28' Colorado encontra muitas dificuldades em sair para o jogo. Valdívia e Seijas não estão conseguindo criar as jogadas.

19' CARTÃO AMARELO PARA ANSELMO, do Internacional.

17' Passo Fundo não diminuiu o ritmo após o gol. Equipe da casa vai pressionando o Internacional, que vai errando muitos passes.

14' O resultado parcial vai colocando o Passo Fundo na 3ª colocação do gauchão. Inter entra na zona de rebaixamento.

11' GOOOOOOOOOOL DO PASSO FUNDO! Xaro cobra a falta e encontra a cabeça de Rodolfo Mol, que subiu sozinho e mandou para o fundo das redes. Passo Fundo 1 x 0 Internacional.

10' Passo Fundo tenta chegar na frente, mas Charles comete falte sobre Mikael.

9' Xaro faz grande jogada pelo lado esquerdo, dribla o marcador e bate em gol. Danilo Fernandes segurou o chute.

8' Seijas arrisca um chute de longe e assusta o goleiro Fernando, que fez a defesa.

6' Após bate e rebate na entrada da grande área, Paulão arriscou um chute, mas a bola foi por cima do gol. Tiro de meta para Fernando.

5' Carlinhos cobra lateral buscando Brenner dentro da grande área. Afastou a defesa do time da casa.

5' Internacional vai tentando achar espaços, mas Passo Fundo está bem fechado no campo de defesa.

1' Passo Fundo faz marcação alta e obriga Anselmo a dar um balão para o ataque.

0' Bola Rolando para Passo Fundo x Internacional.

16:51 | Equipes entram no gramado nesse momento. Já já rola a bola em Passo Fundo.

16:33 | Equipes vão realizando o aquecimento no gramado do estádio Vermelhão da Serra.

Arbitragem: Jonathan Pinheiro, auxiliado por Alduino Mocelin e Michael Stanislau.

Passo Fundo x Internacional AO VIVO.

Confira o que disse Paulo Bento, técnico do Passo Fundo: "Atuando em casa, nós temos que mudar um pouco nossa maneira de jogar, porque temos ambições contra o Inter. Se lá contra o Grêmio a gente queria neutralizá-los, tentando um empate pelo menos, aqui não. Aqui teremos que buscar a vitória a todo custo. Mas claro, sabendo e respeitando a qualidade do Inter", declarou o treinador.

Após o treinamento desta manhã e assim divulgada a lista de convocados, foram confirmadas as ausências de mais três jogadores. Alemão, Uendel e Rodrigo Dourado ficaram fora da lista de relacionados e estarão ausentes da partida contra o Passo Fundo. Entre a lista dos ausentes, também consta o nome de D'Alessandro, baixa já confirmada anteriormente por Antônio Carlos Zago.

Buscando uma crescente na tabela e a segunda vitória no campeonato, o time de Paulo Porto acredita que para vencer o Internacional, será necessária uma mudança de postura da equipe.

O Internacional ainda não venceu no Campeonato Gaúcho. Na última rodada o time comandado por Antônio Carlos Zago empatou em 1 a 1 com o Caxias no estádio Beira Rio.

Na última rodada o Passo Fundo perdeu para o Grêmio fora de casa.

Escalação do Esporte Clube Passo Fundo: FERNANDO JUNIOR; XARO, SOSA, RODOLFO MÓL, GUSTAVO MIRANDA E MAICON; JESSÉ, POSSEBON,, GÊNESIS E MIKAEL; SALDANHA.

Passo Fundo x Internacional ao vivo online com a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017! O jogo começa às 17h no estádio Vermelhão da Serra em Passo Fundo.