Resultado e gols Linense 0x4 Palmeiras no Campeonato Paulista 2017

0x4 Barrios

0x3 Michel Bastos

GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

DO PALMEIRAS



Michel Bastos



Linense 0 x 3 Palmeiras

0x2 Raphael Veiga

Tá aí, o segundo gol do jogo! Passe para Raphael Veiga e é caixa. Linense 0 X 2 Palmeiras.

0x1 Dudu para Willian

Palmeiras relacionou 23 jogadores para a partida :

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Mina, Victor Hugo, Thiago Martins e Antônio Carlos

Meio-campistas: Felipe Melo, Moisés, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Barrios, Róger Guedes, Rafael Marques e William

O Palmeiras é líder do grupo C com 6 pontos na frente de Santo André com 5, Novorizontino com 4 e São Bento, lanterna do grupo que ainda não pontuou

O Linense tem três pontos e é o vice-líder do Grupo B, atrás do São Paulo com 6 pontos e à frente de RB Brasil e Ferroviária, os dois empatados com um ponto

Palmeiras e Linense ja se enfrentaram 16 vezes , o Palmeiras tem a vantagem de 12 vitórias, um empate e o Linense venceu três jogos

O Palmeiras não poderá contar com quatro jogadores, Edu Dracena, e Guerra foram poupados. Fabiano , Tchê Tchê e Arouca estão lesionados. Egídio após ser poupado com dores musculares volta a ser relacionado

Já o Verdão se recuperou na última rodada, a equipe comandada por Eduardo Baptista venceu em casa o São Bernardo por 2 a 0.

Na última rodada o Linense perdeu para o Mirassol por 3 a 1 jogando fora de casa.

Linense na temporada passada garantiu a classificação para a disputa da séria A 1 do Paulistão ficando na 12º colocação na temporada passada.

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras entra como um dos favoritos ao título paulista – campeonato que não vence desde 2008. A equipe mudou de técnico. Cuca deu lugar a Eduardo Baptista, mas a base do time foi mantida. Além disso, novos atletas chegaram, como os badalados Felipe Melo e Alejandro Guerra.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora Palmeiras x Linense ao vivo e em tempo real. O jogo marca a quarta rodada no Campeonato Paulista 2017. A bola rola às 17h00 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa. Fique conosco!