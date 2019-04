Zé Ricardo elogia Guerrero e deixa de lado tabu contra o Vasco: "O que passou, passou"

O Flamengo enfrentou o Madureira na noite deste domingo (19), em mais uma partida válida pelo Campeonato Carioca. O time rubro-negro goleou por 4 a 0, se classificando para as semifinais da Taça Guanabara.

Zé Ricardo elogiou a importância de Guerrero, demonstrou confiança nos meninos da base que atuaram no segundo tempo e enalteceu que as boas atuações da garotada são consequência do bom trabalho feito nas categorias inferiores do clube.

Ao ser questionado sobre o confronto contra o Vasco e a histórico recente entre ambos entre os dois, Zé Ricardo deixou claro que é necessário pensar no presente.

"O que passou, passou. Temos que focar na partida e na melhora da nossa performance degrau a degrau, logicamente respeitando muito a equipe do Vasco. Eles têm uma grande equipe e há jogadores chegando para fortalecer o seu grupo. Eles têm profissionais de capacidade do lado de lá. Vamos tentar neutralizar as principais qualidades do Vasco e tentar conquistar a vaga para a final. É a nossa ideia, sempre com muita humildade, respeito e trabalho", disse.

Após a partida, a coletiva de imprensa iniciou-se falando sobre o desempenho de Paolo Guerrero na partida, que vem fazendo uma ótima campanha para a temporada de 2017, com o total de 5 jogos pelo Campeonato Carioca e 6 gols.

"Falo sempre sobre a importância do Paolo. Um jogador com confiança certamente se potencializa em campo, e ele está muito confiante, alegre ao lado de seus companheiros, o que dá certo. A tendência natural é de que cada vez mais as oportunidades apareçam. Quando elas aparecerem, vamos aproveitar, pois ele é um jogador de alto nível", comentou Zé, manifestando confiança em seu centro-avante.

O treinador ainda tratou de elogiar Lucas Paquetá. Autor de um golaço neste domingo, o jovem de 19 anos quer demonstrar seu valor buscando espaço no time profissional.

"Vem treinando bem, fez um bom Sul-Americano, mas antes disso vinha merecendo oportunidade. Ele tem uma história muito bonita no clube, o conheço desde o time infantil. Teve momentos difíceis, mas os superou. Vi um dia importante para ele, que foi bem, graças a Deus. O jogo pediu uma característica de jogador mais ofensivo, a partida já estava praticamente definida, e eu dei uma chance ao Paquetá", encerrou Zé.

O próximo confronto do Flamengo é contra o Ceará, na quarta-feira (22), às 19h30, pela Copa da Primeira Liga.