Resultado Ituano x Santos pelo Campeonato Paulista (0-0)

Quando questionado sobre a partida Simeão desabafa "A gente sai com gosto amargo. O Crispim e o Romário tiveram oportunidades e acho que a gente poderia ter saído com um resultado melhor."

Com o resultado de hoje o Santos fica em 2° lugar no grupo D empatado com a Ponte Preta, ambos somados 7 pontos

"Temos bastante coisa para acertar, principalmente no que a gente deseja. Fizemos um primeiro tempo bom, faltou acertar o último passe. No segundo tempo deixamos cair, eles tiveram chances. Temos que treinar e conversar mais, na próxima partida vamos voltar a jogar o que a gente deseja." Victor Ferraz na beira do gramado.

O Santos mesmo com muita posse de bola teve poucas finalizações, a equipe sentiu os desfalques na rodada de hoje

Desde 2005 não há registo de empate entre Ituano x Santos, são 12 anos!

48' ACABOU! ITUANO 0 X 0 SANTOS

46' O time da baixada Santista tenta dar a última pressionada

44' Escanteio para o Santos e Thiago Ribeiro vai para a cobrança

43' MAIS 3 MINUTOS! A partida nesta segunda etapa vai até 48

42' Após cruzamento a bola passa por Vladimir e Yuri, mas Bassani não obteve sucesso na finalização

39' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO ITUANO! Sai Morato e entra Bassani

38' UUUHH! Thiago Ribeiro domina de direitam, finaliza mal e joga fora uma ótima das poucas chances de gol.

38' É o primeiro empate em anos no confronto Ituano x Santos

36' Bruno Henrique é o maior investimento do Santos para o campeonato

36' MEXEU O SANTOS! Sai Kayke para a entrada de Bruno Henrique

36' MAIS UM! Outro impedimento marcado em cima do jogador Copete

35' Ituano na partida cometeu 15 faltas e o Santos 8

34' MAIS UM AMARELO! Leandro Donizete recebe o cartão após reclamação

32' Dorival Jr. do banco reclama dizendo que dúvida ter sido impedimento

32' Copete recebe bola longa, mas a bandeirinha marca impedimento

32' Romarinho bate escanteio mas bola se perde na zaga

31' Posse de bola: Ituano 36% x 64% Santos

31' ESCORREGOU! Lucas Crispim se prepara para fazer o cruzamento mas escorrega na hora de se posicionar e ainda comete falta

30' Lucas Veríssimo tenta lançar para Yuri mas mais uma vez Pery intercepta a jogada

29' Arremesso para o time visitante

29' Thiago Maia passa a bola para Victor Ferraz mas Pery interrompe a jogada da dupla

28' Falta cometida por Morato

28' Leandro Donizete toca a bola para Zeca

28' Falta para a equipe do Santos bater

23' Ituano é superior no 2° tempo

22' Thiago Ribeiro manda na área e Copete sobe de cabeça mas a bola vai parar nas mãos de Fábio

22' Lucas Crispim dá trabalho para o Santos

21' O publico é de 3.564 torcedores e a renda: R$ 153.120,00

19' Santos sofre muita pressão do time do interior

19' ABRE O OLHO PEIXE! Após erro na defesa santista, Igor toca para Lucas Crispim, que mesmo pegando de mal jeito na bola, bate curvado. Vladimir faz a defesa!

18' QUAAAAAAAAAAASE ITUANO! Após o passe, Romarinho corta para o meio tenta de cobertura mas a bola bate na trave e sai

16' Vitor Bueno troca passes com Victor Ferraz próximo a área mas Simeão realiza o corte

14' MAIS UM? Cartão amarelo para o zagueiro Matheus o Ituano por conta de uma entrada perigosa no jogador do Santos

13' Santos sofre pressão do time da casa, principalmente após a entrada de Lucas Crispim

13' Crispim mostra a que veio nesse início de segundo tempo

12' Lucas Crispim bate diretamente na barreira que desvia em Peri e é escanteio

11' Bola perigosa para o Ituano bater

11' AMARELOU! Lucas Veríssimo derrubou o atacante do Ituano após bola recuada

10' Bate Thiago Ribeiro mas Matheus protege a bola para saida de Fábio

9' Escanteio para o Santos pela direita

8' Lucas Crispim é um jogador do Santos que está emprestado para o Ituano até o fim da competição estadual

8' VAI MUDAR NO ITUANO! Sai Claudinho e entra Lucas Crispim

7' VOLTOU ATRÁS O Santos ganha escanteio, mas Luiz Flávio de Olivire volta atrás e dá tiro de meta.

6' Santos cobra falta pela esquerda, na cobrança direta Fábio defende com facilidade

5' Falta de Arnaldo em cima de Vitor Bueno que fica no chão

4' Copete faz a vez do zagueirão e da perigosa cabeçada para trás

3' ?Arnaldo cruza e Yuri tira

3' Igor rouba a bola de Zeca que toca para Morato. A defesa se recupera e afasta o perigo

2' Santos inicia a segunda etapa mais solto

1' As equipes retornam sem alterações

0' ROLA O SEGUNDO TEMPO PARA ITUANO X SANTOS!

Logo estaremos de volta para o segundo tempo de Ituano x Santos ao vivo!

Com esse resultado o Santos vai a segunda colocação do grupo D

"Estamos bem, marcando em cima, agora só falta mais calma na frente do gol. (Em relação ao lance com Léo Cittadini) Foi uma dividida, o juiz achou que fui com força. Estamos bem no jogo, vamos acertar no intervalo." Claudinho, Ituano.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO NOVELLI JÚNIOR!

45' Victor Ferraz caiu e reclamou mas o juiz segue o jogo

45' Pery bem posicionado pega bem na bola mas é pressionado pela zaga santista e acaba perdendo a bola

44' Aos 44 minutos de jogo Santos faz sua 2° finalização

43' O jogo vai até 47 minutos

39' Victor Ferraz recebe passe longo mas Pery intercepta a jogada

37' Santos pressiona mas ainda sim não consegue criar grandes jogadas

36' Vitor Bueno faz o passe para Victor Ferraz, que pela direita chuta para a entrada da área do Ituano mas a zaga afasta

36' São 7 escanteios para o Santos contra 2 do Ituano

35' Victor Ferraz cruza rasteiro mas Walfrido faz o corte

33' QUASE! Simião recebe na entrada da área mas a bola bate em Lucas Veríssimo e sai para escanteio

32' 5 Finalizações do Ituano contra nenhuma do Peixe

32' Lembrando que ambas as substituições feitas nas equipes foram por conta de lesões

30' Ituano está dificultando o jogo do time da Vila Belmiro

29' Santos tem mais posse de bola na partida mas não consegue criar jogadas

29' Posse de bola: Ituano 35% x 65% Santos

28' Falta pro Santos bater

25' Outra bola longa para Copete. Thiago Ribeiro tenta passe com Copete em sua primeira participação na partida. A bola é forte demais e fica com o goleiro do Ituano

23' Yuri vem fazendo um bom início de 1° tempo

22' VAI MUDAR NO PEIXE! Sai Léo Cittadini e entra Thiago Ribeiro

20' Até agora são 5 passes errados da equipe da casa e 12 do visitante

19' Léo Cittadini volta ao gramado mancando

19' SUSTO! Morato após se livrar dos marcadores, faz boa jogada individual oferecendo perigo a zaga do Santos mas Vladimir fica com a bola!

18' Thiago Maia faz lançamento longo buscando Copete, mas o atacante não consegue chegar e a bola fica com Fábio

17' Peri avança e cruza. Lucas Veríssimo afasta

16' AMARELOU! Claudinho leva cartão amarelo por dividia com Léo Cittadini

16' Léo Cittadini sai de maca do gramado

14' Provavel substituição no Peixe.

14' Jogo paralisado, falta de Claudinho em Léo Cittadini

13' Copete manda bola na pequena área mas Mateus Ferreira faz a interceptação para linha de fundo

11' A equipe de Dorival Jr. busca falhas da defesa do Ituano

11' Santos bate mas é tiro de meta para o Ituano

11' Escanteio para o Santos cobrar

10' Com 10 minutos de partida o Ituano dificulta muito as jogadas do Santos

9' IMPEDIDO! Kayke recebe bola longa, mas é marcado impedimento

7' Guilherme chora no banco de reservas após substituição. Jogador torceu o joelho em dividida com Victor Ferraz.

6' VAI MUDAR! Na equipe do Ituano sai Guilherme para a entrada de Romarinho

4' Na dividida com com Victor Ferraz Guilherme fica caído no gramado

5' Santos pressiona com Thiago Maia

1' Arnaldo manda bola na área do Ituano mas o zagueirão Yuri afasta!

0' Ituano já chegou na área do Santos! Após saída rápida pela direita, Igor faz jogada individual, abre e bate mas o goleiro Vladimir faz a defesa.

ROOOOOOOOOOOOOOOLA A BOLA NO CAMPEONATO PAULISTA!

"Tentar ter o time com uma mobilidade maior, Kayke tem essa característica de se movimentar. Espero que ele estreie bem e faça um bom jogo. Hoje temos nove jogadores fora de combate, mas acho que a equipe está bem e espero que a gente faça um jogo melhor que o anterior." Dorival antes do início da partida.

Santos x Ituano: : 18 vitórias, 7 empates e 3 derrotas.

O resultado da partida de hoje é muito importante para o time da Vila que vem de 2 derrotas seguidas.

As equipes estão finalizando o aquecimento para dar inicio a partida às 21h30.

Times em campo para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Começa agora a transmissão ao vivo de Ituano x Santos pelo Campeonato Paulista!

O estádio Novelli Júnior será o palco da partida entre Ituano x Santos, válida pela 5° rodada do Campeonato Paulista.

Guia VAVEL do Paulistão 2017

O Santos é o atual bicampeão do Campeonato Paulista. A equipe da baixada Santista iniciou bem a competição mas foi colecionando alguns deslizes até chegar essa rodada. Perdendo de 3x1 para o São Paulo e 1x0 para a Ferroviária na rodada passada, ambas as partidas na Vila Belmiro.

Confira a lista completa dos principais ganhadores da competição estadual:

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Corinthians 27 Palmeiras 22 Santos 22 São Paulo 20

Contando com 2017, o Campeonato Paulista se faz presente em sua 124º edição. A competição existe antes mesmo de muitos clubes grandes serem fundados, sua primeira edição foi em 1902.

O Campeonato Paulista, popularmente chamado de Paulistão, é a primeira competição anual dos clubes profissionais. Sendo dividido em 3 divisões, série A1, A2 e A3.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Ituano x Santos válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2017. Fique conosco nesta grande partida!