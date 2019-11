Jogo Cruzeiro x São Francisco na Copa do Brasil 2017

O carnaval está chegando, mas antes é o bloco da Copa do Brasil é que irá desfilar pelos gramados. Nesta quarta-feira (22), o Mineirão recebe o duelo inédito entre Cruzeiro e São Francisco-PA, pela segunda fase da competição nacional.

A Raposa chega embalada: ainda não perdeu em 2017. No último fim de semana, empatou com a URT, por 1 a 1, pelo Campeonato Mineiro. No entanto, a equipe celeste garantiu classificação para à segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Volta Redonda, na semana passada, por 2 a 1.

Por outro lado, o São Francisco ainda não venceu no Paraense. Foram cinco jogos e cinco derrotas, o que está resultando na lanterna do Grupo A2 da competição. No entanto, a equipe avançou na Copa do Brasil após bater o Botafogo-PB, por 3 a 0, no Colosso dos Tapajós, em Santarém/PA.

"Vai Nevar em BH!". Desde que o meio-campo Thiago Neves foi regularizado na CBF, os cruzeirenses, e até mesmo as próprias redes sociais do Cruzeiro, passaram a utilizar o termo. O fato é que o novo camisa 30 celeste vai estrear nesta quarta, como titular.

O técnico Mano Menezes conversou muito com os atletas no treino desta terça (21), inclusive com Thiago Neves. A pauta do diálogo foi posicionamento. O meio-campo irá atuar ao lado de Arrascaeta e Robinho, que foram poupados no último fim de semana. Thiago, que está treinando há mais de um mês, garante estar preparado e quer justificar a recepção de gala que teve quando chegou a Belo Horizonte.

“Não vejo a hora de entrar em campo. Acho que chegou o momento, estou treinando há mais de um mês para este jogo. Estou preparado e ansioso. Espero fazer em campo o que sei fazer e mostrar para o torcedor aquilo que estão esperando. Pela recepção quando cheguei, quero mostrar muito em campo”, disse o jogador.

Acabou a espera: Thiago Neves, enfim, irá estrear pelo Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press)

Com a entrada de Thiago Neves no time, Alisson começará a partida no banco de reservas. Mano Menezes relacionou 23 jogadores para o duelo. O zagueiro Manoel, que se recuperou de um entorse no tornozelo direito, volta a ficar disponível. Dedé, que treinou normalmente na segunda (20), não foi relacionado. O defensor se recuperou de uma cirurgia no joelho e voltou a disputar coletivos após longo tempo de tratamento.

Se no bloco do Cruzeiro o clima é de festa, no São Francisco o cenário é totalmente diferente. Em má fase no Parazão, a equipe tenta encontrar motivação para eliminar a Raposa, em pleno Mineirão. Desta forma, um grupo de torcedores se reuniram com parte da delegação, cobraram empenho e deixaram claro o apoio ao time.

"Graças a Deus nossa reivindicação junto aos jogadores, foi passiva, ordeira e principalmente produtiva. Fizemos a cobrança devida aos representantes do grupo de jogadores, principalmente respeito e comprometimento ao São Francisco. Eles nos ouviram atentamente, e como resposta, deram suas palavras que irão se empenhar muito mais, para que no mínimo possamos manter o Leão na elite do Parazão. Finalizamos, pedindo empenho no Jogo histórico pela Copa do Brasil Contra o Cruzeiro. E dissemos que no Futebol Tudo é possível, que eles podem sair vitoriosos sim", disse Evandro Miguel, um dos torcedores, pelas redes sociais.

Torcedores afirmam que jogadores garantiram empenho para o duelo no Mineirão (Foto: Divulgação/Evandro Miguel)

O São Francisco desembarcou em Belo Horizonte com 18 jogadores e cinco membros da comissão técnica. O volante Marcelo Pitbull, recém-contratado, chegou a ser relacionado para o duelo, mas foi cortado, assim como o atacante Anderson Balotelli, que não foi regularizado em tempo hábil. Assim, o meio-campo Tiago Floriano deve fazer sua estreia pela equipe.