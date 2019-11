Resultado Internacional x Oeste na Copa do Brasil 2017 (4-1)

Tweets by SCInternacional

Em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2017, o Internacional vai receber o Oeste a partir das 21h45 no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Na primeira fase, fora de casa, o time Colorado eliminou o Princesa do Solimões pelo placar de 2 a 0. Também longe de seus domínios, o Rubrão garantiu a classificação para a segunda fase ao vencer o Friburguense por 1 a 0.

A segunda fase da Copa do Brasil também será disputada em jogo único. O novo regulamento prevê que avança da segunda fase a equipe que vencer, por qualquer placar, dentro dos 90 minutos de jogo. Em caso de empate a decisão da vaga ocorrerá em cobranças de pênaltis.

O Internacional não iniciou bem a temporada 2017. Parece que o rebaixamento do clube para a Série B abalou muito o elenco Colorado. O time comandado por Antônio Carlos Zago ainda não vencer nenhuma partida no Campeonato Gaúcho. Até o momento são três empates e uma derrota. Já pela Copa da Primeira Liga, o Colorado tem 100% de aproveitamento, mas o futebol demonstrado dentro das quatro linhas ainda não convenceu o torcedor.

O último trabalho de Antônio Carlos Zago com o grupo do Internacional foi diferente. Em um dos campos treinaram os jogadores considerados titulares. No outro campo do CT Parque Gigante treinaram os jogadores considerados reservas juntamente com alguns atletas da base. Isso porque o Internacional vai disputar dois jogos em menos de 24 horas. Pela Copa do Brasil o Colorado deve utilizar a equipe principal. Os reservas vão atuar fora de casa diante do Criciúma pela Primeira Liga.

Neste último teste antes da partida diante do Oeste, Zago indicou o time que deve entrar em campo com o possivel retorno de Alemão na lateral direita e com Brenner, destaque do Inter no último jogo, no ataque. Buscando um equilíbrio na temporada, Zago deve mandar a campo: Danilo; Alemão, Ernando, Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado e Charles; Valdívia, D'Alessandro e Carlos; Brenner.

Essa é a primeira participação do Oeste Futebol Clube na Copa do Brasil. Também é uma oportunidade de conhecer um de seus adversários na Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe comandada por Roberto Cavalo ocupa a 17ª colocação da Série A2 do Campeonato Paulista. Em seis partidas disputadas o time só venceu uma.

Para o jogo diante do Internacional, Roberto Cavalo vai apostar em uma marcação especial em D’Alessandro. Segundo ele é necessário ter uma atenção redobrada no camisa 10 do Inter.

“Quando você tem um ponto de desequilíbrio no adversário, precisamos ter uma atenção redobrada. Hoje, temos um esquema tático definido. Mas teremos, no D'Alessandro, um marcação especial. Ele sabe jogar, não vai sentir a pressão do jogo e desequilibra. Temos então que neutralizá-lo, vamos ter uma marcação individual, sim”, afirma Roberto Cavalo.

Provável escalação do Oeste: Rodolfo; Reginaldo, Jailton, João Victor e Garutti; Barra, Lídio, Natan e Mazinho; Erick e Robert.

A arbitragem da partida fica por conta de João Batista de Arruda, auxiliado por Michel Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, trio do Rio de Janeiro.