Resultado e gols Corinthians 1x0 Palmeiras no Paulistão 2017

O gol do Jô depois Maycon recuperou a bola.

Guerra deu mole, Maycon recuperou a bola e deu para Jô marcar.



Corinthians 1-0 Palmeiras

Here's that unpunished deliberate elbow to the head of Corinthians defender Pablo, by Palmeiras defender Vítor Hugo pic.twitter.com/J4407LEv20 — Felipe Mkhitaryan (@BrasileiraoBlog) 23 de febrero de 2017

Corinthians x Palmeiras não é o clássico com mais rivalidade em SP não pô imagina pic.twitter.com/gcLN7496NO — leonardo (@revotriI) 23 de febrero de 2017

49' FINAL DE JOGO!!!!!! VITÓRIA DO CORINTHIANS !!!!

47' Teremos jogo até 49 minutos

42' BRILHA A ESTRELA DE JÔ Em contra-ataque Arana tocou para o Jô que ficou cara a cara e mandou para o fundo da rede!!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS JÔ

41' Substituição no Corinthians: Sai : Kazim. Entra : Jô

38' Cartão Amarelo para Vitor Hugo por falta em Kazim

36' Substituição no Corinthians : Sai: Léo Jabá. Entra: Moisés

34' Jean cruza, a bola passa por todo mundo

27' Substituição no Palmeiras : Sai: Willian Entra: Alecsandro

25' Cássio está no chão recebendo atendimento médico

20' CÁSSIOOOOOO Guerra cruzou na cabeça de Keno e o goleiro salvou o Timão

17' NO TRAVESSÃO Willian recebeu no meio campo e mandou um foguete, a bola explodiu no travessão

15' UUUUUUH Dudu puxa contra-ataque Dudu corta para o meio da área e finaliza. Rodriguinho chega travando o chute

14' Cartão Amarelo para Jean após falta feita em Léo Jabá

12' UUUUUH Jean cruza com efeito Cássio sai do gol e toca para escanteio

11' Substituição no Palmeiras : Sai : Felipe Melo. Entra : Thiago Santos

8' Fagner cobra lateral, Kazim tenta desviar e Zé Roberto corta

3' Romero arrisca de longe, Prass faz a defesa

2' Guerra faz boa jogada, toca para Dudu que cruza para Willian cabecear por cima do gol

0' Substituição no Palmeiras: Sai: Raphael Veiga. Entra: Guerra

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Os times estão em campo. Vai começar o segundo tempo

52' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

52' Dudu cobra escanteio, Mina cabecea para fora

52' Keno cruza a defesa corta para escanteio

51 ' Fagner cobra lateral, Kazim desvia e a bola fica com o goleiro

50' Dudu cobra falta, Vitor Hugo cabecea para fora

48' NÃO JUIZÃO!!! Na verdade quem fez a falta em Keno foi o Maycon e não o Gabriel. Mas o juiz não vai voltar atrás em sua decisão

45' GABRIEL ESTÁ EXPULSO!!! Keno puxou o contra-ataque e Gabriel fez a falta parando o jogo. recebeu o seu segundo amarelo e foi expulso.

44' Vitor Hugo chega forte em Romeiro e faz a falta

41' UUUUUUUUH Fagner virou o jogo para Léo Jaba que mandou um foguete a bola passou raspando o travessão

38' Felipe Melo sofre falta no campo de defesa

Acompanhe o clássico entre Corinthians x Palmeiras na quinta rodada do Campeonato Paulista 2017

21:44. Palmeiras escalado: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Keno, Michel Bastos, Raphael Veiga e Dudu; Willian

21:42. Corinthians escalado: Cassio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Ángel Romero, Rodriguinho e Léo Jabá; Kazim

21:32. O presidente do Palmeiras Mauricio Galiotte anunciou a saída de Lucas Barrios. Disse que foi um acordo amigável, sem pagar nem receber pela rescisão. Minutos depois o Grêmio anunciou o jogador como reforço para temporada

Palmeiras e Corinthians divulgaram em suas redes sociais um vídeo comemorando o centenário do clássico.

O Primeiro Dérbi Corinthians x Palmeiras da história foi no dia 6 de maio de 1917. Caso as duas equipes joguem a final do Paulistão será o Dérbi de aniversário, pois a final do campeonato está marcada para o dia 7 de maio

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians e Palmeiras ao vivo hoje. As equipes jogaram no estádio do Timão quatro vezes e o Verdão tem vantagem. Foram 2 vitórias para o Palmeiras por 2 a 0 um empate, onde o Verdão levou a melhor nos pênaltis e o Corinthians ganhou apenas uma vez, na estreia do estádio no Dérbi, em 2014.

A maior goleada do clássico pertence ao Palmeiras, em 1933 o Alviverde deu um show no estádio Palestra Itália vencendo seu arqui-rival por 8 a 0.

A primeira partida entre as duas equipes foi em 1917, na época o Palestra Itália ganhou do Corinthians por 3 a 0 com três gols de Caetano.Partida a qual foi disputada no antigo Palestra Itália, onde hoje é o moderno Allianz Parque

Dérbi entre Corinthians e Palmeiras completa em 2017 seu centenário. Em 100 anos foram até agora foram 361 partidas, o Verdão ganhou 129 vezes, Timão terminou como vencedor em 122 oportunidades, houve 110 empates, o Alviverde balançou as redes 518 vezes enquanto o Corinthians fez 472 gols.

Derby Centenario Palmeiras Corinthians

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é gigante, a CNN considera o nono maior clássico do mundo e a maior rivalidade do futebol brasileiro, a Football Derbies outro veículo especializado, considerou o derby paulista entre os quatro maiores clássicos do futebol mundial

O Timão bateu o Audax fora de casa na última rodada. Vitória por 1 a 0.

O Palmeiras lidera o grupo C também com 9 pontos. Na última rodada o Verdão venceu o Linense por 4 a 0.

O Corinthians, dono da casa, é o líder do grupo A com 9 pontos, na frente de Ituano, São Bernardo e Botafogo.