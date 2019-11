Resultado e gols do jogo Palmeiras 4x1 Ferroviária no Campeonato Paulista 2017

Muito obrigado a todos que acompanharam o jogo lance a lance pela VAVEL Brasil.

PALMEIRAS 4X1 Ferroviária



Vitória importante para o Palmeiras sobre a Ferroviária. O Alviverde apresentou melhora no volume de jogo e nas criações de jogadas. O domínio palmeirense ficou evidente logo no começo quando Keno abriu o placar. Na segunda etapa o Palmeiras aumentou a contagem em cobrança de falta de Michel Bastos. No entanto, a Ferroviária voltou ao jogo quando em Alan Mineiro bateu pênalti e descontou para os visitantes. A Ferroviária esboçou reação, mas por pouco tempo. O estreante Borja, que havia entrado na segunda etapa arrancou em contra ataque, tabelou com Dudu, invadiu a área a bateu firme, gol do estreante. O Palmeiras aumentaria a contagem minutos depois após cobrança de falta de Rafael Veiga na cabela de Roger Guedes. Goleada no Allianz Parque. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 21h05, para enfrentar o RB Brasil, em Campinas. A Ferroviária joga na segunda-feira, dia 6, às 20h, contra o São Bento, em Araraquara.

48' Fim de papo no Allianz Parque.

48' Michel Bastos bate direto e Matheus espalma

47' Após cobrança curta, Dudu sofre falta na entrada da área. Perigo para o gol da Ferroviária

47' Jean tenta cruzamento e bola desvia. Escanteio para o Palmeiras

43' Alan Mineiro bate forte novamente e Edu Dracena desvia

43' Alan Mineiro bate forte e a bola passa por toda a área, na sequencia Willian Cordeiro tenta levantamento e bola desvia. Outro escanteio

42' Willian Cordeiro arrisca de fora e Fernando Prass desvia para escanteio. Goleiro palmeirense fica caído

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Rafael Veiga cobra falta na cabeça de Roger Guedes, que cabeceia no canto. Goleada no Allianz Parque

40' Willian Cordeiro comete falta em Dudu, vem bola na área

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ESTREANTE. Em contra-ataque rápido, Dudu tabela com Borja e deixa o colombiano na cara do gol. Borja bate firme sem chances para o goleiro

38' Alan Mineiro cruza e a zaga afasta

37' Claudinei arrisca de fora e a bola desvia. Escanteio para a Ferroviária.

31' Mudança no Palmeiras. Sai Thiago Santos, entra Rafael Veiga

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Alan Mineiro bate novamente e dessa vez é goleiro para um lado e bola para outro. A Ferroviária diminui

30' Prass toma amarelo por reclamação

29' Alan Mineiro bate e Fernando Prass defente. Juiz manda voltar alegando que o goleiro adiantou-se

28' É PÊNALTI PARA A FERROVIÁRIA. Capixaba chuta e a bola bate na mão de Michel Bastos

27' Substituição no Palmeiras. Sai Keno, entra Roger Guedes

26' Cartão amarelo para Thiago Santos

26' Capixaba tenta arrancar pela esquerda e sofre falta de Thiago Santos. Os dois ficam caídos e esperam atendimento

25' Mudança da Ferroviária. Sai Fábio Souza e entra Bruno Lopes

25' Fábio Souza recebe cartão amarelo por falta em cima de Keno

22' Substituição no Palmeiras. Borja entra no lugar de Willian e a torcida vai a loucura no Allianz PArque

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Em cobrança ensaiada, Jean rola e Michel Bastos enche o pé. A bola passa embaixo do goleiro Matheus

20' FALTA PERIGOSA. Dudu recebe na direita e sofre a falta, palmeirenses pedem penâlti

19' Alan Mineiro cobra e a zaga afasta

18' Fábio Souza sofre falta no meio campo. Vem bola na área palmeirense

16' Alan Mineiro cobra na mão de Fernando Prass

15' Claudinei sofre falta na entrada da área. Lance vai levar perigo ao Palmeiras

14' Mudança na Ferrovíaria: Sai Flávio e entra Juninho. Um meio campo por outro

13' POR POUCO. Capixaba recebe na entrada da área, corta para esquerda e bate no canto oposto. Bola passa raspando a trave de Fernando Prass

12' Egídio tabela com Dudu e cruza alto, Michel Bastos até tenta mas nãp consegue completar

09' Cartão amarelo para Flávio, da Ferroviária

08' Alan Mineiro bate direto para a área e Fernando Prass agarra

08' Cartão Amarelo para Keno, perdeu para Capixaba no meio campo e na sequência cometeu a falta

05' Dudu levanta e a zaga afasta. Novo escanteio, que Michel Bastos levanta, a zaga afasta e na sequencia Keno cabeceia nas mãos do goleiro

05' Thiago Santos bate de fora e a bola desvia, escanteio para o Palmeiras

03' Egídio recebe de Dudu e cruza, o zagueiro Leonardo afasta para longe da grande área

02' Claudinei tenta armar a Ferroviária, mas a forte marcação palmeirense impede o ataque

00' Dudu arranca pela direita e cruza nas mãos do goleiro Matheus. Primeira chance de perigo da segunda etapa

00' Bola rolando para o segundo tempo

Os times começam a subir ao gramado. Vai começar o segundo tempo

Fim de 1º tempo

1 minuto de acréscimo

Capixaba tentar arrancar pela direita, mas é derrubado por Thiago Santos

QUE BONITO! Jean cruza e Thiago Santos tenta de bicicleta da entrada da área. A bola passa longe do gol

Alan Mineiro recebe na esquerda e arrisca de fora da área, a bola passa longe do gol

Edu Dracena recupera a bola e deixa Willian na cara do gol. O atacante bate para fora. Quase o segundo

Keno tenta escapar pela esquerda e sofre falta de Willian Cordeiro

Michel Bastos tenta a cobrança por baixo da barreira, afasta a zaga

Michel Bastos é derrubado na entrada da área. Falta perigosa para o Palmeiras cobrar

Zé Roberto lavanta e zaga afasta, na sobre Jean tenta o cruzamento novamente mas o bandeira assinala impedimento

Keno recebe lançamento dentro da área, tenta o drible e Patrick afasta para escanteio

Finalizações: PAL 5x0 FER

CHANCE. Keno recebe dentro a área, dribla o goleiro e mesmo sem ângulo bate para o gol, a zaga tira em cima da linha

Palmeiras troca passes e pressiona a Ferroviária

QUE DEFESA! Dudu recebe bom lançamento na entrada da área e bate firme para a defesa de Matheus. No rebote, Willian manda para fora

Ferroviária tenta responder em cruzamento de Alan Mineiro, a zaga e afasta e na sequência a bola fica para Fernando Prass

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Willian arranca pela direita e cruza na cabeça de Keno, que sobe mais alto e manda para o fundo do gol. Palmeiras na frente

Leonardo arrisca de fora e a bola passa longe do gol palmeirense. Tiro de meta para Fernando Prass

Dudu bate para o meio da área e o goleiro Matheus fica com ela

Keno arranca pela esquerda e Patrik corta. Escanteio para o Palmeiras

Leonardo Veloso tenta cortar lançamento e põe e mão na bola. Falta para o Palmeiras no campo de defesa

Egídio cruza e a zaga afasta. Time do Palmeiras tem o domínio da partida

Os times erram passes e o jogo não flui

Michel Bastos recebe na direita, corta para dentro e bate para fora. Primeira chance de perigo do jogoa

Zé Roberto bate curto, Dudu tenta cruzamento e erra. Tiro de meta

Jean tenta cruzar e é bloqueado. Escanteio para o Verdão

O Palmeiras está escalado com Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Egídio; Thiago Santos, Zé Roberto, Keno, Michel Bastos, Dudu; Willian

Eduardo Baptista confirma que o atacante Borja estará no banco de reservas.

Boa tarde a todos. Em instantes o Palmeiras entra em campo contra a Ferroviária e você pode acompanhar lance a lance em tempo real na VAVEL Brasil.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Palmeiras x Ferroviária ao vivo pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida às 17:00!

A Ferroviária deve atuar com a seguinte formação: Matheus; Willian Cordeiro, Patrick, Leandro Amaro e Léo Veloso; Claudinei, Flávio, Makelele e Alan Mineiro; Elder Santana e Capixaba.

“Nós vamos fazer o nosso papel. Se tiver que marcar, vamos fortalecer nossa defesa e se a oportunidade pintar, tentaremos colocar para o fundo das redes. Vai ser um jogo difícil, respeitamos o adversário, mas queremos sair com os três pontos”, afirmou.

Os dois nomes mais conhecidos são Alan Mineiro (ex-Corinthians e Bragantino) e Leandro Amaro, zagueiro que inclusive já defendeu o Verdão e comentou sobre a partida contra o ex-clube.

Dentro de campo, o treinador PC Oliveira deve manter a base das últimas partidas e não tem maiores problemas para escalar a sua equipe. A única baixa é o goleiro César que estava emprestado pelo Flamengo, mas retornou ao clube carioca. Matheus, seu reserva, começará jogando.

A principal notícia da semana foi extracampo com a demissão do diretor de futebol José Manuel Evaristo, um dos responsáveis pela reorganização do clube e que participou ativamente na montagem do time que retornou à elite do futebol paulista depois de 20 anos. Segundo comunicado emitido pelo clube, a decisão foi em comum acordo.

O começo de Paulistão não foi dos melhores para o time de Araraquara. Com somente uma vitória, a Ferroviária tem apenas um ponto a mais do que o Linense, primeiro time da zona de rebaixamento. A equipe se inspira no único bom resultado obtido até aqui: vitória contra o forte Santos, também fora de casa.

O provável Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos; Michel Bastos (Keno), Guerra, Raphael Veiga e Dudu; Willian.

Eduardo também precisará mexer no meio-campo. Felipe Melo deverá ficar de fora da partida por conta do corte que fez ao se chocar com o Mina em uma disputa de bola. Seu provável substituto para manter o esquema é Thiago Santos. Guerra também pode começar no lugar de Keno ou Raphael Veiga.

Mesmo com a liberação, Borja não deve iniciar a partida, ficando no banco de reservas e entrando no decorrer da partida. Willian deve sair jogando mais uma vez. Quem perde espaço é Alecsandro que, além de não vir de grandes atuações, deu algumas entrevistas polêmicas ao longo da semana.

A boa notícia é que Miguel Borja está liberado para estrear. Ele já entrou na lista de inscritos no lugar do lesionado Moisés e pode atuar neste sábado. Inicialmente ele não estava na lista de relacionados para a partida, mas a comissão técnica voltou atrás e incluiu o atleta que terá apresentação na mesma data do jogo – talvez um indício de que a sua inclusão tenha sido mais emergencial do que programada.

O treinador comentou na coletiva desta sexta-feira sobre as reclamações em relação ao futebol apresentado até aqui: “Para preparar uma equipe para uma competição, você precisa de sequência. Eu não fico reclamando, mas tivemos quatro perdas no mesmo setor do campo. Se a gente mexer mais na frente, começa a montar um time a cada rodada. Parte da evolução é na repetição”.

Apesar de mostrar evolução na partida anterior ao Derby, Eduardo sabe que precisa responder rápido. Vencer a Ferroviária é praticamente uma obrigação, de preferência jogando bem. Pode parecer absurdo ver o treinador tão pressionado nesta altura da temporada, ainda mais considerando as várias mudanças no elenco, mas o futebol brasileiro é assim.

Se já vinha enfrentando uma grande pressão da torcida desde que chegou, Eduardo Baptista sabe que ela se intensificou após a derrota para o grande rival na última quarta-feira, especialmente considerando as circunstâncias da partida: amplo favorito e atuando um tempo inteiro com um jogador a mais, o alviverde não conseguiu vencer e ainda levou um gol no final.

Na última vez que Palmeiras x Ferroviária se enfrentaram ao vivo deu zebra: a Ferroviária, então sensação do Campeonato Paulista do ano passado, venceu o Verdão por 2x1 dentro do Allianz Parque – mesmo local da partida deste sábado. No geral, contudo, a vantagem palmeirense é ampla: 44 vitórias alviverdes contra 10 do time de Araraquara em 77 partidas.

O tropeço no meio de semana não tirou o Verdão da liderança do seu grupo, com nove pontos e três de vantagem sobre Novorizontino e Santo André. Já a Ferroviária busca ao menos empatar e seguir sem perder – o time do interior vem de três partidas sem derrotas, mas na cola dos últimos lugares.

Depois de ser derrotado no Derby para o Corinthians, o Palmeiras busca se recuperar diante da Ferroviária neste sábado (25) dentro do Allianz Parque. A partida, válida pela sexta rodada do Paulistão 2017, poderá marcar a estreia do atacante Borja e deve ter alta carga de pressão sobre o técnico Eduardo Baptista.