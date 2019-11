Resultado e gols do jogo Mirassol 2x3 Corinthians no Campeonato Paulista 2017

O melhor GOL de Corinthians. 1x2

GOL DE MAYCON. MIRASSOL 1x2 CORINTHIANS.



PS: VALE DESTACAR O "PASSE" DE BICICLETA DO KAZIM. pic.twitter.com/W5w7u8XWvc — goleiro bruno (@revotriI) 25 de febrero de 2017

Logo após o gol de empate, Corinthians faz o 2-3 contra o Mirassol. Gol de Pedro Henrique. pic.twitter.com/HgFMo8LarT — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) 26 de febrero de 2017

Xuxa empatou em belíssima cobrança de falta: Mirassol 2x2 Corinthians pic.twitter.com/9GaV9DLwbB — Goleada Info (@goleada_info) 26 de febrero de 2017

GOL DE PABLO. MIRASSOL 1x1 CORINTHIANS pic.twitter.com/8W4zV8NIcM — goleiro bruno (@revotriI) 25 de febrero de 2017

49 min: Fim de jogo!

39 min: Última mudança do Mirassol, sai Raul e entra o volante Luiz Fernando

41 min: Corinthians também muda pela última vez, sai Maycon e entra Moisés

38 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Três minutos após sofrer um gol, o Corinthians reage rapidamente, Pedro Henrique marca

35 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MIRASSOL! Xuxa marca o segundo dos donos da casa, empatando o jogo

34 min: Muda também o Corinthians, sai Jô e entra o volante Marciel

31 min: Moisés Egert muda o Mirassol, sai Welinton Junior, entra Bruno Sávio

30 min: Cartão amarelo para Paulinho, volante do Mirassol.

25 min: Corinthians também muda, sai Léo Jabá e entra o paraguaio Romero

17 min: Alteração no Mirassol, sai Rodolfo e entra Rafhael Lucas

13 min: Zé Roberto cruza na área, e Pedro Henrique afasta. Na sobra, Xuxa sofre falta

7 min: Xuxa cobra escanteio, e a defesa corinthiana afasta

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

43 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Cinco minutos após empatar o jogo, Maycon vira para o Corinthians

38 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Guilherme Arana cobra falta na área, Kazim mata no peito e Pablo aproveita a sobra para marcar

30 min: Cartão amarelo para Pedro Henrique, o segundo do jogo

28 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MIRASSOL! Zé Roberto sobe de cabeça, vê Rodolfo ganhar de Guilherme Arana, pega a sobra na entrada da área. Na sequência, aplica drible em Pablo e chuta de pé direito no canto direito de Cássio

26 min: Fellipe Bastos faz falta em Welinton Junior, e recebe cartão amarelo, o primeiro do jogo

19 min: Xuxa cobra falta perigosa, que passa por cima do travessão de Cássio

16 min: Welinton Junior faz a tabela com Zé Roberto, que chuta, mas é travado por Pedro Henrique

14 min: Zé Roberto dribla Léo Príncipe, rola para trás e Raul chuta longe do gol alvinegro

7 min: Xuxa cobra escanteio fechado e Cássio se estica para espalmar. Quase um gol olímpico do Mirassol

0 min: Começa o jogo!

Público muito no duelo entre o único invicto até aqui contra o Timão, embalado pós-clássico.

Os times se preparam nos vestiários para a entrada oficial no gramado.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo Mirassol x Corinthians ao vivo pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida às 18:30h!

Após arbitragem complicada no clássico do meio de semana, ambos os times deverão ficar atentos com o arbitro Vinicius Furlan que será auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Luis Alexande Nilsen.

"É um jogo dificílimo. Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, mas o Mirassol está bem, com bons jogos, equilíbrio e muita vontade. Quem sabe fazer uma grande partida para vencer. Esperamos que vença quem errar menos, nosso time está preparado e concentrado", comentou Xuxa.

Apostando no experiente Xuxa, o Leão espera derrubar um tabu de nunca ter vencido o Corinthians desde seu primeiro acesso à primeira divisão em 2008. De lá pra cá, foram oito jogos, três vitórias alvinegras e três empates.

O Leão disponibilizou cerca de 12 mil ingressos, até terça-feira, apenas 2 mil tinham sido vendidos. Entretanto para a hora da partida a casa deve estar cheia.

O Mirassol não poderá contar lateral-direito, Tony - expulso contra o São Bernardo - para duelo entre os lideres de seus grupos. Porém Moisés Egert, técnico do Mirassol, conta com retorno do zagueiro Wellington que estava lesionado.

"Precisamos ser mais decisivos, achar o melhor passe e fazer as melhores escolhas para marcarmos" disse Carille, após definir Jô e Kazim como títulares.

Gabriel expulso de forma equivocada no clássico, teve o cartão anulado e fica a disposição.

Fábio Carille relacionou os 19 atletas que viajam ao interior para partida de logo mais. Guilherme com dores no joelho, Marlone que não está totalmente recuperado de uma virose e Rodriguinho preservado, não foram com grupo para Mirassol.

Mais aliviado, mas não menos pressionado por melhores resultados, o Timão entra em campo para quebrar o estigma de ser o time do placar mínimo. Das sete vitórias do Corinthians no ano, seis foram por 1 a 0. Só contra o Vasco, na primeira partida oficial - ainda na pré temporada - o Corinthians venceu pelo placar de 4 a 1.

No primeiro jogo no Mirassol x Corinthians ao vivo hoje após a vitória no Derby Centenário, o time comandado por Fábio Carille viaja mais de 400km para enfrentar o único time que ainda não perdeu no Paulistão: o Mirassol. Neste sábado, às 19:30, o Timão vem com uma formação diferente do clássico no meio de semana, Jô e Kazim formam a dupla de ataque.