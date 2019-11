Resultado e gols de Flamengo 1x0 Vasco pela semifinal da Taça Guanabara

Encerramos aqui a transmissão do Clássico dos Milhões na VAVEL Brasil. Fique por dentro de tudo que rolou e vai rolar após o clássico aqui em nosso site. Boa noite e bom Carnaval, torcedor!

O gol de Diego Ribas na vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Vasco pela semifinal da Taça Guanabara.

Diego abre o placar de pênalti: Flamengo 1x0 Vasco pic.twitter.com/Tf1go7VfxC — Goleada Info (@goleada_info) 25 de fevereiro de 2017

O Flamengo, com essa vitória, dá fim a um jejum de nove jogos sem vencer o Vasco. O Rubro-Negro passa a pensar no Fluminense, adversário da decisão. O Vasco tem pela frente a Copa do Brasil.

Rodrigo: "O time deles é montado. A gente rifou muita bola no primeiro tempo, no segundo melhorou. O jogo foi tranquilo, umas jogadas mais fortes mas sem catimba, expulsão. Foi bem tranquilo!"

Diego: "Fizemos um jogo excelente, poderia ser de mais. Nosso respeito ao Vasco, sempre um jogo difícil. O Fla-Flu na final é merecido, as duas melhores equipes. Vamos pensar neles e como vencê-los."

Guerrero: "Sabíamos da dificuldade. Tínhamos que vencer. Vamos pensar na final. Não tenho muito a dizer sobre a provocação de semana passada, levo na boa."

Luan: "Difícil falar do pênalti. Vou rever. O detalhe do juiz atrapalhou nossa vitória."

FIM DE JOGO! O Flamengo é finalista da Taça Guanabara! Vitória de 2 a 0 no Vasco.

47'/2ºT - Jean cruza mais a bola sai. O Flamengo vai se aproximando da decisão e de dar fim a um tabu de 9 jogos sem vencer o Vasco!

45'/2ºT - Vamos até 49'.

44'/2ºT - A torcida do Flamengo canta: "Eliminado! Eliminado!" em Volta Redonda!

43'/2ºT - Escudero chuta muito mal e para fora!

42'/2ºT - SALVA MARTÍN SILVA!! Guerrero chuta e o goleiro espalma. No rebote, Rômulo chuta para mais uma defesa do goleiro!

41'/2ºT - Estamos na reta final do jogo. O Vasco tenta um abafa final!

38'/2ºT - Berrío cruza no vazio e a bola sai.

37'/2ºT - O Vasco tenta lançamento longo com Rodrigo mas a bola saiu.

35'/2ºT - O Flamengo toca a bola e administra o jogo no momento!

32'/2ºT - Só dá Flamengo! A torcida canta "Olé" nesse momento.

29'/2ºT - NA TRAVEEEEEEE!!!!! Diego recebe de Berrío e acerta no pé da trave!

27'/2ºT - Diego acha Guerrero livre mas o bandeira marca impedimento.

24'/2ºT - Falta para o Vasco na área de defesa!

23'/2ºT - NÃO ENTROOOOUUUUU!!!! Martín Silva salvou o Vasco duas vezes e na volta Rômulo encobriu e zaga salvou!!!

22'/2ºT - UUUUUUH! Jogadaça de Berrío e a zaga vascaína salva.

20'/2ºT - QUASE O VASCO EMPATA! Wagner recebe e tenta cruzar mas a zaga corta, na volta Jean chuta para fora.

Jogo reiniciado!

Parada técnica!

20'/2ºT - Jogo excelente em Volta Redonda, lá e cá. Segue 1 a 0 para o Flamengo!

19'/2ºT - Gabriel faz falta em Nenê. O Vasco vai pra cima!

16'/2ºT - Vasco pressiona mas Réver sai jogando e dá um lençol no marcador!

15'/2ºT - O Vasco tenta pressionar mas a zaga do Flamengo afasta!

12'/2ºT - PERDEU WILLIAM ARÃO! Guerrero dá um bolão pra Arão que isola dentro da pequena área!

10'/2ºT - Vem aí Berrío no Flamengo e Guilherme no Vasco!

9'/2ºT - Guerrero busca Diego mas a bola sai forte.

7'/2ºT - Jean para contra-ataque do Flamengo e toma cartão!

6'/2ºT - O Flamengo administra o jogo e mantém a bola no pé.

4'/2ºT - UUUUUH! Gabriel cruza na medida para Éverton que manda pra fora.

3'/2ºT - Guerrero recebe e tenta chegar mas é desarmado.

2'/2ºT - Zaga rubro-negra afasta!

2'/2ºT - Vasco busca propor o jogo nesse início. É escanteio!

0'/2ºT - BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

POSSE DE BOLA NO PRIMEIRO TEMPO: Flamengo 56% x 44% Vasco

Os atletas vascaínos se recusaram a falar com a imprensa na saída do primeiro tempo.

Diego: "Hoje em dia é complicado para o batedor de pênalti, tem vídeo e etc. O clássico tá quente mas tá tendo respeito. Viemos para vencer e não para arrumar confusão.", disse o autor do gol na saída de campo.

46'/1ºT - FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Flamengo 1 x 0 Vasco. Gol de Diego!

45'/1ºT - Vamos até 46'.

44'/1ºT - Flamengo faz o gol mas pressiona. Escanteio batido mas Pará isola na sobra.

41'/1ºT - Diego cobra pênalti, sofrido por Éverton, com muita categoria e abre o placar.

40'/1ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO FLAAAMENGOOOOOOO!!!!!!! DIEGO DE CAVADINHA, QUE COBRANÇA!!!

39'/1ºT - Éverton é derrubado por Luan e o juiz marca!

38'/1ºT - PÊNALTI PARA O FLAMENGO!!!

37'/1ºT - UUUUUUH! Nenê recebe e chuta pra fora!

37'/1ºT - Jogo muito pegado. Juiz não economiza nos cartões.

35'/1ºT - Confusão em Volta Redonda! Rodrigo deu um empurrão em Arão. Mancuello e Rodrigo punidos com cartão amarelo.

32'/1ºT - UUUUUUUUUUUH! Arão cruza mas Luan corta quase em cima da linha!

31'/1ºT - Escanteio para o Flamengo mas a zaga vascaína afasta.

29'/1ºT - QUASE, VASCO! Thalles faz bela jogada mas é travado no chute.

28'/1ºT - Grande jogo em Volta Redonda. Segue 0 a 0.

26'/1ºT - UUUUUUUUUUH! Vaz lança Éverton que cruza para Guerrero que quase marca!

25'/1ºT - O juiz assinalou falta de Diego em Thalles.

24'/1ºT - Escanteio para o Flamengo!

23'/1ºT - Nenê cobrou mas a zaga rubro-negra ficou com ela.

22'/1ºT - Escanteio para o Vasco!

21'/1ºT - Jogo reiniciado!

21'/1ºT - Parada técnica!

20'/1ºT - Luan comete falta em Éverton. Flamengo em cima!

19'/1ºT - Flamengo tenta pressionar o Vasco. Éverton cruza mas a bola sai.

17'/1ºT - Jogo começa a pegar fogo. As equipes chegam com mais perigo!

16'/1ºT - UUUUUUUUUUH! Éverton arrisca e Martín Silva pega!

13'/1ºT - UUUUUUUH! Kelvin chuta e Muralha espalma!

13'/1ºT - Réver sobe e cabeceia pra fora!

11'/1ºT - Luan acerta Guerrero e o juiz da falta. Na cobrança escanteio para o Fla.

10'/1ºT - Jogo intenso em Volta Redonda. Diego chutou mas a bola foi ao lado do gol de Martín Silva. Segue 0 a 0.

8'/1ºT - Éverton sendo atendido no gramado mas já pede pra ficar no jogo.

7'/1ºT - MURALHA! O Vasco respondeu com chutes em sequência e no de Jean, Muralha defendeu.

7'/1ºT - Pará tenta cruzamento após tabela com Mancuello mas erra.

5'//1ºT - O juiz para o jogo e marca falta de Guerrero em Douglas. Jogo quente!

3'/1ºT - Primeira chegada do Flamengo mas Éverton é pego em impedimento.

2'/1ºT - Jogo começa muito pegado no Raulino de Oliveira. Lá e cá nesse início!

0'/1ºT - O Vasco começa apertando a saída de bola do Flamengo. Jogo começa muito corrido!

0'/1ºT - BOLA EM JOGO PELA SEMIFINAL DA TAÇA GUANABARA!

16:57 - Tudo pronto. Vai rolar a bola!

16:55 - Times perfilados no gramado. Quase tudo pronto.

16:53 - Vasco em campo também!

16:51 - Flamengo em campo!

16:43 - Times desceram para o vestiário. Pouco mais de 15 minutos para a bola rolar.

16:36 - Vasco no aquecimento.?

RESERVAS DO VASCO - Jordi, Rafael Marques, Bruno Gallo, Guilherme, Escudero, Muriqui e Manga.

RESERVAS DO FLAMENGO - Thiago, Donatti, Renê, Gabriel, Márcio Araújo, Berrío e Felipe Vizeu.

VASCO ESCALADO - Martín Silva; Gilberto, Luan, Rodrigo e Henrique; Jean, Douglas, Wagner, Kelvin e Nenê; Thalles.

FLAMENGO ESCALADO - Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Rômulo, William Arão, Mancuello, Éverton e Diego; Guerrero.

16:20 - Mensagens de paz tomam conta de Volta Redonda.

16:05 - Clima de paz em Volta Redonda!

16:00 - Olha o panorama do Raulino de Oliveira nesse momento.

15:52 - Zé Ricardo participa hoje do seu primeiro Clássico dos Milhões. Será que com ele o Flamengo encerra o jejum de vitórias?https://www.vavel.com/br/futebol/flamengo/758856-buscando-quebrar-tabu-ze-ricardo-comanda-flamengo-pela-primeira-vez-no-classico-dos-milhes.html

15:44 - As delegações de Flamengo e Vasco já chegaram ao Estádio da Cidadania. Tá chegando a hora.

Olha a torcida do Flamengo se fazendo presente no primeiro Flamengo x Vasco de 2017.

Olha o vestiário do Mengão pronto no Estádio da Cidadania.

O Flamengo está a caminho do Raulino de Oliveira. A delegação acaba de deixar o hotel na Cidade do Aço.

Será que vão estufar essa rede hoje? Logo mais, a partir das 17h, saberemos.

O Raulino de Oliveira, palco da decisão, está ficando bonito!

O Vasco tem sim o que comemorar. Presidido por Eurico Miranda, o cruz-maltino costuma levar a melhor contra o rubro-negro. https://www.vavel.com/br/futebol/758422-com-eurico-miranda-vasco-possui-retrospecto-positivo-diante-do-rival-flamengo.html

Paolo Guerrero tem seis jogos diante do Vasco e em nenhum deles foi as redes e sequer venceu. Será que hoje, com a ajuda de Diego, ele quebra esse tabu? https://www.vavel.com/br/futebol/flamengo/758467-presenca-de-diego-e-organizacao-tatica-guerrero-tenta-enfim-acabar-jejum-de-gols.html

As confusões extra-campo tomaram conta do primeiro Flamengo x Vasco de 2017. Entenda melhor o que aconteceu: https://www.vavel.com/br/futebol/flamengo/757526-confuses-extra-campo-torcida-unica-e-ferj-o-transtorno-ao-redor-de-flamengo-x-vasco.html

Boa tarde, torcedor rubro-negro e vascaíno! A partir de agora ficaremos em definitivo para a transmissão do Clássico dos Milhões.

Boa noite, torcedor! A partir de agora você acompanha o jogo da semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo x Vasco ao vivo, que será realizada em Volta Redonda. Acompanhe na VAVEL Brasil às 17:00.

Flamengo e Vasco se enfrentaram pela última vez em 2016, numa mesma semifinal de Campeonato Carioca. Relembre a vitória por 2 a 0 e classificação vascaína:

A última vitória rubro-negra aconteceu em 2015, pelo Campeonato Carioca. Debaixo de muita chuva, o Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 no Maracanã. Relembre:

Durante a semana o presidente Eurico Miranda provocou e afirmou que Luis Fabiano iria fazer sua estreia nesse sábado no Flamengo x Vasco da Gama (25). Hoje, na coletiva, Cristóvão Borges, treinador do Vasco, disse o mesmo, que o Fabuloso viajaria, o que não ocorreu. Reclamando de dores musculares, Luís Fabiano ficou no Rio de Janeiro.

Uma novidade para o jogo de amanhã é o colombiano Manga, que foi relacionado e viajou com a delegação cruz-maltina.

O Vasco também finalizou sua preparação hoje, no estádio de São Januário, para o duelo diante do Flamengo. Assim como no rubro-negro, o treino no Gigante da Colina também foi fechado para a imprensa.

A delegação rubro-negra já chegou à Volta Redonda e agora aguarda o duelo de amanhã, marcado para às 17h.

Outra dúvida pelo lado do Flamengo era o atacante colombiano Orlando Berrío, que viajou. Berrío tinha sofrido uma lesão diante do América-MG pela Copa da Primeira Liga, mas estará a disposição de Zé Ricardo.

O peruano Paolo Guerrero era dúvida, mas vai para o jogo. O jogador treinou normalmente. O atacante treinou normalmente e viajou para Volta Redonda.

O Clube de Regatas do Flamengo fez seu último treino antes do Clássico dos Milhões na tarde desta sexta-feira (24) no CT Ninho do Urubu. A imprensa não teve acesso ao treino tático proposto pelo técnico Zé Ricardo.

O Flamengo joga pela vantagem do empate, já que teve a melhor campanha da primeira fase. O Vasco só chega à final se vencer.

Na história do confronto o Flamengo tem 116 vitórias contra 99 do Vasco. o duelo tem 91 empates como resultado final. O Flamengo tem mais gols, são 400, contra 376 do Gigante da Colina.

O Vasco não perde para o Flamengo desde 2015. De lá pra cá foram 8 jogos com 2 empates e 6 vitórias. A última vitória rubro-negra foi por 2 a 1, no Campeonato Carioca de 2015. Antes da sequência cruz-maltina, o Fla estava 10 jogos sem perder, com 5 vitórias e 5 empates.

Pelo lado do Vasco, Kelvin, Wagner, Henrique, Gilberto e, quem sabe, Luís Fabiano também são alguns atletas que jogarão seu primeiro Clássico dos Milhões no Flamengo x Vasco ao vivo hoje. Cristóvão Borges reencontra o Flamengo mais uma vez após deixar o clube em 2015. No último encontro, o técnico comandava o Corinthians e venceu o Rubro-negro por 4 a 0.

O Flamengo terá algumas novidades em relações aos últimos clássicos contra o rival de São Januário. Será o primeiro jogo ao vivo diante do Vasco para jogadores como Diego, Réver e Trauco. Rafael Vaz e Rômulo reencontraram o ex-clube. O técnico Zé Ricardo também comandará seu primeiro Clássico dos Milhões.

Pelo lado do Vasco, a principal dúvida é se o Fabuloso, Luís Fabiano, estreia ou não. O atacante, apresentado na terça (21), já treinou no mesmo dia e fez dois gols no coletivo. O presidente Eurico Miranda afirmou que o atleta joga, mas ele não treinou entre os titulares nesta quinta (23).

Guerrero é dúvida no Flamengo. O camisa 9 sentiu a coxa esquerda na vitória contra o Madureira e foi imediatamente substituído. A tendência é que o peruano jogue, mas sem certeza.

O Vasco começou mal, perdendo o clássico para o Fluminense por 3 a 0. Se recuperou com um 3 a 1 diante do Bangu com direito a gol olímpico do camisa 10, Nenê. Depois voltou a vencer, dessa vez o Resende, por 2 a 1. A desconfiança tomou conta na derrota para o Voltaço, por 1 a 0. No fim, deu tudo certo. A vitória por 1 a 0 diante da Portuguesa garantiu o Gigante da Colina nas semifinais.

O Flamengo inciou sua campanha batendo o Boavista por 4 a 1. Seguiu goleando o Macaé por 3 a 0. Na sequência, não teve pena e aplicou um 4 a 0 impiedoso no Nova Iguaçu. No clássico diante do Botafogo, uma vitória magra por 2 a 1. Fechando a primeira fase com chave de ouro, o Mais Querido não tomou conhecimento do Madureira e venceu por 4 a 0.

O Vasco sofreu para garantir a classificação nas semifinais e ela só veio na última rodada, após a vitória de 1 a 0 contra a Portuguesa-RJ. O Gigante da Colina fez 6 gols e sofreu os mesmos 6 na primeira fase.

O Flamengo vem de uma fase de grupos impecável. Venceu todos os seus 5 jogos, fazendo 17 gols e sofrendo apenas 2. Guerrero é o artilheiro do Mais Querido com 6 gols em 6 jogos.

Eurico Miranda, presidente cruz-maltino, incendiou mais ainda no decorrer da semana, alegando que o novo reforço do Vasco, Luís Fabiano, será carrasco do Flamengo e que vai jogar no sábado (25).

As provocações vêm tomando conta do Clássico dos Milhões em Flamengo x Vasco da Gama ao vivo. O atacante rubro-negro Guerrero falou após o jogo contra o Madureira que o Flamengo será sempre favorito diante do Vasco em qualquer circunstância.

Após uma negociação confusa com a prefeitura da Cidade do Aço, o jogo foi autorizado no Raulino de Oliveira com as duas torcidas, já que o Ministério Público do Rio de Janeiro suspendeu a liminar de torcida única, alegando ser um teste.

A Federação analisou locais como Brasília, Manaus e Juiz de Fora, mas todos eles foram vetados por questão de segurança. O jogo também foi tirado do Estádio Nilton Santos devido ao sábado (25) de carnaval no Rio.

Após muita confusão no decorrer da semana, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) conseguiu marcar a partida para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.