Resultado Internacional x Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho 2017 (1-0)

Muito obrigado por nos acompanhar nessa transmissão e fiquem ligados na VAVEL.com para mais informações e repercussões da partida. Boa noite!

Nico López cruzou e Roberson fez: Internacional 1x0 Brasil de Pelotaspic.twitter.com/rMqB4LFrSg — Goleada Info (@goleada_info) 25 de febrero de 2017

Com este resultado, o Inter sobe para a 5ª colocação com 6 pontos. O Brasil de Pelotas cai uma posição e agora ocupa a 9ª colocação, com os seus mesmos 4 pontos.

FINAL DE JOGO NO BEIRA-RIO! O Inter vence o Brasil de Pelotas pelo placar de 1 a 0.

47' Entramos no último minuto de partida. O Inter vai conseguindo a sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho.

45' +3 minutos de acréscimo. O jogo vai a 48.

PÚBLICO! 11.851 é o número de torcedores presentes no Beira-Rio para Inter e Brasil de Pelotas, neste sábado de Carnaval.

43' MUDOU O INTER! Última mudança do técnico Colorado. Anselmo entra no lugar de Charles.

41' ESCAPADA DO BRASIL! Contra-ataque do Xavante e a defesa Colorada afasta para linha do fundo. É escanteio

40' QUASE O SEGUNDO! Nico recebe de Valdívia, cruza pra área, William cabeceia para o meio e quase que Carlos consegue a finalização

38' OPA, FALTA PRO INTER! Carlinhos arranca pela esquerda e é parado com falta. Cobrança será do lado da área Xavante

38' Nico López recebe de Uendel, tenta o cruzamento para a área, mas a zaga afasta

35' Segue 1 a 0 para o Internacional. O Colorado vai controlando a partida

32' VAI MUDAR! Bruno Lopes entra no lugar de Marcinho. Última modificação de Rogério Zimmermann na partida

31' AFASTA, PAPA! Valdívia cobra o escanteio, mas o centroavante Xavante estava lá para ajudar

31' Valdívia entrou com tudo. Recebeu bola na linha de fundo, mas cruzou em cima da marcação. Escanteio pro Inter.

28' OLHA QUEM VOLTOU! Novidade no banco de reservas antes da partida, William vai entrar no lugar de Junio. Vaias da torcida para o lateral William

27' ESCANTEIO! Junior vai pra cobrança e a bola faz curva pelo lado de fora. Tiro de meta pro Brasil

26' COISA LINDA! Charles recebe passe de Léo Ortiz e dá um lindo chapéu sobre a marcação Xavante

26' PRESSÃO COLORADA! Linda jogada de Uendel pelo lado esquerdo, cruzou e Junio bateu pra fora em chute com a perna canhota

25' PEGOU MARTINI! Troca de passes do Inter pelo meio, Charles achou Uendel que arriscou. Precisou trabalhar o arqueiro Xavante

24' PRA FORA! Mais uma boa jogada do Inter pelo lado esquerdo. Nico López rolou pra Valdívia que chutou forte rasteiro e a bola raspou a trave de Eduardo Martini

21' SUBSTITUIÇÃO! O autor do gol Colorado vai deixar o gramado. Roberson é substituído para a entrada de Valdívia

20' VEM, VALDÍVIA! Antônio Carlos Zago não está gostando da equipe e vai trocar

17' OPA, CIRILO! O zagueiro se atrapalha e entrega de presente para Nico López. O uruguaio tabela com Uendel e chuta pra fora. Segue 1 a 0 pro Inter

15' AMARELO! Rodrigo Dourado faz falta em Marcinho e leva o cartão. Torcida fica na bronca

13' SAI, MARTINI! Nico cobra falta e o goleiro do Brasil sai da meta socando a bola pra longe da área

11' QUE ISSO, PAULÃO? O zagueiro tenta afastar a bola e chuta em cima de Léo Ortiz

9' INTER DE NOVO! Jogada de Roberson, que limpou a marcação, mas bateu mascado e a bola respingou na defesa Xavante

8' LONGE! Nico López briga com a defesa, rouba a bola e de fora da área chuta pra longe do gol

5' NA BRONCA! Torcida ficou na bronca com o árbitro da partida, após marcar falta de Carlos em lance confuso com Wender.

3' MUDOU A ATITUDE! Brasil volta mais agressivo e vai tentando atacar o Colorado que resiste

2' PARA FORA! Uendel ajeita para Carlos, que domina e chuta, mas longe do gol de Martini

1' SALVA, PAULÃO! Linda jogada de Marcinho, envolveu Rodrigo Dourado e Léo Ortiz, invadiu a área, mas aí foi parado por Paulão. Novamente a torcida vibra com o zagueiro

0' Rola a bola para a segunda etapa.

0' MUDOU O BRASIL! Duas alterações. Wender entra no lugar de Éder Sciola e Juninho no lugar de Lenílson.

0' SEM MUDANÇAS! Inter volta ao gramado com a mesma escalação que terminou a primeira etapa.

Confira como foi o gol colorado marcado por Roberson, que vai dando a vitória ao Inter. #VamoInter #NadaVaiNosSeparar pic.twitter.com/wQkmh6QTy0 — S. C. Internacional (@SCInternacional) February 25, 2017

Confira como foi o gol marcado por Roberson e por enquanto dá a primeira vitória do Internacional no campeonato.

RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA: Aos poucos, a equipe do Internacional vai mostrando evolução. Só o Colorado buscou o gol e criou oportunidades na primeira etapa. O lado esquerdo demonstra ser o ponto forte da equipe. Carlinhos e Uendel tramam boas combinações e ocasionam boas situações para o Internacional. Carlos e Nico López estão se entendendo muito bem e conseguem criar chances de gol. Muito por causa da atuação do Inter, o Brasil pouco consegue criar e vê Eduardo Martini salvar e não deixar que o placar seja somado.

INTERVALO! Fala, Roberson: "Gol para dar mais confiança. Vinha buscando há algum tempo. Com calma e dedicação, ele apareceu".

INTERVALO! Fala, Charles: "Impusemos nosso ritmo. Eles quase não tiveram chances. Temos que seguir assim".

INTERVALO! Fala, Uendel: "Estamos melhores no jogo. Controlamos a partida e demos pouco espaço ao Brasil de Pelotas. Construímos boas jogadas. Fizemos boas tabelas".

47' Carlinhos cobra fechado, a bola vai pra fora e não há tempo para mais nada. Vinícius Amaral assinala o fim do primeiro tempo

46' É falta pro Inter. Junio cai quase na bandeirinha de escanteio e o juiz marca a falta. Vem bola na área do Brasil.

46' AMARELOU! Éder Sciola é punido por colocar a mão na bola após cruzamento de Junio

45' Mais dois minutos de acréscimo na primeira etapa, iremos até os 47

43' PARA TUDO! Roberson disputa bola com Leandro Camilo. Cai no chão e fica sentindo dores no estômago. Equipe médica no gramado

42' CARTÃO AMARELO! Paulão é punido após fazer falta em Gustavo Papa

39' CHEGOU DE NOVO! Boa troca de passes do Inter. Roberson achou Carlos que bateu forte, mas a bola foi pra fora

38' SEM DIREÇÃO! Éder Sciola tenta o cruzamento para Papa, mas erra a direção e manda fechado. Danilo segura sem dificuldades

36' GOOOOOOOOL DO INTER! Carlinhos cobrou escanteio curto, Nico López cruzou com a perna direita e achou Roberson sozinho dentro da pequena área. O atacante só escorou de peito para dentro do gol

36' Mais um escanteio pro Inter. Carlinhos na bola

34' Uendel cobrou na cabeça de Rodrigo Dourado, que cabeçeou pro alto e nem assustou a zaga do Brasil

34' Escanteio pro Inter. Roberson faz jogada na linha de fundo e a zaga afasta. Uendel na bola

33' Palmas pro Paulão! Marcinho tentou driblar o zagueiro, que desarmou com qualidade e saiu jogando. A toricida Colorada gostou

31' O lance foi feio e o clima esquentou entre Antônio Carlos Zago e Rogério Zimmermann. Após o lance, os treinadores discutiram fora de campo

31' EITA! Entrada forte de Eduardo Camilo em Junio dentro da area. Os jogadores do Colorado pedem pênalti

29' QUASE! Nico López faz lançamento para Carlos, que domina dentro da área, fica cara a cara com Eduardo Martini, mas chuta pra fora

26' CARTÃO AMARELO! Eduardo Martini é punido por jogar para fora a chuteira de Carlos

26' UUUUUUH! Ortiz faz lançamento longo do meio- campo. Carlos disputa bola na área e a bola vai na trave do Brasil

25' O Inter vai tocando a bola entre seus zagueiros e tentando achar opções para avançar

22' Escanteio para o Brasil. Marlon cobra muito fechado e a bola vai direto nas mãos de Danilo Fernandes

20' O Papa não perdoa. Atacante chega atrasado e faz falta em Léo Ortiz

18' EDUARDO MARTINI! Dourado arranca pelo meio-campo, tabela com Uendel e achar Nico López dentro da área. O bate e obriga Martini salvar mais uma vez

16' SEGUE O BAILE Gustavo Papa tenta se desvencilhar de Paulão e cai. O árbitro entende o lance como normal. É tiro de meta

15' CAPRICHA, UENDEL! Mais uma bela jogada do Inter pela esquerda. Agora foi Roberson quem serviu Uendel. O lateral arriscou com a perna direita e o chute passou longe

12' UUUUUUH! Uendel recebe na ponta, cruza para Roberson que pegou de primeira e obrigou Martini efetuar grande defesa

11' PELA ESQUERDA! É por ali que o Inter vai chegando tentar. Carlinhos e Uendel vão incomodando a zaga do Brasil.

09' Boa combinação entre Carlinhos e Uendel. Carlinhos tenta cruzamento e a zaga afasta. É lateral para o Inter

07' SEM PERIGO! Nico acha Carlos, que cabeceia e Martini segura sem dificuldades

05' MARTINI! Carlinhos aciona Nico. O uruguaio gira e bate. Martini, no meio do gol, espalma e cede escanteio

03' PRA LONGE! Após bate-rebate na área, a bola sobra para João Afonso. O volante, de fora da área, tenta o chute, mas manda todo torto. É apenas tiro de meta

02' FALTA! Junio chega atrasado e faz falta em Marlon

01' AFASTA A ZAGA! Paulão recebe de Carlinhos e, pressionado por Papa, apela ao balão para afastar o perigo

00' BOLA ROLANDO! Começa a partida no Beira-Rio.

Internacional e Brasil de Pelotas já estão no gramado. Em alguns minutos a bola vai rolar no Beira-Rio.

Última derrota do Inter para o Xavante foi em 1996 (há 21 anos). Desde lá, são 15 jogos, com 12 vitórias coloradas e apenas 3 empates.

A novidade no Internacional fica por conta do lateral William, que durante a semana foi reintegrado ao elenco Colorado, após treinar em separado com problemas contratuais desde o início da temporada.

A bela imagem do estádio Beira-Rio mostra que o palco do jogo está pronto para receber os atletas logo mais.

Daqui a pouco tem Inter no Gigante! 30 minutos para o início do jogo. #VamoInter #NadaVaiNosSeparar pic.twitter.com/vdTlz4wnpu — S. C. Internacional (@SCInternacional) February 25, 2017

Internacional pressionado para a partida. Com a vitória do Ypiranga de Erechim sobre o Veranópolis. O Colorado foi empurrado para a zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho.

RESERVAS DO BRASIL DE PELOTAS: Carlos Eduardo, Evaldo, Teco, Galiardo, Tiago Silva, Juninho, Wender, Bruno Lopes, Rennan Oliveira, Jean Silva e Anderson

BRASIL DE PELOTAS: Eduardo Martini; Éder Sciola, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, João Afonso, Lenílson, Aloísio e Marcinho; Gustavo Papa.

RESERVAS DO INTERNACIONAL: Keiller, Alemão, William, Ernando, Anselmo, Valdívia e Seijas.

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Junio, Léo Ortiz, Paulão e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles e Uendel; Roberson, Carlos e Nico López.

Escalações confirmadas para a partida.

Internacional e Brasil de Pelotas já estão no Beira-Rio para disputar a partida.

“É um confronto direto, é só olhar a classificação. Quando se enfrenta uma equipe do porte do Inter, precisamos estar bem próximos do limite em todos os sentidos: técnico, tático, físico, mental. Eles têm jogadores com ótimo nível técnico e que quando têm a chance de marcar, costumam aproveitar. Temos que diminuir as chances de gols do adversário”, afirmou o técnico.

Com duas vitórias dentro da Boca do Lobo, o Brasil de Pelotas busca somar pontos dentro do Beira-Rio. Para Rogério Zimmermann, treinador do Xavante, será necessário jogar no limite para atingir o objetivo.

Nico López está confirmado na vaga de Brenner. Valdívia e Seijas disputam a vaga de D’Alessandro. Após grande atuação frente ao Oeste pela Copa do Brasil, o zagueiro Léo Ortiz deve seguir na equipe titular.

Para isso, Antônio Carlos Zago não contará com D' Alessandro, que sofreu forte pancada no último jogo e foi poupado do último treinamento da equipe e também do artilheiro Brenner, que vive grande fase e cumprirá suspensão após expulsão diante do Passo Fundo.

Embalado com duas vitórias no meio da semana, onde classificou-se para próxima fase da Copa do Brasil e garantiu o primeiro lugar do grupo na Primeira Liga, o Inter segue em busca da primeira vitória no campeonato.

O último encontro entre as equipes ocorreu neste ano, no dia 1º de fevereiro, pela Primeira Liga, também no estádio Beira-Rio. O Internacional venceu a partida pelo placar de 2 a 1. Os gols do Colorado foram marcados por Nico López e Brenner. Bruno Lopes descontou para o Xavante.

Ambas equipes buscam afirmação no campeonato. O Internacional ocupa a 10ª posição na tabela, somando apenas três pontos. Já a equipe do Brasil, com um ponto a mais, domina o 8º lugar.

Boa tarde, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Aqui você vai acompanhar os principais lances do duelo entre Internacional e Brasil de Pelotas. O jogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, ocorre nesta noite, às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.