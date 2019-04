Ceni lamenta novo empate após vantagem de dois gols "precisamos saber conduzir melhor o jogo"

O São Paulo empatou com o Novorizontino neste sábado pela 6º rodada do Campeonato Paulista 2017. Para Rogério Ceni, o resultado não agradou, principalmente após abrir o placar por 2 a 0 e ceder o empate.

"Voltamos triste para casa pelo resultado, mas vamos continuar que temos um jogo na quarta que se acontecer isso, dá pênaltis. Temos de conversar isso com todos, para a gente entender e quando abrir o placar, saber conduzir melhor o jogo." analisou

Ceni comentou a atuação do zagueiro Breno e defendeu o jogador que fez o pênalti do primeiro gol do Novorizontino " Breno estava muito bem no jogo. O pênalti é muito instintivo. Ele fez um jogo muito firme no primeiro tempo, acho que ele cansou. Aí você fica jogando mais no chão, do que em pé. A conversa não será com ele. Será com todos. Nos perdemos nos 20 minutos finais. Isso não é uma novidade. Tanto o Breno quanto o Lugano foram bem na zaga."

O treinador elogiou a estreia do meio-campista Jucilei, apesar de não estar 100% fisicamente " O Jucilei agrada muito. Mas a gente nota que ele ainda precisa da parte física. Achei que ele ainda aguentaria 45. Demonstra que é um bom futebol, mas também que precisa da parte física. Precisamos treinar mais forte ele, não joga desde outubro. E também como positivo o Araruna e o Shaylon, de Cotia, o Breno voltando a jogar, o Lugano. Alguns estavam muito cansados. "

Rogério Ceni lamentou tomar o empate novamente após abrir uma vantagem de dois gols e falou em mudar a postura dos jogadores

"Vai muito de cada um, a reação natural. Quando você sofre o gol, passa o filme dos outros jogos. Quando está 2 a 1, você se posiciona em linha mais baixa. Isso chama o adversário. Não conseguimos ter a postura que precisávamos para fazer o terceiro gol e não conseguimos ter a postura para segurar o 2 a 1"

Na próxima quarta-feira (1) o São Paulo vai até o Paraná enfrentar a equipe do PSTC pela Copa do Brasil. Em caso de empate a disputa pela vaga será decidida pelo pênaltis.