Eutrópio poupa Léo Costa e mantém base titular no Santa Cruz diante do Salgueiro

A expectativa gerada na torcida foi por água abaixo. Ainda não é dessa vez que Léo Costa vai voltar a jogar pelo Santa Cruz. Depois de treino na tarde desta quarta-feira (1º), no Arruda, o departamento médico do Mais Querido optou por dar mais tempo de exercícios físicos ao meio-campista, que teve o retorno aos gramados adiado.

Em decisão conjunta com o técnico Vinícius Eutrópio, os médicos dos tricolores decidiram deixar o meia à disposição apenas para o clássico contra o Náutico, no dia 12, pela Copa do Nordeste. Com isso, a equipe que vai enfrentar o Salgueiro, nessa quinta-feira (2), será mantida após a vitória sobre o Uniclinic no último sábado (25).

Eutrópio, inclusive, ressalta que vai manter o atleta ausente para pegar maior ritmo de jogo: "A ideia com Léo é muito parecida com a que tive com Tiago Costa, por exemplo. Quero que ele passe até do ponto para que, quando estiver à disposição, esteja com margem de segurança e ritmo forte. A ideia é segurar durante essa semana para que ele esteja totalmente apto a partir do jogo contra o Náutico", declarou Vinícius.

Artilheiro tricolor na temporada, Pitbull segue entre os 11 (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Com a manutenção da base, o time é o mesmo do fim de semana, com Júlio César no gol, Vitor e Roberto nas laterais e Jaime e Bruno Silva no miolo da zaga. No meio, Wellington Cézar e David ficarão responsáveis pela marcação, enquanto Thomás e Thiago Primão fazem a armação. A dupla de ataque fica com Halef Pitbull e Everton Santos, artilheiros dos pernambucanos na temporada.

A ideia do comandante em permanecer com os 11 é dar entrosamento ao elenco, que ainda está invicto em 2017: "O time já está definido. Eu deixei eles bem tranquilos com isso, porém a tendência é fortalecer e repetir os jogadores para que eles possam se entrosar cada vez mais", disse.

Caso não sofra baixas de última hora, a Cobra Coral vai a campo ante o Carcará, em duelo pela 5ª rodada do Estadual, com: Júlio César; Vitor, Jaime, Bruno Silva e Roberto; David, Wellington Cézar, Thiago Primão e Thomás; Everton Santos e Halef Pitbull.