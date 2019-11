Resultado e gols jogo PSTC 2 x 4 São Paulo pela Copa do Brasil 2017

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

São Paulo vence o PSTC por 4 a 2, com três gols de Cícero, e avança de fase na Copa do Brasil.

48 min: Fim de jogo!

48 min: Cartão amarelo para Wellington Nem

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

44 min: Jogo fica morno nesse final

37 min: Cartão amarelo para Lucas Trindade

36 min: Torcida do São Paulo grita o nome de Lugano, no banco de reservas

29 min: No PSTC sai Gabriel Pimba e entra Rone Dias

28 min: No São Paulo sai João Schmidt e entra Araruna

26 min: GOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Cícero bate de fora rasteiro e marca o seu terceiro gol na partida

25 min: Erick chuta e Sidão faz a defesa

21 min: No São Paulo entra Wellington Nem na vaga de Luiz Araújo

16 min: No PSTC sai Denilson para entrada de Dener

14 min: Cartão amarelo para Santiago

10 min: Cartão amarelo para Thiago Mendes

9 min: Thiago Mendes arrisca e manda longe do gol

5 min: Pratto cruza e por muito pouco Cueva não consegue a cabeçada

0 min: Começa o segundo tempo!

45 min: Intervalo de jogo, São Paulo vai vencendo o PSTC por 3 a 2.

2x3

Carlos Henrique marca o último gol da primeira etapa: PSTC 2x3 São Paulopic.twitter.com/dYgVEcRLhE — Goleada Info (@goleada_info) 1 de marzo de 2017

1x3

Cueva, de pênalti, fez o terceiro do São Paulo.



PSTC 1-3 São Paulo pic.twitter.com/AsObrIZteX — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 1 de marzo de 2017

1x2

Carlos Henrique marca o último gol da primeira etapa: PSTC 2x3 São Paulopic.twitter.com/dYgVEcRLhE — Goleada Info (@goleada_info) 1 de marzo de 2017

1x1

Gol de Cícero aos 13' do 1º tempo, na saída de bola Lucão empatou para o PSTC



Placar parcial: PSTC 1x1 São Paulo pic.twitter.com/rn9SWMtE7m — Lance Tricolor (@lancetricolor) 1 de marzo de 2017

1x0

Tweets by SaoPauloFC

Com expectativa de casa cheia, o São Paulo volta a jogar no Estádio do Café, em Londrina, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o PSTC, pela segunda fase da Copa do Brasil. Até o começo da tarde desta segunda-feira, 8,5 mil ingressos foram vendidos para a partida PSTC x São Paulo ao vivo hoje.

A carga total de ingressos é de 28 mil, segundo a assessoria de imprensa do time paranaense. Conforme a direção do PSTC, não será permitida a entrada de torcedores no estádio com camisas e acessórios de outros clubes (nacional ou internacional), que não seja dos times que estarão em campo.

O jogo marca o retorno do Tricolor à cidade paranaense após quase quatro anos. A última partida foi em maio de 2013, quando venceu o Londrina por 2 a 1, em amistoso. O time fez ainda outros três jogos no Café, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Do time então comandado por Ney Franco, em 2013, apenas três jogadores continuam no elenco do São Paulo: o goleiro Dênis, o zagueiro Rodrigo Caio e o volante Wellington. Agora treinador da equipe e ainda goleiro na época, Rogério Ceni estava machucado e ficou de fora

A partida PSTC x São Paulo comemorava a conquista do Londrina, campeão do interior do Paranaense em 2013. O Tubarão tinha na equipe os então desconhecidos goleiro Danilo, vítima no voo da Chapecoense, o lateral-esquerdo Wendell, do Bayer Leverkusen, e o volante Bruno Henrique, ex-Corinthians e agora no Palermo-ITA.

Luís Fabiano abriu o placar para o São Paulo aos 18 minutos do primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Carleto. Com o time todo modificado no intervalo, o Tricolor ampliou aos 10 minutos do segundo tempo com o meia Roni, em um belo chute da entrada da área. O Londrina diminuiu quatro minutos depois, com o atacante Neílson, após cobrança de falta de Bruno Henrique.

O São Paulo fez outros três jogos no Estádio do Café. O primeiro foi em 1976, também contra o Londrina, válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro. Os times ficaram no empate por 0 a 0. O Tricolor tinha na equipe grandes nomes, como o goleiro Waldir Perez, o lateral Nelsinho Baptista, os meias Muricy Ramalho, Pedro Rocha e Chicão, e o atacante Serginho Chulapa em jogos PSTC x São Paulo.

O Tricolor voltou ao Estádio do Café em 1984 para a disputa do Torneio Cinquentenário de Londrina. O São Paulo perdeu para o Palmeiras, por 2 a 0, e depois goleou o extinto Café Futebol Clube, por 7 a 1. Os gols foram marcados por Agnaldo (três), Paulo César (dois), Darío Pereyra e Pianelli.