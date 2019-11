Recordar é viver: relembre o último Fla-Flu que decidiu a Taça Guanabara

O Fla-Flu é, talvez, um dos clássicos mais charmosos e conhecidos mundialmente. Nele, muitas histórias rondam por Gávea e Laranjeiras. Muitos gols históricos e disputas de finais... E, neste domingo (5), Flamengo e Fluminense se enfrentam em partida válida pela final da Taça Guanabara. A última vez que as equipes se disputaram uma final de Taça Guanabara ocorreu em 2004, e, a VAVEL Brasil relembra o duelo.

Flamengo vence o Flu e se sagra Campeão da Taça Guanabara de 2004

A partida foi realizada no sábado de carnaval. O Rio de Janeiro, estendeu sua festa para o Maracanã que recebeu mais de 70 mil torcedores naquela tarde. No duelo de cores, os rubro negros levavam vantagem, mas as baterias de ambas as torcidas deram um show, em clima de perfeita harmonia.

Flamengo e Fluminense haviam protagonizado um belo duelo na fase de grupos e a expectativa era de um grande jogo. E foi. Rubro-Negros abriram o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Zinho cobrou falta com perfeição, na cabeça do zagueiro Fabiano Eller, que desviou na saída do goleiro tricolor Kléber. E, com os meias Zinho e Felipe ditando o ritmo do jogo na primeira etapa, o Fla segurou o resultado, e foi para os vestiários com a vantagem no placar.

Nada estava definido, e na segunda etapa da partida, aos 20 minutos, o zagueiro Antônio Carlos empatou a partida. No entanto, a festa da torcida tricolor durou pouco. Logo na saída de bola do Flamengo, após o gol, o lateral-direito Rafael fez boa jogada pela ponta, e cruzou para o atacante rubro-negro Jean apenas empurrar, de carrinho, para o fundo das redes: Fla 2x1 Flu.

Todavia, a partida ainda não estava resolvida. Aos 25 minutos do segundo tempo, a defesa rubro-negra se atrapalhou, e o zagueiro Henrique acabou marcando gol contra, e empatando o jogo para o Fluminense. O resultado levaria a partida para os pênaltis. Mas cinco minutos depois, um lindo passe de Ibson deixou Roger entre dois tricolores e de frente para o goleiro Kléber, e, com um toque sutil o lateral fez a bola, de forma mansa, ir de encontro às redes.

3 a 2. E, o título da Taça Guanabara – e posteriormente do Estadual - assegurado na Gávea. E, em ritmo de carnaval, a torcida rubro negra “contagiou e sacodiu a cidade” comemorando a conquista do Flamengo.