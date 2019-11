Resultado e gols jogo Corinthians 1x0 Santos no Campeonato Paulista 2017

Leitor da Vavel Brasil, ficamos por aqui com mais uma transmissão ao vivo. Agradecemos sua presença conosco e até a próxima rodada!

"É devagar que as coisas se acertam, são resultados magros, mas importantes para dar confiança. Nosso time voltou a ter essa pegada, lembro como era difícil fazer gols no nosso time. O Corinthians tem essa identidade de vibrar, correr, se dedicar, hoje fomos coroados com mais uma vitória no clássico." Fala Jô

"Essas duas finalizações dizem o que foi o jogo, no primeiro tempo eles jogaram melhor, mas no segundo, tirando o gol, tivemos boas oportunidades em cruzamentos, rondando a área deles. Eles venceram, jogaram bem, temos que nos concentrar na Libertadores, nosso principal objetivo. Essa equipe tem bons resultados, neste ano começamos tropeçando em alguns times que não costumamos tropeçar. Perder para o Corinthians aqui pode acontecer, é jogo parelho." Disse o jogador Victor Ferraz após a partida

49' ENCERRADA A PARTIDA ENTRE CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS!

45' Gabriel está caído na área do Corinthians após uma bolada no rosto

44' Santos tenta o empate

44' Escanteio para o Santos

44' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO

43' Thiago Ribeiro arrisca de longe e... bola vai longe

42' Peixe pressiona nesse fim de jogo mas não tem sucesso nas criações de suas jogadas

41' Rodrigão recebe na esquerda e tenta um cruzamento mas muito forte

39' Vitor Bueno bate mas zaga afasta

38' Escanteio para o Santos

37' ÚLTIMA MUDANÇA NO CORINTHIANS! Sai Rodriguinho para a entrada de Giovanni Augusto

36' Vitor Bueno arrisca um chute rasteiro de longe na cobrança de falta, e Cássio defende

35' CARTÃO AMARELO DUPLO! Pablo do Corinthians e Vladimir do Santos levam cartão amarelo. Kazim atrapalha a reposição de bola de Vladimir, que se irrita e dá um leve chute no atacante do Corinthians. Ambos levaram o cartão

33' De novo ele! Bruno Henrique cruza pela direita e Vitor Bueno desvia de cabeça para defesa de Cássio

33' Mais um cruzamento de Bruno Henrique pela direita, Rafael Longuine tenta chutar mas acerta a defesa adversária

31' No contra-ataque, Léo Jabá arranca pela esquerda mas escorrega na hora de finalizar

31' Bruno Henrique cruza, Rodrigão desvia de cabeça e a bola sobra para Vitor Bueno que arrisca cruzamento mas a zaga corinthiana afasta

29' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO PEIXE! Sai Copete para a entrada de Rodrigão

29' MEXEU O CORINTHIANS! Sai Jô para a entrada de Kazim

28' Rafael Longuine bate falta, mas a bola passa por cima de todo mundo e sai em tiro de meta para Cássio.

27' Falta de Balbuena em Bruno Henrique

26' Copete recebe lançamento mas tropeça na hora de dominar a bola

26' Corinthians ganha todas as divididas com o adversário

25' PRIMEIRA ALTEREÇÃO NO CORINTHIANS! Entra Léo Jabá e sai Romero

25' Na cobrança de escanteio do Santos, Cléber não consegue dominar a bola e a zaga adversária afasta

22' Jadson bate falta e Vladimir salta e afasta mas impedimento ja estava marcado

21' MAIS UM AMARELO! Rodriguinho passa a rasteira no zagueiro Cléber

20' Até agora os unicos cartões foram para a equipe Corinthiana

19' AMARELO! Jadson é driblado por Zeca e acaba puxando o lateral pelo pescoço e leva o cartão

17' ALTERAÇÃO DUPLA NO SANTOS! Sai Yuri e Kayke para a entrada de Rafael Longuine e Thiago Ribeiro

16' PIPOQUEIRO! Torcedor joga saco de pipoca em cima de bandeirinha e é retirado por policiais

15' Bruno Henrique faz jogada pela direita e cruza rasteiro sem força facilitando a defesa de Cássio

14' FOI GOL? IMPEDIDO! Jadson bate escanteio, Balbuena ajeita de cabeça e Romero completa para o gol, mas atacante paraguaio estava impedido

13' Escanteio para a equipe da casa

9' OLHA A CANETA! Romero coloca a bola no meio das pernas de Victor Ferraz que para o atacante cometendo falta

8' Santos não consegue criar jogadas

7' Passe errado de Copete no campo de ataque. Rodriguinho recupera a bola, mas Balbuena erra o lançamento

5' Zeca tenta lançamento para Copete, mas a bola sai com muita força e o atacante não consegue chegar a tempo

3' Gabriel era o único jogador pendurado e após o cartão está suspenso da próxima partida do Timão contra a Ponte Preta

3'AMARELOU! Gabriel faz falta dura em Vitor Bueno e acaba levando o cartão amarelo

1' Jogada do Corinthians pela esquerda, com Rodriguinho, Jadson e Romero, até o cruzamento de Guilherme Arana para Jô livre para cabecear no cantinho da rede!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! JÔ MARCA PARA O CORINTHIANS

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ARENA CORINTHIANS

O ex treinador Tite aparece no telão da Arena Corinthians e leva torcida a loucura.

"Acho que o jogo está bem disputado, estou muito feliz pelos 100 jogos, mas o que importa é a vitória, vamos ver o que o professor vai falar para o segundo tempo." Thiago Maia

"Estamos conseguindo roubar as bolas, temos espaço para jogar, falta paciência. Tivemos jogadas de gol, mas não conseguimos concluir." Jadson siando do gramado

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Vitor Bueno bate mal e é o último lance do jogo

44' Falta perigosa a favor do Santos

42' Jadson bate, Yuri falha no tempo de bola, Rodriguinho erra no domínio e Jô não consegue a finalização. Uma trapalhada atrás da outra para a fácil defesa de Vladimir.

42' Escanteio para o Corinthians

39' QUASE CONTRA! Romero recebe de Fagner pela direita e cruza, a bola desvia em Lucas Veríssimo e vai para o gol, mas Vladimir salva o que poderia ser um gol contra

36' Bruno Henrique tenta finalizar de pé esquerdo na área do Corinthians, mas Pablo corta o chute do atacante

34' Vitor Bueno cobra escanteio e Lucas Veríssimo cabeceia fraco, a bola sai e bate na rede pelo lado de fora.

33' Copete recebe em velocidade nas costas de Fagner e cruza, mas Pablo tira e é escanteio

33' Jadson recebe o passe de Fagner pela direita e bate dna entrada da área, mas o chute é fraco para a sorte do goleiro Vladimir

31' ?Vitor Bueno bate o escanteio, mas a bola passa por toda a área e sai em lateral para o Timão

31' É escanteio para o Santos

30' Kayke tenta lançar Vitor Bueno na área, mas Guilherme Arana afasta

29' Gabriel rouba a bola de Yuri no campo de ataque e lança para Romero na esquerda, mas o cruzamento dá errado

27' VLADIMIR NOVAMENTE! Jadson bate o escanteio, Balbuena cabeceia fraco mas bem colocado e Vladimir faz boa defesa!

27' Após desarme de Lucas Veríssimo é escanteio para o Corinthians

25' Corinthians recupera bola e Cléber quebra o contra ataque com falta em cima de Jô

25' Zeca cruza e Pablo afasta de cabeça é lateral para o Santos

21' Thiago Maia acerta o passe para Kayke, que tenta finalizar com o pé direito mas pega mal na bola

21' Falta marcada em cima de Fagner

19' A marcação do Corinthians é pesada em cima da equipe da baixada

18' Bruno Henrique rouba a bola de Arana e avança até a linha de fundo, mas o cruzamento foi muito forte

17' Yuri tenta lançamento na área, mas a bola fica fácil para Cássio pegar

14' Leandro Bizzio Marinho chama a atenção de goleiro Vladimir que demorou de repor a bola em jogo

13' Romero recebe lançamento e espera a chegada de Maycon mas a bola acaba saindo por cima do travessão

13' Vitor Bueno encontra Bruno Henrique na direita, mas o cruzamento sai para trás da área e a bola fica com o mandante

12' Rodriguinho manda lançamento para Romero, que domina e ajeita para Maycon chutar com perigo

11' Santos tenta pressionar a saida de bola do Corinthians

10' Lançamento para romero, Jô domina e manda a bola para Jadson mas Zeca intercepta a jogada

8' O início do clássico é de marcação apertada para as duas equipes

7' VLADIMIR! Zeca erra passe no meio, Jô rouba e toca para Romero, que arranca e deixa no jeito para Maycon bater. Mas Vladimir faz uma bela defesa!

5' Copete rouba bola para o Santos, mas na sequência Thiago Maia erra o lançamento que era para Kayke

5' Corinthians dificulta as jogadas do rival

4' IMPEDIDO! Jadson cruzae Jô cabeceia a bola para fora, mas já havia sido marcado o impedimento

3' Zeca faz falta em Fagner e reclama com o bandeirinha

3' Fagner chega bem pela direita, mas acaba adiantando demais a bola facilitando o trabalho da defesa santista

2' Antes do jogo houveram reclamações sobre o gramado do Itaquerão

2' Vitor Bueno passa a bola para Copete na esquerda, mas Fagner dá um carrinho e afasta o perigo

1' Guilherme Arana da uma bicuda na bola e é Lateral para o Santos

0' Arremesso lateral para o Santos

0' ROLA A BOLA NO CLÁSSICO!

"O Renato veio pela importância que tem no grupo, se eu pudesse teria trazido também Ricardo e Lucas, mas fizeram trabalhos de manhã e à tarde para alcançarem uma recuperação mais rápida. O Ricardo teria uma lesão muito séria, levou 15 pontos, mas se preparando para o jogo da próxima quinta, se Deus quiser" Disse o treinador santista antes do jogo, referindo-se a ausência de Ricardo Oliveira na partida

Em instantes vai rolar a bola para Corinthians x Santos e você acompanha ao vivo aqui na Vavel Brasil!

Os times estão enfileirados para a execução do hino nacional.

As equipes entram em campo para cumprir o protocolo da Federação Paulista de Futebol.

Fazem clássico neste sábado jogo Corinthians x Santos ao vivo às 18h30 na VAVEL Brasil, em Itaquera.

Sétima rodada do Campeonato Paulista. Os dois rivais têm desfalques e dúvidas para o duelo, que só terá as escalações confirmadas pouco antes de a bola rolar, já que ambos os times fazem mistério.

Amanhã é dia de Corinthians e Santos. No primeiro duelo das equipes em 2016, o Peixe levou a melhor. Relembre e deixe seu palpite. #FoiAssim pic.twitter.com/eq1GEDVKMP — SporTV (@SporTV) 3 de marzo de 2017

O Timão não revelou se Jadson e Marlone serão titulares. Já o Peixe apresenta dúvidas com Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Renato.

Após fazer um longo mistério nos últimos dias, o técnico Dorival Júnior confirmou a ausência de Lucas Lima e Ricardo Oliveira no clássico Corinthians x Santos. Em contrapartida, o volante Renato está de volta e será titular.

O Santos não tem mais mistérios para o duelo contra o Corinthians, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Após fazer um longo mistério nos últimos dias, o técnico Dorival Júnior confirmou a ausência de Lucas Lima e Ricardo Oliveira no clássico. Em contrapartida, o volante Renato está de volta e será titular.

Santos x Corinthians na Arena Corinthians. (Parte 3) pic.twitter.com/ETcpbQy438 — João (43-19) (@sfcjoaocanas) 3 de marzo de 2017

O camisa 10, que sofreu com um estiramento no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, ainda aprimora a forma física e não está 100%. Por conta disso, a comissão técnica decidiu poupá-lo para a estreia na Libertadores, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no Peru. Sem Lucas Lima, o atacante Bruno Henrique segue como titular e Vitor Bueno será recuado para o meio de campo.

Já Ricardo Oliveira, que levou 15 pontos na orelha direita no embate diante do Botafogo-SP, na Vila, ainda espera a cicatrização completa do ferimento e deve jogar na próxima quinta. Já para o clássico, Kayke assume o posto de titular no Corinthians x Santos ao vivo hoje.

Por fim, Renato está garantido na equipe comandada por Dorival Júnior. Recuperado de um estiramento na panturrilha direita, sofrido no último dia 6 de fevereiro, o volante já vem treinando normalmente e será titular no clássico.

O técnico Fábio Carille não montou uma equipe titular, como costumeiramente faz nas vésperas de partidas, e manteve o mistério a respeito da equipe que vai disputar o clássico deste sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Santos, na Arena. Alguns indícios apresentados pelo treinador durante a última atividade antes do embate, porém, dão a entender que o meio-campo terá Fellipe Bastos, Rodriguinho e Jadson, além de Jô na posição de centroavante.

Esse foi o quarteto destacado para um rápido trabalho de bolas paradas, ao lado do campo em que a maioria dos atletas fazia uma atividade com toque de bola. Lá, Jadson cobrou uma série de escanteios para que os companheiros tentassem a cabeçada em direção ao gol do jovem Diego, que segue treinando com os profissionais enquanto Walter não se recupera do edema ósseo que acometeu seu tórax.

Tido como tão importante quanto o treino-fantasma, em que os jogadores são posicionados nas funções em que exercerão na partida sem qualquer adversário do outro lado, o trabalho de bolas paradas dificilmente envolve alguém que não será titular.

Depois, Jadson e Fellipe Bastos ainda treinaram faltas e pênaltis, com destaque para o bom aproveitamento do armador (5 gols em 12 faltas além de 100% nos três pênaltis) contra apenas dois tentos do volante nas faltas e um pênalti errado em três batidos.

Com a definição de praticamente uma linha do meio-campo e do centroavante, além do fato de Carille normalmente optar por não mexer na defesa, as maiores dúvidas ficam sobre o segundo jogador aberto na ponta e o volante marcador. Gabriel, que atuou em todos os jogos da temporada, nem sequer foi a campo, assim como o lateral direito Fagner. O descanso na sexta, porém, tende a indicar apenas um alívio para que ambos cheguem em plenas condições no clássico.

Caso Gabriel não possa jogar, Fellipe Bastos teria até a possibilidade de ser recuado para ser primeiro volante, posição em que ele atuou nos Emirados Árabes, abrindo espaço para a entrada de outro nome ao lado de Rodriguinho na faixa central. Na direita, Fagner daria lugar a Léo Príncipe no jogo Corinthians e Santos.

