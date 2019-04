Sem sofrer gols, Fluminense se inspira na defesa para final contra Flamengo

Até o final do Campeonato Brasileiro de 2016, o Fluminense vivia uma inconstância em toda a equipe. Mas, principalmente, as falhas defensivas apareciam com frequência. O quarteto defensivo, na época com Gum, Henrique, Wellington Silva e William Matheus, não vingou.

Em 2017, a história é diferente. Agora com o técnico Abel Braga, o Tricolor tem a única defesa que ainda não sofreu gols na competição. E essa é a principal arma que o Time de Guerreiros tem para enfrentar o Flamengo, que tem o melhor ataque, neste domingo (5), pela final da Taça Guanabara.

Nesta temporada, Abel Braga construiu um outro padrão de jogo defensivo. O Fluminense de 2017 usa um esquema semelhante ao que usou em 2012, quando foi campeão brasileiro: uma linha de quatro defensores com um volante de marcação. Os jogadores ofensivos fazem uma marcação alta, e o resultado vem aparecendo.

“A nossa marcação começa com o Scarpa, com o Wellington e com o Dourado. Estou satisfeito. A defesa só é forte quando o pessoal da frente ajuda. Temos de pensar como equipe”, comentou o técnico.

O zagueiro Henrique é o único remanescente da última temporada na defesa. Ao lado de Renato Chaves no time titular, tem sido eficaz em bolas no chão. Os novos laterais Léo e Lucas têm feito as suas funções com qualidade. O último, mesmo se arriscando um pouco mais ao ataque, não tem gerado riscos. Para completar, o equatoriano Orejuela é o volante. Além de dar bons desarmes, ele tem qualidade no passe, o que diminui erros de saída de bola.

No gol, Diego Cavalieri deu lugar a Júlio César após sofrer uma lesão na partida de estreia do Carioca, contra o Vasco. Desde então, o substituto vem realizando bons jogos, e foi decisivo no empate sem gols pelas semifinais contra o Madureira.