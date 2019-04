Unidos, Pedro Abad e Bandeira de Mello celebram torcida mista: "Vitória do futebol"

O escritor tricolor Nelson Rodrigues já dizia que o Fla Flu começou quarenta minutos antes do nada. E a frase parece ser atemporal. Isso porque as discussões sobre o clássico que irá decidir a Taça Guanabara neste domingo (5) teve longos capítulos fora de campo. Primeiro a decisão do local onde a decisão iria acontecer, depois se haveria torcida única ou não. Na tarde da última sexta-feira (3), a liminar de torcida única caiu e tricolores e rubro negros irão poder assistir ao clássico.

Na tarde deste sábado, os mandatários de Flu e Fla - Pedro Abad e Bandeira de Mello - concederam entrevista coletiva em Laranjeiras como forma de celebrar a vitória no tribunal que garantiu torcida mista no Engenhão.

"Estamos contentes com o desfecho. Tivemos atitudes no limite para a torcida ir ao jogo. Isso não é exclusivo ao Flu e ao Fla, mas a todos os clubes. É para manter a tradição de ter as torcidas cantando nos estádios. Vitória do futebol. Isso deve ser preservado. Espero que isso seja constante daqui para frente. Foi um trabalho conjunto com o Flamengo, temos de agradecer ainda ao Eurico Miranda (presidente do Vasco) e ao Rubens Lopes (presidente da Ferj) que nos ajudaram. Isso não é uma briga de Flamengo ou Fluminense, é uma briga de todos os torcedores para poder estar na arquibancada. Mais uma vez o pioneirismo de Fluminense e Flamengo nesse sentido pode ajudar", declarou Pedro Abad, presidente tricolor.

Em seguida, Bandeira de Mello, presidente do Fla, reiterou a importância da tradição da torcida única no estádio, agradecendo ao Flu e a Eurico Miranda, presidente do Vasco da Gama. Bandeira de Mello também desmentiu qualquer tipo de rivalidade extra campo com o Botafogo, clube que tem parte dos direitos do Engenhão e que foi a favor da torcida única.

"Fui criado indo ao Maracanã em torcida mista. Tenho amigos tricolores, botafoguenses, vascaínos e nunca brigamos. A tradição da torcida mista no Rio de Janeiro tem que ser mantida e preservada. Temos que enaltecer a postura do Fluminense e de Pedro Abad por ter uma postura ímpar, ele ganhou o sorteio e poderia optar pelo mas fácil, mas manteve uma postura ímpar com o Flamengo. Violência não é só multa. É preciso punir, processar, prender, quem incitar práticas criminosas. Torcida única dentro do estádio não garante a paz fora do estádio. Confusão acontece do lado de fora dos estádios, tenho que certeza que posso contar com a solidariedade do Fluminense, do Abad, e também do Vasco da Gama", disse o mandatário.

"Da parte do Flamengo não existe rivalidade (com o Botafogo). Flamengo não quer brigar com ninguém. Você pode procurar e não vai encontrar nenhuma declaração minha hostilizando o Botafogo ou seus dirigentes", concluiu Bandeira de Mello.

A partida entre Flamengo e Fluminense é válida pela final da Taça Guanabara e acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro.

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Decisão judicial

"Atlético-MG e Cruzeiro fazem partidas com torcida única. Acho que esse pioneirismo de Flu e Fla pode ajudar os outros clubes. O desembargador entendeu os esforços feitos pelos clubes e pela federação. A torcida única não quer dizer nada quanto à segurança. Hoje em dia se marca confusão por rede social. A torcida única incita que a que não vai entrar vá ao estádio", declarou Pedro Abad.

"Na decisão do desembargador, há a fundamentação. Ele entende que torcida única não é solução e pode gerar problema. Penso assim. Torcida única não garante a segurança fora do estádio. É isso. A campanha da paz vai continuar. Conto com o Fluminense, o Vasco já se manifestou também. Todos devem se engajar", disse Bandeira de Mello.

Contato com torcidas organizadas

"Não fizemos contato. É uma sugestão boa, realmente. As organizadas têm a sua importância. Mas há uma minoria que desvirtua. Espero que elas deem exemplo de conduta. Têm de se portar em um estádio que não é de Flamengo e Fluminense. Sem quebrar banheiro, sem quebrar nada. Eles precisam disso também para melhorar a sua imagem para mudar o tratamento recebido", frisou Pedro Abad.

"Não houve da parte do Flamengo, mas aproveito agora para pedir. Sou fã do movimento das organizadas lá no começo, porém, ele foi desvirtuado por alguns elementos. Gostaria muito que eles se engajassem na campanha pela paz. Não vamos aceitar a violência. Vamos cuidar do estádio, ele é público, está sob concessão do Botafogo", concluiu Bandeira de Mello.

Próximos clássicos

"Um leão de cada vez. Se amanhã houver um exemplo de comportamento, sem violência e sem destruição do patrimônio público, o argumento para termos as duas torcidas cresce. Cabe aos torcedores o papel principal. Eles têm de mostrar que isso pode se perpetuar", concluiu Pedro Abad.