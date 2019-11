Resultado e gols Fluminense 3x3 Flamengo na final da Taça Guanabara 2017

Agradeço a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Fluminense é campeão da Taça Guanabara 2017!

Marcos Jr vem para a bola...GOOOOOOOOOOOOOOOL MARCOS JÚNIOR, O FLUMINENSE É CAMPEÃO!

Vaz partiu para a bola...BOLA PARA FOOOOORA

Marquinho na bola...Goooool do Fluminense

Rever vem para a cobrança...DEFENDEEE JÚLIO CÉSAR

Henrique na bola...Gooooooooooool do Fluminense

Guerrero correu e...Goooooooool do Flamengo

Lucas na cobrança...Goooool do Fluminense

Diego partiu para a bola...Goooool do Flamengo

48 min: Fim de jogo, iremos aos pênaltis!

46 min: Berrío recebe na área e chuta, Júlio César defende

44 min: Teremos três minutos de acréscimos

40 min: GOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Guerrero cobra falta com categoria e empata o jogo

38 min: No Fluminense entra Marquinho no lugar de Sornoza

37 min: Diego chuta de fora e Júlio César fica com a bola

36 min: Cruzamento na área do Fluminense, Vizeu cabeceia mal longe do gol

34 min: UUUUUH! Marcos Jr recebe ótimo passe de Sornoza e chuta cruzado com muito perigo

33 min: Diego chuta e zaga do Fluminense bloqueia

29 min: No Fluminense entra Marcos Jr na vaga de Henrique Dourado

28 min: No Flamengo sai Trauco para entrada de Vizeu

26 min: Jogo cai de rendimento nesse segundo tempo, equipes sentem o cansaço

24 min: Cartão amarelo para Richarlison

20 min: No Flamengo entra Berrío na vaga de Arão

20 min: Sornoza arrisca de longe e manda para fora

18 min: Trauco acerta Richarlison e recebe cartão amarelo

16 min: Flamengo tenta pressionar, mas não consegue ultrapassar a marcação do Fluminense

11 min: No Flamengo sai Mancuello para entrada de Gabriel

8 min: Fluminense toca a bola com tranquilidade

6 min: Cartão amarelo para Everton

3 min: UUUUUH! Henrique Dourado aproveita sobra na área e vira chutando, assustando Muralha

2 min: Wellington Silva tenta o passe para Lucas e erra

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

40 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Lucas recebe na cara do gol e bate na saída de Muralha para fazer o terceiro gol na partida

37 min: UUUUUH! Richarlison cruza e Henrique Dourado não alcança a bola

35 min: UUUUUH! Trauco chuta e a bola passa perto do gol de Júlio Cesar

32 min: GOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Henrique Dourado bate com categoria para empatar o jogo

32 min: PÊNALTI! Bola na mão de Guerrero e o juiz marca

30 min: Fluminense pressiona em busca do empate

27 min: Após escanteio batido na área, Renato Chaves cabeceia e Muralha defende

23 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Guerrero cabeceia, Júlio César defende, e no rebote Everton coloca para dentro para virar o jogo

20 min: Jogo é eletrizante nesse começo

16 min: UUUUH! Sornoza chuta na trave

14 min: Trauco recua para Muralha e o juiz marca

11 min: Guerrero arrisca de fora e Júlio César fica com a bola

8 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Júlio César sai mal, William Arão aproveita a sobra e empata o clássico

4 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Wellington Silva arranca no contra-ataque do campo de defesa, vai sozinho, Pará escorrega, e o atacante na cara de Muralha toca para o fundo das redes para abrir o placar

3 min; Falta de Renato Chaves em cima de Paolo Guerrero próximo da área

0 min: Começa o jogo!

Gustavo Scarpa está fora da decisão. Nem no banco de reservas ficará.

O Fluminense está escalado com: J. César; Lucas, Henrique, Renato Chaves, Léo; Orejuela, Pierre, Sornoza; Richarlison, Wellington, Dourado.

O Flamengo vem a campo com: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Rômulo, Willian Arão, Diego, Mancuello e Everton; Guerrero.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande clássico entre Fluminense e Flamengo ao vivo pela final da Taça Guanabara 2017. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida às 16:00h na VAVEL!

No gol, Diego Cavalieri deu lugar a Júlio César após sofrer uma lesão na partida de estreia do Carioca, contra o Vasco. Desde então, o substituto vem realizando bons jogos, e foi decisivo no empate sem gols pelas semifinais contra o Madureira.

O último, mesmo se arriscando um pouco mais ao ataque, não tem gerado riscos. Para completar, o equatoriano Orejuela é o volante. Além de dar bons desarmes, ele tem qualidade no passe, o que diminui erros de saída de bola.

O zagueiro Henrique é o único remanescente da última temporada na defesa. Ao lado de Renato Chaves no time titular, tem sido eficaz em bolas no chão. Os novos laterais Léo e Lucas têm feito as suas funções com qualidade.

“A nossa marcação começa com o Scarpa, com o Wellington e com o Dourado. Estou satisfeito. A defesa só é forte quando o pessoal da frente ajuda. Temos de pensar como equipe”, comentou o técnico.

Nesta temporada, Abel Braga construiu um outro padrão de jogo defensivo. O Fluminense de 2017 usa um esquema semelhante ao que usou em 2012, quando foi campeão brasileiro: uma linha de quatro defensores com um volante de marcação. Os jogadores ofensivos fazem uma marcação alta, e o resultado vem aparecendo.

Em 2017, a história é diferente. Agora com o técnico Abel Braga, o Tricolor tem a única defesa que ainda não sofreu gols na competição. E essa é a principal arma que o Time de Guerreiros tem para enfrentar o Flamengo, que tem o melhor ataque, neste domingo (5), pela final da Taça Rio.

Até o final do Campeonato Brasileiro de 2016, o Fluminense vivia uma inconstância em toda a equipe. Mas, principalmente, as falhas defensivas apareciam com frequência. O quarteto defensivo, na época com Gum, Henrique, Wellington Silva e William Matheus, não vingou.

Agora é decisão. Será que prevalece o ataque do Flamengo, com 18 gols, ou a zaga do Fluminense, sem nenhum gol sofrido? Às 16h desse domingo (5) saberemos.

O Fluminense, que não levou nem um gol sequer, tenta manter a média. O tricolor passou batido no clássico contra o Vasco, em que fez 3 a 0, e apesar de sofrer, segurou o 0 a 0 com Madureira na fase de semifinais da Taça Guanabara.

Contra o Macaé, um gol a menos, apenas três. Contra o Botafogo fez 2 e contra o Vasco somente 1. Boavista e Botafogo foram os times que furaram a zaga do clube da Gávea, apenas.

O Flamengo passou por cima de todos os adversários, exceto nos clássicos onde o placar foi um tanto modesto. Contra Boavista, Nova Iguaçu e Madureira o rubro-negro foi impiedoso, foi quatro vezes as redes nesses três jogos.

Uma arma curiosa desse Flamengo é o número de gols da dupla de estrelas da equipe, Diego e Guerrero. Dos 18 gols feitos, o camisa 35 e o camisa 9 possuem 10 juntos, sendo quatro do meia e seis do atacante, mais de 50% dos gols da equipe no torneio. Vale ressaltar que Guerrero tem sete jogos, a média é quase um gol por jogo.

O Mais Querido vem forte para decisão no Fluminense x Flamengo ao vivo hoje, após ter marcado ao menos um gol em todos os jogos do campeonato e ter sofrido apenas dois.

O Fla-Flu que decide a Taça Guanabara de 2017 terá de cara duas curiosidades interessantes. O Flamengo que possui o melhor ataque, com 18 gols feitos, vai tentar furar a defesa do time de Abel Braga, que não ficou triste nenhuma vez no campeonato estadual.